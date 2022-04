Leder

Et historisk mot

Lise Klaveness skrev fotballhistorie da hun tok et nødvendig oppgjør på kongressen til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). La oss håpe at hennes mot er starten på noe større.

På fjorårets ekstraordinære fotballting ble det bestemt at Norge ikke skulle boikotte verdensmesterskapet i Qatar.

Men et av vedtakene derfra, var at fotballpresidenten skulle på talerstolen på kongressen for å kritisere FIFA og tildelingen til Qatar.

Oppgaven endte hos nyvalgte Lise Klaveness. Måten hun utførte den jobben på, kunne ikke vært mer forbilledlig. Foran en svært mannstung forsamling adresserte vår første kvinnelige fotballpresident en rekke av de problematiske sidene ved hvordan fotballen blir styrt.

Klaveness har vært sterkt kritisk til valget av arrangør lenge før hun fikk norsk fotballs høyeste tillitsverv, og hun hadde en serie velformulerte poenger på scenen i gulfstaten som arrangerer VM senere i år.

Lise Klaveness var helt tydelig på at tildelingen i 2010 skjedde på et uakseptabelt vis med uakseptable konsekvenser.

Hun adresserte bruddene på menneskerettigheter, migrantarbeidernes skjebner og behovet for et bedre styresett i toppen av internasjonal fotball. Dessuten kom hun med en høyst betimelig påpekning av hvor passivt FIFA fremstod i startfasen av Russlands invasjon i Ukraina.

MODIG: Lise Klaveness tok til ordet om menneskerettighetene som blir brutt i Qatar. Det har skapt reaksjoner verden over.

Lise Klaveness må ha vært godt klar over at talen hennes ville vekke reaksjoner. I ettertid ble hun blant annet kritisert på et nedlatende vis av VM-arrangøren.

Men når vi nå ser alle de internasjonale reaksjonene som støtter budskapet hennes, og oppmerksomheten Klaveness har oppnådd rundt særdeles viktige temaer, er det all grunn til å rose henne.

Hennes tale går inn i historiebøkene. Budskapet rekker langt utover fotballens verden. Det handler om universelle verdier, som favner alle mennesker, i alle land.

Mange av problemene i internasjonale idrettsorganisasjoner er inngrodde og vanskelige å forandre i en håndvending. Men det er heldigvis krefter i sving som kjemper for en mer moderne, åpen og inkluderende idrett.

Her har Lise Klaveness og Norges Fotballforbund gått foran som en aktør med kraft.

Historisk er det ingen tvil om at den norske forbundsledelsen over mange år var for lite modig rundt de vanskelige spørsmålene. Det er grasrota i fotballen som skal ha mye ære for forandringene vi nå ser.

Men samtidig er det ingen tvil om at toppen virkelig har tatt signalene nedenfra, og at det på kort tid er tatt historiske steg i riktig retning.

Det er grunn til å være stolt av jobben som nå gjøres for en mer rettferdig fotball. Her kommer det ikke til å mangle kampsaker fremover heller.

Det er viktig at NFF fortsetter der de er i gang på den internasjonale arenaen.

Da er det svært gledelig at vi har fått en leder av Lise Klaveness’ format til å fronte denne innsatsen.