Leder

Bedre føre var

Når krise truer, kommer debatten om beredskap. For hver gang blir vi like overrasket.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nå er det situasjonen i Ukraina, Europas kornkammer, som aktualiserer akutt oppmerksomhet omkring vår matsikkerhet. Grøderik svartjord, gunstig klima og tilrettelagt produksjon gjør at Ukrainas dyrkbare areal er førti ganger større enn Norges samlede jordbruksareal.

Det er på størrelse med summen av dyrket mark i Tyskland, Storbritannia og Frankrike under ett. Når denne fruktbare jorden freses opp av stridsvognenes larveføtter og kornlagre stikkes i brann av fiendtlig ild, får det også konsekvenser for norske husholdninger.

Større rift om matkorn og kraftfôrråvarene på det globale markedet betyr både mindre korn og dyrere korn.

Prisene på alt fra pasta til grovbrød kommer til å øke. Noen kornprodukter kan forsvinne helt fra butikkhyllene. I hvert fall for en periode.

Selv om andelen norskprodusert matkorn i vår melproduksjon har økt noe i senere år, er vi alt annet enn selvforsynt. I 2021 måtte vi importere mer enn en tredjedel av dette matkornet, mens 42 prosent av råvarene i kraftfôret var importert, ifølge Landbruksdirektoratet.

Det er bare to år siden Solberg-regjeringen avviste Stortingets krav om å gjenopprette beredskapslager for korn i Norge. «En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikke sett på som realistisk», het det fra Landbruksdepartementet.

Russlands angrep på nabolandet har også fått oss til å tenke på egne beredskapslagre av vann, tørrvarer og hermetikk.

En pandemi og en russisk invasjon senere ser vi at det urealistiske likevel kan skje, og at det kan inntreffe så hurtig at regjeringen ikke rekker å iverksette sine egne beredskapstiltak. Uforutsigbare klimaendringer føyer ytterligere usikkerhet til disse scenarioene.

Å bygge opp et kornlager det skal være noen vits i, er kostbart. Rundt 200 millioner kr. til innkjøp av korn. Det er også dyrt å drifte. Ca. 50 millioner kr. i året.

I tillegg må det bygges nye kornsiloer for å erstatte dem staten har kvittet seg med. I Oslo er kornsiloer bygd om og fylt opp med studenter. I Kristiansand skal de fylles av kunst. I Stavanger vil de borgerlige partiene ha dem vekk, fordi de okkuperer en indrefilet av lukrative boligtomter.

Russlands angrep på nabolandet har også fått oss til å tenke på egne beredskapslagre av vann, hermetikk og lommelyktbatterier.

Plutselig er jod-tabletter en nasjonal mangelvare. Og var det nå egentlig så lurt å slukke FM-båndet?

Krigen i øst har i tillegg minnet oss om at vi må ha et fungerende forsvar; et operativt og øvd militærvesen med stående avdelinger og oppdatert utstyr.

Å ruste opp våre væpnede styrker til NATOs to prosent-mål gir mening. Dessverre. Den store bjørnen har nettopp vist at den kan mer enn å brumme.

Beredskap er krevende. Til syvende og sist handler det om vår vilje til å bruke til dels store ressurser på noe vi håper vi aldri vil få bruk for.