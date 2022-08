ÅSRSHJULET: – Velger vi rett mat til riktig tid kan vi spare både klode og lommebok. I tillegg premieres vi av gode matopplevelser, skriver Ole Robert Reitan.

Å elske årstidene

Sesongmat går aldri ut på dato. Selv om vi er flinke i Norge kan vi bli enda bedre. Det vil være bra for både klimaet og smaksløkene.

OLE ROBERT REITAN, CEO Reitan Retail

Jeg er glad i musikk. Og selv om det nok oftere går i britisk pop og rock, samt en og annen obligatorisk trønderrock-låt, kan jeg nyte Vivaldis «De fire årstidene». Disse fiolinkonsertene forsøker, og lykkes i å skildre det særegne med hver årstid. Vinter, vår, sommer og høst. Hver har sin stemning og sitt særpreg.

Norge er et sesongland. Og vi er ganske flinke til å time bruken av råvarer som når sitt fulle potensiale. Mange, særlig de med tilknytning til kysten vår, vet at fisken antakelig er best i måneder som slutter med bokstaven R.

Vi vet å bruke både asparges og agurken i mai og juni. Nå kan vi nyte nyplukkede rotgrønnsaker og mandelpoteter fra Oppdal. Vi vet når fårikålsesongen er og når nypotetene smaker best.

I riktig gamle dager delte man inn året ut ifra når det var tid for å så, og når det var tid for å høste. Dyrking av mat har preget hvordan vi mennesker organiserer kalenderen vår. Vi kaller fortsatt tiden da det som ble sådd om våren modnes, for høst.

Før i tida hadde man ikke annet valg enn å fange eller høste den maten som var å få tak i. Med få konserveringsmetoder og muligheter for å ta vare på maten over tid.

Mye av matkulturen vår er blitt til i forsøket på å få knappe ressurser til å vare lengst mulig. Med en tettere sammenvevd verden, matindustri og innovasjon har vi fått mer valgfrihet. Vi kan stort sett spise det vi vil, når vi vil. Vi kan nyte blåbær i desember og sesongreker i juni.

Valgfrihet er bra. Det gjør oss gladere og mer tilfredse. Vi kan eksperimentere mer og utvide smakshorisontene. Man er ikke lengre bundet til å spise det som til enhver tid er modent. Det er et gode vi kan takke den industrielle og økonomiske utviklingen for.

Men vi kan lære oss å elske sesongene enda mer.

Det sier seg selv at det er mer krevende å få tak i tomater i desember enn når de er i sesong. Det koster mer, både i form av energi og transport å forsyne markedet med jordbær i februar enn i juli.

Velger vi rett mat til riktig tid kan vi spare både klode og lommebok. I tillegg premieres vi av gode matopplevelser.

Maten og måten vi forbruker på er en større klimautfordring enn hele transportsektoren. Det betyr ikke at vi skal slutte å spise. Vi må bare endre på måten vi konsumerer på.

Det krever både kunnskap og tilgang, et ansvar for oss som produserer og selger mat.

Vi beveger oss straks fra sommer til høst – den desidert mest utpregede matsesongen vi har. Sopp, bær, de beste rotgrønnsakene og viltkjøtt.

Og det aller beste er: hver årstid har sine egne matstjerner. Ikke la denne teksten stå som et angrep mot valgfriheten – men som en kjærlighetserklæring til sommeren, høsten, vinteren og våren!