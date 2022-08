Kommentar

Håndtrykket som forandret verden

ÅRETS BILDE: Midt i den kalde krigen fikk verden plutselig et nytt håp da Sovjetunionens nye leder Mikhail Gorbatsjov (t.v.) møtte USAs president Ronald Reagan.

I Vesten ble Mikhail Gorbatsjov feiret som en stor helt som fikk slutt på den kalde krigen og 70 år med kommunisme. Men russerne kunne styre sin begeistring.

Ta en god titt på bildet. Håndtrykket mellom Sovjetunionens president Mikhail Gorbatsjov og USAs president Ronald Reagan i Genève i 1985 ble symbolet på et nytt håp.

Så ble Reykjavik åsted for toppmøtet året etter.

Mannen med fødselsmerket forandret verden. Muren falt. I Vesten ble han bare «Gorbie».

Hjemme i Moskva og i det enorme sovjetiske riket derimot syntes folk at det hele endte i kaos.

Jeg merket det da jeg var med ham på en reise i Sør-Russland i 1996, da han stilte som presidentkandidat – men fikk bare en halv prosent av stemmene.

Gorbatsjovs tid var forbi. Han ble hånet og spottet på valgmøtene. Det var fryktelig trist å se.

Han kom til makten i 1985 etter at Sovjetunionen hadde vært gjennom en dødsdans av aldrende politiske ledere som døde.

«Gorbie» gjennomførte perestrojka (ombygging) og innførte glasnost (åpenhet) i det lukkede landet. Han sto for reformer som skulle endre historien og livet til svært mange mennesker.

Men Mikhail Gorbatsjov klarte ikke å følge opp. Det ble en økonomisk krise, og han klarte ikke å holde det vaklende imperiet samlet – som han hadde håpet på.

Sovjetunionens siste leder fikk Nobels fredspris i 1990 for å ha bidratt til å få slutt på den kalde krigen.

Derfor var det trist å se det jeg opplevde sommeren 1996 på en valgturné der vi også tok en avstikker til Gorbatsjovs hjemsted, den lille landsbyen Privolnoje, til kirkegården der hans foreldre ligger og til Stavropol, der han la grunnlaget for sin vei til toppen i kommunistpartiet en gang på midten av 80-tallet.

Kona Raisa levde fortsatt den gang. Mikhail, oppofrende og glad i sin kone, spurte stadig om hun følte seg bra. Hun ble syk allerede etter kuppet mot Gorbatsjov i august 1991.

Da Mikhail Gorbatsjov gikk til topps i sovjetisk politikk, ble det sagt at Raisa var drivkraften bak. Mens bondesønnen fra Nord-Kaukasus hele tiden syntes at han hadde oppnådd nok, drev kona ham videre mot maktens tinder.

Intelligente, velutdannede Raisa ble alltid spurt til råds før de viktige beslutningene ble tatt, ble det sagt.

Ofte fulgte han hennes råd. Det gjorde han ikke da han i 1996 stilte som presidentkandidat i det nye Russland.

– Jeg var sterkt imot at han skulle stille. Jeg har fulgt ham hver eneste dag. Jeg vet hva han har gjennomlevd. Jeg kjenner det innenfra. Jeg vet hvor tøft det har vært. Derfor var jeg imot, forklarte hun oss – mens mannen var opptatt med en valgtale.

Hun følte at han fikk skylden for alt som gikk galt.

Gorbatsjov selv kom bortom oss og konstaterte i hvert fall at «hun taler vel, ikke sant».

– Tenk deg, han startet reformene i dette landet. Han ødela det totalitære systemet, innførte demokratiet. Han klarte å rive ned muren mellom øst og vest. Han klarte å stoppe atomvanviddet. Men forandringene i landet vårt har ikke gått som han ville, forklarte Raisa oss videre.

Derfor var det først og fremst i Vesten at Mikhail Gorbatsjov beholdt sin heltestatus helt til sin død. Blant russerne har han ikke blitt hyllet på samme måte. Med dagens Putin-regime er det mange som mener at både han og etterfølgeren Boris Jeltsin var for ettergivende overfor Vesten.

Da Gorbatsjov ikke klarte å holde Sovjetunionen samlet, fikk Ukraina sin selvstendighet for drøyt 30 år siden. Det er det landet som Russlands nåværende leder, Vladimir Putin, nå prøver å knuse.