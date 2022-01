Kommentar

Det store smittemysteriet

Av Leif Welhaven

KAMPEN MOT VIRUSET: For Therese Johaug og langrennsløperne handler det meste om å holde seg unna coronaviruset frem mot OL.

At viruset angriper fra tre kanter samtidig gjør en allerede fryktelig situasjon enda mer nervepirrende for den norske OL-troppen i langrenn

Akkurat da alle håpet at skaden ikke skulle bli enda verre enn at Arild Monsen, Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå er coronasmittet, smalt nyheten om at et av de aller største gullhåpene lider samme skjebne.

Simen Hegstad Krüger.

Kapasitetsfenomenet som kunne levert det helt store i kinesisk høyde. Langrennssjef Espen Bjervig rapporterer om at han var i «kalasform».

Flere distanseløp og stafetten kunne veldig fort ha stått i Krügers tegn i Beijing. Så ble alt snudd på hodet.

Mens Johannes Høsflot Klæbo har styrt klar, har Simen Hegstad Krüger testet positivt på coronaviruset.

Noe av det som må bekymre langrennsleiren aller mest, er kombinasjonen av hvor de ulike smittetilfellene har dukket opp.

Norge har som kjent tre landslag, et kvinnelag og et distanse- og et sprintlag for herrene.

Da hadde det vært logisk å anta at risikoen var størst for et utbrudd som rammet samme gjeng, dersom uhellet først skulle være ute.

Nå ser vi at alle tre lagene er rammet i løpet av noen dager.

Etter den positive testen er det høyst usikkert om 28 år gamle Hegstad Krüger i det hele tatt kommer seg østover.

Samtidig er det store spørsmålet om enda flere i en hardt prøvet tropp tester positivt fremover.

Landslagslege Øystein Andersen fikk spørsmål på pressetreffet torsdag om hva som kan være linken mellom de smittede - siden de holder til på tre forskjellige kanter.

Dessverre finnes det ikke noe logisk eller opplagt svar.

Det hele er rett og slett et smittemysterium, som viser hvor lumsk og uforutsigbar denne fienden er.

Samtidig er det grunn til å undres over om langrennsleiren har tatt de forholdsreglene man burde kunne forvente:

Hvor klokt var det å installere folk på dobbeltrom helt inntil det siste? Til tross for kostnader og logistikk, må det jo ha vært sikrere med enerom? Og burde troppen heller ha vært splittet opp og holdt seg forskjellige steder, muligens i andre fasiliteter enn et hotell byr på?

Det er lett å være etterpåklok, men det vokser frem noen krevende problemstillinger her.

Når vi i tillegg vet at inkubasjonstiden kan sprike betydelig fra person til person, altså tiden det tar fra smitte til utslag på en test, kan vi ikke vite om vi er ved starten, midten eller slutten av coronakrisen i langrennsleiren.

Det vi derimot vet, er at den mentale belastningen må være ubeskrivelig tung for alle involverte.

Lettere blir det ikke av at Hegstad Krüger inntil nylig bodde på dobbeltrom med reserven Harald Østberg Amundsen, som følgelig vil være i høyrisikosonen for å teste positivt.

Trolig kommer Norge til å få et slagkraftig lag i Kina uansett. Inntil videre er tross alt både Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug ikke blant de rammede.

Men dersom OL ryker for Hegstad Krüger, som vant to gull og en sølv i Pyeongchang, er det en real nesestyver både for ham og de norske forventningene i flere renn.

Et av de vanskeligste valgene blir om ledelsen skal kalle inn reserver, eller satse på at de smittede i alle fall kan få med seg deler av lekene.

Det valget må tas på et tidspunkt der forutsetninger ikke vil være kjent, og må nødvendigvis innebære gambling uansett.

Et sentralt spørsmål er om de smittede vil kunne bli klarert i tide til å rekke noe, dersom konklusjonen blir at forbundet ønsker å holde seg til troppen og håpe at de uttatte kan få med seg noe.

Nøkkelen her blir om kroppen rekker å kvitte seg med viruset i tide.

Etter at isolasjonsperioden er over, er kravet fire negative tester for å få sette seg på flyet - og deretter må innreisen til Kina passeres.

Den muren kan bli bratt.

Forskning rundt hvor lenge en pcr-test kan avdekke virus i kroppen viser at de individuelle variasjonene er store.

Omtrent her står vi, på tidspunktet der Espen Bjervig og deler av apparatet har reist til Kina, uvitende om hvilke utøvere de etter hvert får med seg - både fra den, den og den leiren.

Siste ord er dessverre ikke sagt om coronakrisen i et OL som burde vært utsatt.