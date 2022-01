Leder

Kinas ufyselige OL-trusler

KNEBLER YTRINGSFRIHETEN: Visedirektøren i Beijings olympiske organisasjonskomité, Yang Shu, sier at Kina vil straffe enhver som gjør eller sier noe kineserne ikke liker.

Kina truer deltakere og tilreisende til Beijing-OL med straff og represalier dersom de sier eller gjør noe som kinesiske myndigheter ikke liker. Det er ingen grunn til å tro at det er tomme trusler.

Advarselen fra visedirektøren for internasjonale relasjoner i Beijings olympiske organisasjonskomité (BOC), Yang Shu, falt under en digital OL-brief i regi av den kinesiske ambassaden i Washington, D.C. sist uke.

Ordrett sa han, ifølge Washington Post, som svar på et konkret spørsmål om ytringsfrihetens rammer under OL:

«Enhver uttalelse som er på linje med den olympiske ånd, vil bli beskyttet.»

Men så la han til:

«Enhver oppførsel eller tale som er i strid med den olympiske ånd, spesielt imot kinesiske lover og regler, er også forbundet med en viss straff.»

Dette er et soleklart brudd med alle forsikringer Kina offisielt la for dagen før de fikk vinter-OL, om at det skulle være full ytringsfrihet. I likhet med tilsvarende løfter som Beijing kom med da Storbritannia overga den demokratiske kronkolonien Hong Kong tilbake til kineserne.

Slik sett burde ingen være forundret. Den eneste gangen man kan stole på at et regime som det kinesiske holder ord, er når diktatoren sier at «noen vil bli straffet». Og det er akkurat det den offisielle representanten for Beijings olympiske organisasjonskomité sier: Noen vil bli straffet.

Slik sett er kanskje det mest forstemmende at ingen – absolutt INGEN – fra Den internasjonale olympiske komité, IOC, er ute og sier Kina imot. Ikke så mye som en korreksjon, eller en skeptisk nyansering av Kinas utilslørte trussel, er å høre.

Den som tier samtykker, er det noe som heter. Og strengt tatt burde man vite bedre enn å forvente noen som helst form for anstendighet fra IOC.

Det er likevel for drøyt at Den internasjonale komité på denne måten finner seg i at vertsnasjonen som har fått tildelt privilegiet med å avvikle verdens største vintersportsarrangement truer sine inviterte gjester på denne måten.

Var Yang Shus replikk skrevet inn i en film, ville neste linje vært: «Dette er mafiametoder.»

Men dette er ikke fiksjon. Det er virkelighet. Og hadde verdens idrettsledere hatt et snev av mot, eller i det minste ryggrad nok til å si: «sorry, Kina, dette kan vi ikke akseptere, for vi setter faktisk universelle menneskerettigheter høyere enn det jippoet deres!», så hadde kanskje Beijing-regimet skjønt at trusler og utpressing ikke fører frem.

Dessverre er kinesernes erfaring en annen. De vet at de kan undertrykke, internere og henrette folk etter eget forgodtbefinnende. De vet de kan presse politikere i andre land til å danse etter deres pipe. Bare spør en avgått norsk regjering.

I Xinjiang-provinsen lever 8,3 millioner uigurer på kommunistenes nåde. I Hongkong trues demokratiforkjempere til taushet, eller de forfølges og fengsles. Spor etter studentene som forsøkte å protestere mot regimets overgrep på Den himmelske freds plass i 1989 er fjernet.

Å akseptere truslene fremsatt av Beijings olympiske komité, er ikke bare å akseptere at kineserne spytter på menneskerettighetene, men også å godta at de flirer over å komme unna med det.