HISTORIENS TRAGEDIER: Bildet viser Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og kona Olena under en seremoni i november 2021, til minne om ofrene for Stalins påtvungne hungersnød i landet i 1932–33. – Nå sitter en ny kyniker i Moskva som ikke lar seg affisere, skriver kronikkforfatteren.

I live den ene dagen, spist den neste

Nå lider Ukraina på ny. Barna som på mirakuløst vis overlevde hungersnøden for 90 år siden, tygger igjen på brødskalkene sine, i Mariupol og tusen andre steder. Men i Moskva sitter en kyniker som ikke lar seg affisere. Nøyaktig som på Stalins tid.

TORBJØRN FÆRØVIK, forfatter og historiker

I kjellere og bomberom i Ukraina venter tusenvis av mennesker på at krigen skal ta slutt. De fryser, gråter og sulter. Får de noe å spise i morgen? Noen av dem er så gamle at de husker den ukrainske hungersnøden tidlig på 1930-tallet. En tragedie som endte med at nesten fire millioner mennesker sultet i hjel.

Ukraina var kjent som Russlands kornkammer. Da bolsjevikene grep makten i 1917, var de fast bestemt på at det grøderike slettelandet i sør måtte tilhøre sosialismens vidstrakte fødeland. Ukrainske nasjonalister svarte med heftig motstand, og i 1918 utropte de Ukraina til et selvstendig land. Men overmakten ble for stor, og snart ble det innlemmet i det nye Sovjetunionen.

Ukrainas tornefulle vei til hungersnød og død begynte i 1928. Det året vedtok de sovjetiske kommunistene landets første femårsplan. Etter flere år med prøving og feiling besluttet de å kollektivisere jordbruket og innlede en storstilt industrialisering. Jern og stål var tingen, svart røyk skulle stige til værs fra fabrikkpiper over hele landet. De tusentallige fabrikkene skulle finansieres med overskuddet i jordbruket.

Dermed kastet Stalin sine øyne på Ukraina. Femårsplanen kunne bare bli en suksess dersom de ukrainske bøndene ble stuet inn i sosialistiske kollektiver. Ved å arbeide i fellesskap ville de produsere langt mer enn før, lød resonnementet. Kornet skulle gå til å brødfø den delen av befolkningen som ennå hadde for lite mat. Enda viktigere var det å eksportere korn til andre land og få klingende mynt tilbake.

Men bøndene strittet imot. De ville ikke bo og arbeide i kollektiver. Små og store opprør brøt ut over hele Ukraina, og Stalin ble rasende. Hans sinne gikk særlig ut over kulakkene, de rikere bøndene, som han anså som svorne fiender av sosialismen. Tidlig på 1930-tallet ble hundretusener av dem arrestert, forvist eller likvidert.

I kaoset som oppsto, gikk jordbruket i stå, og folk begynte å sulte. Stalin bestemte seg for å straffe «sabotører og oppviglere» ved å nekte dem den maten som måtte finnes. Landsbyer og småbyer ble omringet og isolert.

Forfatteren og historikeren Anne Applebaum beskriver diktatorens tenkemåte i sin bok «Rød sult»: «De som led, var ikke ofre; de var medskyldige. De var ikke lidende, men selv ansvarlige for sin egen grusomme skjebne. De hadde forårsaket sultkatastrofen, derfor fortjente de å dø. Ut fra denne vurderingen kom den logiske konklusjonen, at staten var ved sin fulle rett når den nektet dem hjelp til å leve.»

TERROREN: En kvinne korser seg foran Holodomor-monumentet i Kiev i 2011.

Tragedien kulminerte høsten 1932 og vinteren 1933. Mens folk lå for døden, stormet politi og organiserte kommunistgrupper inn i hjemmene deres for å robbe dem for det siste de eide, noen matrester, litt matolje, noen never med korn, gjemt under planker, ugress og skrot.

Sultende mennesker som ennå hadde krefter igjen, ga seg til å spise hverandre. Små barn levde farlig. I live den ene dagen, spist den neste. I sin bok dokumenterer Applebaum et stort antall tilfeller av kannibalisme. Lederen for sikkerhetspolitiet i Kyiv-provinsen registrerte 69 tilfeller mellom 9. januar og 12. mars 1934. «Disse tallene», tilføyde han, «er naturligvis ikke nøyaktige, for i virkeligheten er det mange flere.»

Fra hele landet kom alarmerende meldinger av samme slag uten at Stalin og hans håndlangere lot til å bry seg. «Rapporter ble skrevet, tjenestemenn mottok dem og arkiverte dem, og så ble de glemt», skriver Applebaum.

Stalin fortsatte imidlertid å se fiender overalt.

«Vi har beseiret kulakkene», sa han i 1934. Fienden, «de døende klassene», var likevel ikke helt utryddet og kunne i verste fall gå til motangrep. «Det er nettopp fordi de er døende at de kan angripe på ny og på ny ...»

Da den verste sulten hadde gitt seg, sendte Stalin tusener av kommunistiske kadre til Ukraina for å «rydde opp». Både ukrainske nasjonalister og andre fikk unngjelde. Likeså kommunistpartiets ukrainske avdeling, som etter Stalins mening ikke hadde vært revolusjonær nok. Fra 1934 til 1938 ble en tredjedel av partimedlemmene i Ukraina, 167.000 mennesker, arrestert. Mange av dem endte sine dager med en kule i brystet.

Under Moskva-prosessene i 1937 og 1938 ble Ukrainas ikke altfor Stalin-vennlige kommunister igjen utpekt til folkefiender. Nikita Khrusjtsjov, som kom fra en russisk landsby nær grensen til Ukraina, ble satt til å luke dem ut. Ved hjelp av Stalins hemmelige politi arresterte han alle de sentrale lederne i det ukrainske kommunistpartiet. Noen måneder senere var de likvidert. Som Khrusjtsjov skrev i sine memoarer: «Ingen var tilbake ... Vi måtte starte på nytt.»

I årene som fulgte, la Stalins menn lokk over tragedien. Ikke engang tyrannens død i 1953 lokket noen til å ytre seg. På den 20. partikongressen i 1956 tok Khrusjtsjov et kraftig oppgjør med Stalin og alt hans vesen. Under sin oppramsing av Stalins forbrytelser unnlot han likevel å nevne sulttragedien i Ukraina, åpenbart fordi han selv var en medskyldig. Først på 1980-tallet, under Mikhail Gorbatsjov, ble det mulig å snakke om det som hadde skjedd et halvt århundre tidligere.

Ukraina hadde 31 millioner innbyggere tidlig på 1930-tallet. Ukrainske og russiske forskere har konkludert med at 3,9 millioner mennesker gikk med i sultkatastrofen, det vil si 13 prosent av befolkningen. Flertallet av ofrene bodde på landsbygda. I kategorien «tapte barnefødsler» finner vi rundt 600.000 individer. Antallet ofre blir dermed 4,5 millioner. Også i andre deler av Russland ble gjenstridige bønder straffet med sult og død, men forskerne er enige om at Ukraina ble hardest rammet.

FOLKEMORD? Fotgjengere og utsultede lik i den ukrainske byen Kharkiv under det ukrainerne kaller Holodomor – hungersnøden i 1932–33.

De fysiske overgrepene ble ledsaget av en målbevisst kampanje for å utslette ukrainsk språk og kultur. Disse tall og fakta danner bakteppet for Ukrainas påstand om at Stalins overgrep var et folkemord. Hittil har bare seksten land gått god for folkemords-betegnelsen.

Norge er ett av mange land som mener at det som skjedde, ikke kvalifiserer til folkemord. Ikke det?

Stalins grusomme hevnakt er bare en av flere tragedier som har rammet det ulykkelige landet i moderne tid. Det Moskva-baserte Demografisk institutt anslår at Ukraina opplevde femten millioner «unødvendige dødsfall» fra 1914 til 1948. Da har forskerne også regnet med de som gikk med under første verdenskrig, den russiske borgerkrigen, den polsk-sovjetiske krigen, under Stalins «store terror» på 1930-tallets andre halvdel, i kampene på østfronten under andre verdenskrig og i de vanskelige årene etterpå.

Nå lider Ukraina på ny. Barna som på mirakuløst vis overlevde hungersnøden for 90 år siden, tygger igjen på brødskalkene sine, i Mariupol og tusen andre steder.

Men i Moskva sitter en kyniker som ikke lar seg affisere. Nøyaktig som på Stalins tid.