Konspirasjonsteoretikeren Putin?

Det er ikke utenkelig at Vladimir Putin og folk rundt ham oppriktig tror at Russland er beleiret av krefter som ønsker hegemoni i Europa og verden. Og at det er nødvendig å stanse dem med militærmakt i Ukraina.

JOHN FÆRSETH, forfatter av bøkene «Fyrtårnet i øst – Putins Russland og vestlige ekstremister» og «Ukraina – landet på grensen»

I 2015 intervjuet jeg flere høyreekstreme fremmedkrigere som hadde reist til Øst-Ukraina for å slåss for de russiskkontrollerte opprørsrepublikkene. Alle ga uttrykk for den samme tolkningen av konflikten: USA og NATO – eller de påståtte kreftene som kontrollerte dem – forsøkte å få kontroll over hele det tidligere Sovjetunionen, som en del av sin kamp for globalt hegemoni.

Disse «kreftene» sto ifølge denne fortellingen bak Euromaidan-oppstanden i Ukraina året før, akkurat som de hadde stått bak Den arabiske våren og oppløsningen av Jugoslavia. I tillegg forsøkte de å påtvinge Europa og resten av verden sine egne verdier, som betydde ødeleggelse av nasjonale identiteter og en påtvunget, unaturlig likestilling mellom tradisjonelle familier og LHBT-forhold. Derfor var det nødvendig å kjempe for Russland, som det eneste landet som var sterkt nok til å trosse dem i Ukraina og Europa.

Dette var en variant de konspirasjonsteoriene som alltid har florert ytterst til høyre, og en forestilling som på dette tidspunktet forente nynazister og enkelte representanter for den mest innbitte, antiamerikanske venstresiden i skyttergravene i Øst-Ukraina.

Samtidig var det i stor grad det samme budskapet som i flere år hadde blitt fremmet fra Kreml. Påstander om at oppstanden i Ukraina – i likhet med Den arabiske våren, «Roserevolusjonen» i Georgia i 2003 og «Oransjerevolusjonen» i Ukraina året etter – var finansiert og organisert fra USA som del av et geopolitisk spill, er kjent fra propagandakanalen RT (tidligere Russia Today) og Kreml-sympatiske nettsteder verden over.

I Norge kjenner vi det blant annet fra Steigan.no – drevet av Pål Steigan, som i sin tid var en av grunnleggerne av AKP (m-l), forløperen til dagens Rødt – og det mer esoteriske nettstedet Frihetskamp, som tilhører nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen. I skrivende stund er RT også i full gang med å spre antydninger om at uroen i Kasakhstan er et resultat av de kasakhstanske myndighetenes flørt med nasjonalister og provestlige elementer.

På denne måten fremstiller myndighetene i Kreml seg som representanter for den lille mann og kvinne verden over mot USA, EU, filantropen George Soros og andre krefter som ifølge dette verdensbildet forsøker å undergrave nasjonenes rett til å bestemme over seg selv. Og som sanne venner av alle dem som tviler på at deres egne myndigheter og «hovedstrømsmedier» faktisk er på deres side, eller jobber for en skjult agenda.

Siden midten av 2000-tallet har russiske myndigheter brukt en lignende retorikk på hjemmebane for å legitimere seg selv, og diskreditere opposisjonen og demokratibevegelsen som agenter for fremmede makter. Det er trolig også bakgrunnen for de lovene som har blitt vedtatt siden 2012, som pålegger organisasjoner og medier som mottar utenlandsk støtte å registrere seg som utenlandske agenter.

Men kanskje er ikke dette bare propaganda, men noe mange i Kreml selv tror på. I en murstein av en bok, «Putin’s People» (2020), skriver den tidligere Financial Times-korrespondenten Catherine Belton at Putin og folkene rundt ham kommer fra en verden der den kalde krigen aldri tok slutt, og der Russland fortsatt er beleiret av ytre krefter.

Belton underbygger dette med en rekke Putin-sitater fra tiden rundt de store demonstrasjonene i Russland i 2011-13, etter at Putin annonserte comebacket sitt som president. Blant annet viser hun til en tale under et valgkampmøte i februar 2012, der den daværende presidentkandidaten lovet at «vi vil ikke tillate noen å blande seg i våre saker, eller påtvinge oss sin vilje.»

Belton refererer også en samtale hun hadde med Putins medarbeider Vladimir Jakunin i tiden rundt annekteringen av Krim. Jakunin omtalte det som foregikk i Ukraina som «et enormt geopolitisk spill, der målet er å ødelegge Russland som en geopolitisk motstander av USA og det globale finansoligarkiet», og hevdet at USA bare fulgte en doktrine CIA utviklet allerede på 1960-tallet, om å ødelegge Sovjetunionen ved å rive Ukraina løs fra Russland. Og helt frem til i dag har man omtalt det som skjedde i Kiev som et kupp finansiert og organisert vestfra ved hjelp av nasjonalister og høyreekstremister.

Når USA kan blande seg i andres anliggender på denne måten, kan Russland også. Derfor har Kreml eller oligarker nær Putin i flere år gitt direkte og indirekte støtte til høyrepopulistiske og Kreml-vennlige krefter i flere land, samtidig som de har bygd opp tankesmier og nettverk som presenterer Russland som en ledende forkjemper for tradisjonelle, kristne verdier som elitene i vest for lengst har gitt opp.

Sett fra Kreml handler Ukraina derfor kanskje ikke bare om å avverge en militær trussel fra NATO, eller hindre at Ukraina på sikt utvikler seg til et troverdig alternativ for dem som ønsker forandringer i Russland. I en artikkel fra juli i fjor omtalte Putin Russland, Ukraina og Belarus som ett folk med en felles historie. Den nåværende splittelsen var et resultat av ytre krefter som forsøker å rive dem fra hverandre på samme måte som Russlands fiender alltid har gjort – ved å støtte i utgangspunktet marginale elementer som ser Ukraina som en egen nasjon. Hensikten er å gjøre Ukraina til en forsvarsbastion for seg selv, uten faktisk uavhengighet og fullstendig avhengig av sine vestlige bakmenn, og et springbrett videre for å overta selve Russland. Og nok en gang gjentok Putin påstanden om at det som skjedde i 2014 var et kupp organisert utenfra, ved hjelp av nasjonalister og nynazister.

I utkastet til en avtale mellom Russland og NATO som ble kunngjort 17. desember heter det blant annet at partene fra nå av skal anerkjenne prinsippet om å ikke blande seg i andres indre affærer, «inkludert å avholde seg fra å støtte organisasjoner, grupper eller individer som går inn for en ukonstitusjonell maktendring, og alle handlinger som har som hensikt å endre det politiske eller sosiale systemet til noen av partene.»

Vi kan håpe at dette bare er et spill, og ikke noe Putin og andre i hans indre krets oppriktig mener. Men om dette er forestillinger Putin og andre faktisk deler, så kan det være en av flere mulige forklaringer på at Russland har vendt seg direkte til USA for en avtale om Ukraina i stedet for å gå veien om Minsk-formatet: Man ønsker å snakke med sjefen selv, ikke med mellomlederne i Paris, Berlin og Kyiv.

Det kan også ha vært en del av regnestykket bak de Kreml-støttede oppstandene som ikke bare fant sted i Donetsk og Luhansk men også andre steder i Ukraina våren 2014: Kanskje trodde man oppriktig at folk ville slutte opp i Kharkiv, Odessa og Dnipro, og forkaste de vestlige marionettene i Kyiv til fordel for det russiske moderlandet.

Hvis dette er tilfellet, er det ikke utenkelig at man også denne gangen tror at det er sterke nok russiskvennlige strømninger i Ukraina til at det vil være mulig å invadere og okkupere i alle fall deler av landet, eller at mange etter hvert vil forstå at det er i deres egen interesse å vende tilbake til den russiske folden.

Eller i alle fall at det er nødvendig å stanse en eksistensiell trussel vestfra med militærmakt, før Russland selv blir et offer for renkespillet fra USA og elitene der.