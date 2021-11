Leder

Ny krise truer Balkan

KRIGSFORBRYTERE: Etter Bosnia-krigens avslutning i 1995 ble den bosniske serberlederen Radovan Karadzic (t.h.) og hans general Ratko Mladic internasjonalt etterlyst og etter hvert utlevert til Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia i Haag. Begge ble dømt til livsvarig fengsel for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Nå er det ny uro på Balkan.

Bosnia står overfor den største eksistensielle trussel i etterkrigstiden, ifølge den internasjonale utsendingen til regionen.

Tysklands tidligere utenriksminister, Christian Schmidt, ble i høst utnevnt til det spesielle embetet som har som ansvar å overvåke Daytonavtalen, fredstraktaten fra 1995 som avsluttet den tre og et halvt år lange Bosnia-krigen.

I sin første rapport skriver Schmidt at serbisk separatisme truer med å sette fyr på gamle motsetninger. De kan sprenge den nåværende føderasjonen Bosnia-Hercegovina. Han kaller disse mørke utsiktene «veldig nærliggende».

Bekymringsmeldingen skyldes signaler fra den bosniske serberlederen Mirolad Dodik. De vil i praksis innebære at serberne trekker seg fra fredstraktaten.

Utspillet er såpass provoserende – og alvorlig, ikke minst – at det er skjellig grunn til å tro at det er klarert med nære allierte, først og fremst i Moskva.

Nylig sørget Russland for å legge ned veto i Sikkerhetsrådet da FN tidligere denne måneden skulle vurdere mandatet til EUFOR Althea, de fredsbevarende styrkene i regionen. Mandatet ble fornyet, men russerne sørget for å fjerne enhver henvisning til Christian Schmidts kritiske analyse.

Dodiks trusler om å gå ut av forsvarssamarbeidet, rettsvesenet og skattesystemet vil eliminere en vesentlig forutsetning i Daytonavtalen, nemlig det føderale samarbeidet. Det vil skape et vakuum som kommer til å presse frem et serbisk krav om en egen hær, egne domsstoler og selvstendig økonomi. Historien har vist hvilke følger det kan få.

I henhold til Daytonavtalen ble landet omdannet fra å være en enhetsstat til å bli en føderasjon, oppdelt i to delstater, såkalte entiteter: Føderasjonen Bosnia-Hercegovina og Rebublika Srpska.

For å dempe de etniske motsetningen, ble det laget et kollektivt forvaltningssystem med tre presidenter – én bosnjak og en bosniakroat valgt fra entiteten Føderasjonen Bosnia-Hercegovina og én bosniaserber valgt fra entiteten Republika Srpska. Formannskapet rullerer hver åttende måned.

Det hele er en skjør konstruksjon, og det er knapt noen hemmelighet at den bosniske serberlederen Dodik i mange år har forsøk å underminere føderasjonen, med støtte fra Serbia og Russland.

Kreml har betydelig egeninteresse av å sabotere det føderale samarbeidet, fordi uroen blokkerer videre ekspansjon av vestlige institusjoner. For Russland er det et mål i seg selv at Bosnia skal bli som Ukraina, Georgia og Moldova, ute av stand til å oppnå medlemskap i hverken EU eller NATO.

Verdenssamfunnet må følge nøye med på det som skjer på Balkan nå. Storbritannia kommer til å ta opp utviklingen under NATOs utenriksministermøte i Riga neste uke.

Forsvarsalliansen må sammen med EU og USA sanksjonere tydelig overfor de krefter som forsøker å velte Daytonavtalen for å destabilisere regionen.

Hvis Bosnia-Hercegovina bryter sammen er konsekvensen den verst tenkelige: En ny krig i Europa.