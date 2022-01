OMSTRIDT TILTAK: – En innføring av coronapass kan skyve de uvaksinerte ut i utenforskap, skriver kronikkforfatteren.

Alle har et ansvar for å dempe konfliktnivået

Erna Solberg vil løfte debatten om coronapass. Det til tross for at denne debatten har gått en stund allerede, og mange har argumentert overbevisende for at det er en dårlig idé.

ANNIKEN FLEISJE, filosof og stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Flere europeiske land har innført coronapass/vaksinepass, og nøyaktig hvilken versjon av ordningen som kan være mest aktuell her til lands, er ikke avklart. Men i korte trekk vil en coronapassordning bety for eksempel at fullvaksinerte må fremvise bevis på at de er vaksinert for å slippe inn på blant annet spisesteder, konserter og sportsarrangementer. Uvaksinerte nektes derimot adgang.

Visst finnes det også argumenter for coronapass. FHI lister opp tre mulige argumenter, men forklarer samtidig hvorfor dette neppe er gode grunner til å innføre ordningen.

For det første har man tenkt at coronapass vil kunne redusere smitten i samfunnet.

For det andre kan vaksinepass kanskje beskytte uvaksinerte mot smitte ved at de ikke slipper inn der det er risiko for å smittes.

Imidlertid er det høyst usikkert om vaksinepass faktisk vil fungere for disse to formålene. For selv om vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom, hjelper den ikke all verden mot smitte og videresmitte med omikron. Vaksinerte vil derfor smitte hverandre – og smitten vil også nå de uvaksinerte.

For det tredje vil coronapass kanskje få flere til å vaksinere seg. En slik effekt er sannsynlig – men betydningen usikker.

Denne virkningen er imidlertid også problematisk: Vaksinasjon bør være frivillig. Coronapass vil være et sterkt pressmiddel for å få folk til å ta vaksinen som griper tungt inn i retten til å ta egne valg for egen helse. Som epidemiolog Anders Skyrud Danielsen minner om i Morgenbladet, er retten til å ta egne medisinske valg først og fremst relevant nettopp for de dårlige valgene – i denne sammenheng: å droppe vaksinen.

Prinsippet om frivillighet er dessuten ikke bare en teoretisk finurlighet: Erfaringer fra England og Israel har vist at en del faktisk ble mindre villige til å ta coronavaksinen etter at det ble innført vaksinepass, nettopp fordi de opplevde at deres frie valg ikke ble respektert. Man kan presse og overtale folk – men hvis man gjør det uten faktisk å overbevise dem, er virkningen tvilsom, spesielt over tid.

Det er også uklart hvordan en vaksinepassordning ville fungert i praksis, for eksempel for dem som av medisinske grunner ikke kan ta vaksinen. Enten blir de utestengt fra arrangementer, noe som ville vært en diskriminerende praksis. Eller, hvis de for eksempel skulle få unntak fra ordningen, så må de finne seg i å vise fram sensitiv helseinformasjon til dørvaktene.

For øvrig vil en ordning med coronapass innebære at vi alle må vise personsensitiv helseinformasjon – altså vaksinasjonsstatus – for å komme inn der det etterspørres.

Det er også verdt å tenke over hvordan en coronapassordning påvirker dem som velger å droppe vaksinen. Faren er at de skyves ut i en form for utenforskap, all den tid de nektes adgang til arenaer der deres vaksinerte venner slipper inn.

Fra andre samfunnsområder har vi dårlige erfaringer med å skyve ut dem som tenker annerledes enn majoriteten. Hvis man som vaksinert ønsker å overbevise sin uvaksinerte venn om å ta vaksinen, hjelper det neppe at det er begrenset med felles møtesteder hvor man kan snakke sammen, for eksempel over en øl.

FHI og Preben Aavitsland advarer klokelig mot en todeling av samfunnet hvor vaksinerte får innpass der uvaksinerte nektes adgang. Imidlertid er det flere ting som må tas i betraktning for å redusere risikoen for konflikt.

Hvis man innfører vaksinepass, kan det skape splid ved at uvaksinerte opplever at deres rettigheter innskrenkes sammenlignet med de vaksinertes. Men hvis man ikke innfører vaksinepass, og i stedet har strenge tiltak for alle – slik at vaksinerte holdes utenfor arenaer der de hadde, eller tror at de hadde, sluppet inn hvis man hadde en vaksinepassordning – er det vaksinerte som vil kunne oppleve det urettferdig.

Det er altså risiko for konflikt uansett. Én måte å imøtekomme dette på er på beslutningsnivå å anse konfliktreduksjon som en selvstendig grunn til et lavt tiltaksnivå generelt. Dette er selvsagt realistisk kun hvis det ikke fører til høye innleggelsestall som truer med kollaps i helsevesenet. Det er grunn til å tenke at vi nå har kommet dit.

Men ansvaret for å unngå konflikt ligger også i befolkningen, hos oss alle. Det er et mål å komme gjennom pandemien med færrest mulig alvorlig syke og minst mulig tiltak, men det bør også være et mål å komme ut på andre siden med minst mulig splittelse.

Man kan være irritert over andres valg eller myndighetenes coronahåndtering, men hvordan man lar denne irritasjonen komme til uttrykk, kan det være lurt å tenke over.