Leder

En varslet katastrofe i Den engelske kanal

DÅRLIG STEMNING: De personlige relasjonene mellom Boris Johnson og Emmanuel Macron forsurer forholdet mellom Storbritannia og Frankrike.

Med brexit skulle britene ta tilbake grensekontrollen. Migrasjonen over Den engelske kanal forteller en annen historie.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Før helgen druknet 27 migranter under overfart fra Frankrike til Storbritannia: 17 menn. Tre barn. Syv kvinner, hvorav én gravid. Dødsferden var en varslet katastrofe.

Men et giftig debattklima og et bunnfrosset forhold mellom statsminister Boris Johnson og president Emmanuel Macron har lammet partene på begge sider av kanalen. Handlingslammelsen har gitt menneskesmuglere og lyssky transportvirksomhet større spillerom.

Storbritannias avskrekkingsstrategi med å skape et mest mulig ugjestmildt regime for migranter, har ikke fungert. Plomberte grenser, uttalt innvandringsstopp, konsekvent nei til asylsøkere og garantert retur av flyktninger som likevel prøver seg, klang godt som politisk agitasjon før brexit – men raknet i møte med virkeligheten.

Myndighetene i Frankrike har hele tiden sagt at de gjør sitt ytterste for å strupe illegale migrasjonsruter, og viser til hvor hardt de slår ned på kriminelle bakmenn. Så langt i år har de avbrutt 19 000 krysninger av kanalen. Samtidig har mediene avslørt franske grensekontrollører som ser en annen vei når overfylte flåter setter seil mot de britiske øyer.

les også Den livsfarlige drømmen om Storbritannia

Kanalkryssingen er bare én av flere konflikter som har forsuret forholdet mellom London og Paris etter brexit, og kommer på toppen av krangel om fiskerettigheter samt britenes nye sikkerhetssamarbeid med USA og Australia. En allianse som kostet fransk forsvarsindustri kansellerte ubåtkontrakter til en verdi av 566 milliarder kr.

I tillegg har Boris Johnson tillagt Emmanuel Macron et nærmest personlig ansvar for negative sider av britenes brexitavtale, deriblant striden om tollgrenser i Nord-Irland.

Macrons opplagte uvilje til å gi britene nye EU-innrømmelser, er beleilig for Johnson i en situasjon der negative konsekvenser av brexit innhenter ham rund baut.

Johnsons kronargument for brexit var å «ta tilbake kontrollen» over grensene. Det skulle også bli enklere å returnere illegale flyktninger og innvandrere, noe som ville avskrekke migranter fra å komme til Storbritannia.

Det motsatte har skjedd. Som EU-medlem kunne britene med henvisning til Dublin-avtalen sende flyktninger tilbake til første ankomstland for å søke asyl der. Utenfor EU er Storbritannia henvist til folkeretten, internasjonal maritim lov og flyktningkonvensjonen av 1951.

Det betyr at folk som kommer til Storbritannia og søker asyl har rett til å få søknaden behandlet der. Britiske menneskerettighetslover sikrer dem beskyttelse og livsopphold under prosessen. En god del av 23 5000 som hittil i år har klart å komme seg til Storbritannia er dermed i praksis ureturnerbare.

Det er mange grunner til at Storbritannia trenger å gjenfinne det gode samarbeidsklimaet med Frankrike. Både for å få bukt med de kriminelle som setter sårbare liv i fare, men også for å reetablere legitim og regulert immigrasjon til de britiske øyer. Ironisk nok har brexit skapt behov for arbeidsinnvandring i mange sektorer.