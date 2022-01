Leder

Trusselen mot Sverige

På fredelige Gotland er det nå soldater og tanks. Sverige har hevet sitt beredskapsnivå kraftig.

Det kjennes uvirkelig å se svenske soldater, i full uniform og bevæpnet, i gatene i Visby på Gotland. Situasjonen er dramatisk. Vesten kan aldri gi etter for russisk press.

Ferieparadiset Gotland ligger strategisk plassert, sentralt i Østersjøen. Enhver som ønsker kontroll over de baltiske statene, vil ha stor nytte av Gotland. Det vet russerne. Og det vet svenskene. Nå har svenskene hevet sin beredskap. Naturlig nok.

Russland har lenge vist muskler i sine nærområder. Nå ser vi droner over svenske atomkraftanlegg – ja, til og med over svenske regjeringskontorer og andre sentrale bygninger i Stockholm. Flere russiske krigsskip er sendt inn i Østersjøen, mens svenske jagerfly overvåker det som foregår.

Risikerer det motsatte

Ingen kan si sikkert om det er Russland som står bak dronene. Men russerne har lenge benyttet nye former for krenkelser og angrep på andre stater og deres interesser.

Våre etterretningstjenester har lenge pekt ut Russland som trussel, både når det gjelder innblanding i valg, hacking, og mulig sabotasje på vital infrastruktur i våre samfunn.

President Vladimir Putin leder et stadig mer aggressivt Russland. Vesten må stå sammen mot alle forsøk på å splitte oss.

Paradokset er at Russland med sin oppførsel risikerer det stikk motsatte av det landets leder tilsynelatende ønsker. President Vladimir Putin vil ha løfter om at Sverige og Finland aldri skal gå inn i NATO.

Det er et løfte hverken NATO eller de to landene har tenkt å gi. Selvsagt ikke. Et slikt press fra russisk side kan heller føre til at mange svensker og finner vil føle større utrygghet utenfor NATO, og at Sverige og Finland etter dette vil vurdere spørsmålet om medlemskap annerledes enn før.

Vi må stå sammen

Mye har endret seg i vårt forhold til Russland etter anneksjonen av Krim-halvøya i 2014. I dag står vi overfor et aggressivt Russland som forsøker å gjenoppstå som en militær stormakt.

Et Russland som igjen vil ha kontroll i «sine» interessesfærer, som deler verden inn i vennligsinnede og fiendtlige stater, og som bruker autoritære og brutale virkemidler for å nå sine mål.

Vi er på mange måter tilbake i den kalde krigen, i en ny 2020-tallsvariant.

Det krever klokskap og fasthet å møte et slikt Russland. Vesten må stå sammen, og avvise alle forsøk på å splitte oss. Makt må møtes med motmakt.