BEKYMRET: – Er det noen som hjelper ungdommen som deler alt mulig på sosiale medier? Deler de av ønsket om å bli sett eller deler de for et formål utenfor seg selv, spør Sanna Sarromaa.

Den «gode» delingens grenser

«Så fint at du deler!» roper kommentarfeltet i kor, men jeg har begynt å tenke: Er det det?

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og lektor

I sommer la Aftenposten-journalisten Ingeborg Senneset ut sin stilsikre tekst fra A-magasinet der hun fortalte at hun hadde begynt å gå til psykolog igjen etter ti års pause.

Kommentarfeltet applauderte hennes åpenhet og mot. Mer og mindre profilerte mennesker tok til orde for hvor bra det var at Senneset fortalte så åpent om den nyoppstartede behandlingen sin.

Kanskje gjorde Senneset det som var riktig for henne – og det som hun så som riktig for samfunnet i sin helhet. Hun har et langt offentlig liv. Hun vet hva hun gjør.

Likevel lurer jeg på: Er det virkelig så lurt å dele så mye og applaudere folk som gjør det? I nuet, mens det skjer? At i dag begynte jeg å gå til psykolog fordi jeg ikke lenger fikser livet?

Jeg vet ikke, så jeg spør.

HELSE i SOME: – Er det virkelig bra å prosessere sykdommer og lidelser gjennom andres kommentarer, likes og heiarop, spør kronikkforfatteren.

Jeg har mange tenåringsbarn og jeg er lærer til enda flere. Skal en 15-åring, en 16-åring eller en 17-åring brette ut sine sårbarheter fortløpende og utsette dem for andres blikk? Hvis alt skal leves og deles offentlig, hva blir det igjen av den innerste grinden?

Er det virkelig bra å prosessere sykdommer og lidelser gjennom andres kommentarer, likes og heiarop?

Senneset er voksen og har sikkert tenkt grundig gjennom det, men det er mange ungdommer som ser opp til henne – og kanskje tar etter.

Jeg lurer på om det da er noen som hjelper ungdommen som deler. Deler de av ønsket om å bli sett eller deler de for et formål utenfor seg selv?

Som voksen, offentlig kjent person med helseutdannelse er Senneset i en annen posisjon til å vurdere hva hun deler, når og hvor mye.

Men hvem er det som stiller de kloke spørsmålene til en 16-åring på TikTok? Det er mange formidlere av angst og depresjon der. Psykolog Hedvig Montgomery skrev i sin spalte i A-magasinet om hvor forvirrende disse videoene er. Hun snakket om «psykisk helse-radikalisering» som rammer mange unge jenter.

Å slippe å forklare diagnosen sin enda en gang kan sikkert være deilig, men hvem hjelper tenåringen med å beskytte seg når reaksjonene ikke blir som forutsatt? Hva hvis det ikke blir heiarop, men kommentarer fra onde nettroll som bekrefter alle negative tanker?

Faren med all delingen kan også være at noen blir avhengige av den ytre responsen og anerkjennelsen. Man klarer ikke å definere seg selv som god nok.

Det må være andre som setter tommelen opp.

VONDT VERRE? – Vi må drøfte hvor den gode delingens grenser skal gå, skriver Sanna Sarromaa.

Mange som jobber med ungdom har skjønt at når en i vennegjengen begynner å gå på barne- og ungdomspsykiatrisk, så kan det smitte over på andre. Satt på spissen: Det er litt «status» blant jenter å gå på BUP.

Det er selvsagt en balansegang her. Snakker man ikke, så er det tabu, men snakker man for mye, så smitter det over. I tidsperioden 2010-2015 doblet antallet jenter som fikk angstdiagnose.

Spørsmålet blir da: Ble jentene mer engstelige eller ble det populært å sykeliggjøre normal livssmerte? Som Aftenposten-kommentator Therese Sollien poengterte: Ikke alt som er vondt, er sykdom.

Jeg forstår jo at det er viktig ikke å ha tabuer. Jeg skjønner at åpenhet forebygger skam, og skam har sjelden brakt noe konstruktivt med seg.

Men jeg lurer likevel på om det ikke er en forskjell på å dele i nuet, her og nå, og når man eventuelt er ferdig med det man sliter med og blitt bra igjen (og ikke minst – blitt voksen).

Med tiden kommer ofte refleksjonen: Hvorfor deler jeg dette, hva vil jeg egentlig med dette? Vi ser ofte klarere når vi ser bakover.

Vi må drøfte hvor den gode delingens grenser skal gå. Ville du som arbeidsgiver ansatt en som forteller om sin bipolaritet på storyen sin? Ville en ungdom med egen angstkonto på TikTok fått sommerjobb hos deg?

Men samtidig: Hvor grunn er man som menneske om man ikke stirrer i avgrunnen noen gang? Det kan jo heller ikke være slik at bare lett underholdning kan deles.

Jeg liker jo best de folkene som deler andre ting enn bare tær og ølglass.

Skumlest er delingen kanskje i lukkede grupper. Jeg kan bare se for meg hvordan det er, hvis du har fibromyalgi eller Chrons sykdom og slipper deg løs i en lukket gruppe med samme diagnose. Der kan folk bli enda sykere av det.

Jeg hører til den siste generasjonen som vokste opp uten sosiale medier. Som musikkterapeut Elin Sofye Rabbevåg skrev så fint: «For en befriende tid! Istedenfor selfies tok vi bilder av hverandre for å bevare minnene.»

Gudskjelov at det ikke var internett da jeg vokste opp. Jeg har alltid delt mine mest sårbare og uferdige tanker bare med min egen dagbok. Den har vært min innerste grind.

Med unntak av et voldelig forhold der dagbøkene mine ble saumfart og lest, og brukt mot meg, har mine dagbøker alltid vært bare mine – slik de skal være.

Men når hele livet er uløselig knyttet til deling og digital tilstedeværelse, og har vært det så lenge man kan huske – hva gjør man da av sine innerste tanker?

Har man da et rom for å reflektere over eget liv uten å dele med hele verden?

«I vår tid legger man ut dagboken sin i offentligheten i stedet for å legge det i bunnen av en skuff», sa professor i psykiatri og selvmordsforsker Lars Mehlum i A-magasinet for et par uker siden.

Han kommenterte saken om en kvinne som la ut sitt avskjedsbrev på Facebook rett før hun tok livet sitt. Det er den ultimate delingen. Deretter kan det være vanskelig å ombestemme seg, sa Mehlum.

Jeg deler jo, jeg også. Jeg har skrevet kronikker om arbeidsledighet, foreldreløshet, kjæresteløshet, barnløshet og alenemorskap. Jeg har skrevet to bøker om skilsmisse og jeg holder på å skrive en bok om partnervold. Så jeg har også, absolutt, skrevet om mine vonde og vanskelige erfaringer.

Men som regel først etter å ha bearbeidet dem.

Det jeg deler i det daglige er ganske banale bilder av min hverdag til inspirasjon og glede – eller bare til irritasjon – til de som måtte være interessert i meg og mitt. Jeg legger ut det som gjør meg glad.

Men det som verker og smerter, og gjør meg sår og redd nå – det får ingen vite før det ikke lenger er så vondt.