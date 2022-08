Kommentar

Studiestøtten bør økes

Shazia Majid

UNDER FATTIGDOMSGRENSEN: Maksimalt studielån utgjør omtrent halvparten av hva som regnes som fattigdomsgrense. De fleste studenter må jobbe deltid. Det forsinker studieprogresjonen. Illustransjonsbilde

Det er økonomisk krevende å være student i Norge. Men aldri har det vært så vanskelig som nå. Derfor må studentene få mer penger.

SSB har aldri tidligere registrert en høyere økning på matvarerpriser enn den siste måneden. Strømprisene har gått gjennom taket. Utleiemarkedet for boliger er hardt presset, prisene går opp også her.

Og verst går det utover de fattigste.

Mange studenter er blant de fattigste - særlig de som av ulike grunner ikke kan jobbe deltid, eller har rike foreldre.

De som kun lever på studielånet – lever godt under fattigdomsgrensen i Norge. Det er ikke et anstendig liv. Det er et liv i nød for flere av landets 250 000 studenter som er kunder hos Lånekassen.

Bra, men ikke godt nok

Det er paradoksalt i et land med en av verdens beste statlige ordninger for studiefinansiering.

Lånekassen er en av våre viktigste velferdsgoder, fordi den sikrer Norges fremtid.

Det er kunnskap og ikke oljen vi skal leve av i fremtiden. Men det er ikke lett å tilegne seg kunnskap på tom mage.

Selv om Lånekassen er bra på så mange måter.

Lånekassen har løftet Norge. Den bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Tre ganger så mange ungdommer som har foreldre med lav utdannelse, tar høyere utdanning i dag sammenlignet med i 1991. Selv om tallene fortsatt er lave – 21 prosent mot 7 prosent for 30 år siden.

Deltid er dyrt

Men systemet er ikke godt nok. Den forutsetter at studenten jobber ved siden av for å klare seg, hvilket er bra på mange måter.

Men studentstøtten er blitt for lav.

For 20 år siden utgjorde studielånet omtrent 1,5 ganger statens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet skal følge den allminnelige inntektsutviklingen i samfunnet.

De siste årene har det gått motsatt vei. I dag utgjør studielånet 1,15 ganger G. Det merkes godt allerede før den voldsomme prisveksten vi ser i dag.

Studentene må følgelig jobbe mer for å klare seg. Det har en pris.

I en helt fersk SSB-undersøkelse om studentenes levekår oppga hele 43 prosent at det å jobbe ved siden av studiene var en årsak til at de er forsinket i nåværende studier.

Jo lengre tid studentene bruker på å komme ut i fulltidsjobb, dess dyrere blir det for samfunnet.

I forbindelse med pandemien beregnet forskere hva det koster samfunnet om 5 prosent av studentene utsetter fullføring av høyere utdannelse med ett semester. Kostnaden er på svimlende 2,2 milliarder kroner.

En årelang kamp

Studenter har vært gjennom to år med pandemi – som for altfor mange førte til tap av deltidsjobben, enda dårligere råd, sosial isolasjon og psykiske problemer.

Så har de fått tilbake jobbene, men blitt kastet rett inn en tid med inflasjon.

55 prosent av studentene i SSB-levekårsundersøkelse for 2021 forteller at de må jobbe ved siden av for å i hele tatt klare seg.

«Siden 2010 har andelen studenter som vurderer egen helse som god blitt betydelig mindre. 3 av 10 studenter i 2021 har lav tilfredshet med livet, og aleneboende studenter er spesielt utsatt», skriver SSB.

Flere sliter, fordi levekårene er blitt dårligere.

Kanskje har det noe å gjøre med at studenter i snitt bruker 46 timer i uken på studier og jobb. Det er godt over normal arbeidsuke, og gir mindre rom for fritid og sosial kontakt.

I tillegg bor mange av de under dårlige forhold med fuktskader og støy.

Det vanskelige regnestykket

Studentene kan maksimalt få 11 717 kroner i måneden i studielån. Det er for lite når nærmere halvparten av summen går til å leie et rom i et bofellesskap i en by.

Derfor har studenter i en årrekke krevd at studielånet skal heves til utgjøre nettopp 1,5 ganger statens grunnbeløp. Det vil si 167 000 kroner utbetalt i studielån per år.

I dag får de 40 000 kroner mindre.

Kravet er ikke urimelig, når fattigdomsgrensen er på omtrent det dobbelte.

Det vitner om studenter som er villig til å leve nøkternt, og de er villig til å jobbe deltid. Men de er ikke villig til å være så fattige at det går på liv og helse løs.

Når selv First Price-maten blir dyrere – da sliter ikke bare alenemoren.

Krisestipend

Det er studenter som har kommet hjem flere kilo lettere enn når de dro. Mange har ikke hatt råd til å spise nok, i alle fall ikke variert. Det har gått i nudler og havregrøt.

Og dette syns flere at studentene skal tåle.

For slik har det alltid vært.

Eller som forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe uttrykker det til Khrono.no når han hører om student-nøden: «Man får litt inntrykk av (...) at det er mitt ansvar å sørge for at alle har det trygt og godt, de skal ikke ha et eneste problem som det offentlige ikke skal løse».

Studentenes minister har rett om en ting: Vi skal ikke sy puter under armene på ungdommen vår. Det er mulig å bo billig om man søker plass ved institusjoner som ligger utenfor storbyene.

Men samtidig bør folk få studere det de ønsker. Og noen av studiene finnes bare i storbyene. De kan ikke være forbeholdt ressurssterke studenter.

Studentene på sin side vil ikke ha kortsiktige kriseløsninger, slik som 3000 kroner i strømstipend. De vil ha økt grunnstøtte.

Det kan en forstå. For forutsigbarhet er viktig når man skal sitte på skolebenken.

En annen ting som er viktig å huske er at studielånet er et lån, ikke almisse.

Maksimalt 40 prosent kan gjøres om til stipend ved gitte vilkår.

Økt grunnstøtte krever politisk vilje. Den viljen finnes ikke akkurat nå.

Det betyr ikke at vi har råd til å glemme studentene som sliter.

Mister mange nok motivasjonen til å fullføre studier – vil hele samfunnet merke det om noen år. Derfor er det ikke så dumt med et krisestipend nå. Og, en økning av studielånet på sikt.