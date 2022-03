Kommentar

Den selektive harmen

Av Shazia Majid

ÅPNE ARMER: Europeere åpner grenser og hjem for ukrainske flyktninger. Bildet er tatt under en demonstrasjon i London 6. mars. 2022.

Er det slik at hvite mennesker bryr seg mer om krigen i Ukraina fordi ofrene er blonde og med blå øynene?

Om det er tilfellet, er de i så fall ikke alene. Vi er alle oss selv nærmest.

Det foregår en krig i Ukraina. Ukrainere rekker knapt å gravlegge sine stadig flere drepte. Blant dem flyktende kvinner og barn.

Men det hindrer ikke en massiv debatt i sosiale medier. Særlig blant ytre venstre og folk med minoritetsbakgrunn, både nasjonalt og internasjonalt. Om vesten og de hvites selektive harme og fortvilelse overfor ukrainerne.

Alle viser solidaritet og sorg over de massive ødeleggelsene. Over krigens brutalitet og at millioner av kvinner og barn er på flukt fra Ukraina.

Kritikken fra ovennevnte er at de møtes med åpne armer av nabolandene, deriblant Norge.

Mens de hvite europeerne og amerikanerne, bærere av den imperialistiske arven, i beste fall er lunkne til lidelsene i Palestina, Iraq, Syria og Afghanistan.

Ubeskrivelige lidelser

Forklaringen på denne forskjellsbehandlingen mener de er at hvite er rasister. At deres medier er rasistiske.

De mener at det er synd på Ukraina så klart. Men at nå er tiden for å snakke om denne klokkeklare diskrimineringen.

Men er det det?

Brutaliteten i Ukraina øker. Sykehus blir bombet, fødende kvinner, syke barn må bæres ut av sammenraste bygg. Familier på flukt blir likvidert på åpen gate. Matkøer er angrepet. Byer isolerte, hundretusener uten vann, varme og mat. Og uten muligheten til å flykte.

Det utspiller seg en katastrofe i Europa.

Frykten for at krigen kan spre seg til andre europeiske land er enorm. Kjernekraftverk har vært under angrep. De menneskelige lidelsene er ubeskrivelige.

Men vi ser stadig menneskelige lidelser. Like ubeskrivelige. I Palestina, Syria, Irak og Afghanistan.

Hvorfor er det mer vondt denne gangen?

Slik det var mer vondt da Frankrike ble rammet av flere terrorangrep i 2015. Og de fleste endret profilbildet til det franske flagget. Og man også da fikk den samme debatten.

Nemlig at sorgen var selektiv. Hvite bryr seg om hvite. Implisitt de hvite vestlige er egoistiske, rasistiske og mangler empati.

I alle fall deres politikere og medier.

Enkelthendelser og enkeltuttalelser er tatt til inntekt for hele grupper.

Det finnes journalister som ikke har gjort det enkelt for seg. Vi har sett ubevisst partiskhet i fri utfoldelse. Altså en slagside som har slått inn uten at journalistene har tenkt over det.

«Men dette er ikke et sted, med all respekt å melde, som Irak eller Afghanistan, hvor det har herjet konflikter i tiår. Du vet, dette er en relativt sivilisert, relativt europeisk – jeg må velge mine ord med omhu, by hvor du ikke skulle forvente eller håpe at slikt kunne skje», sa en CBS-reporter på direkten fra Kyiv et døgn inn i krigen.

Pressens ansvar

Utsagn som dette er blitt tolket som et uttrykk for den underliggende og systematiske rasismen i vestlige medier.

Men mange av de samme reporterne som nå risikerer livet for å reportere fra Ukraina, har også risikert livet for å reportere fra Gaza, Irak, Afghanistan og Syria.

Mange av de mediene som i dag kritiseres for massiv dekning av Ukraina-krigen, har også hatt massiv dekning av Gaza-konflikten, eller Syria-krigen da de herjet.

Pressen har et større ansvar for å opptre på en slik måte at det ikke skaper splittelse og polarisering.

Men når krigen foregår i egen bakgård er det helt naturlig at det får en annen valør.

Vi er alle ubevisst partiske. Om vi liker det eller ikke.

NABOER: Lidelser er like, men treffer oss annerledes. Jo større nærhet til ofrene, dess mer berørt blir vi. Dette bildet av en prest som forsøker å trøste en gråtende kvinne er tatt onsdag 9. mars i Kyiv.

Vi er oss selv nærmest

Det gjelder også de som nå kritiserer de vestlige hvites forskjellsbehandling. For de er selv med på ubevisst forskjellsbehandling.

De snakker rettmessig om lidelsene til ofrene i Gaza, Irak og Syria. Men de snakker ikke om lidelsene til ofrene av konflikter i Afrika. Eller sågar overgrepene mot uigurene i Kina.

Borgerkrigen i Etiopia har krevd tusener av liv siden den startet i november 2020. I januar i år ble over 50 mennesker drept i et enkelt bombeangrep.

Det er store og brutale konflikter med tusenvis av drepte og voldtatte, og hundretusener på flukt i land som Kongo, Sør-Sudan, Kamerun og Mosambik.

Er deres lidelser mindre verdt enn lidelsene til ukrainere og palestinere? Selvsagt ikke.

Det handler om at vi bryr oss mer om de vi identifiserer oss med. Det er ikke nobelt, men det er menneskelig.

Vi bryr oss mer om de vi har nærhet til. Det handler ikke nødvendigvis om etnisitet, men om at vi bor likt, ter oss likt og har like referanserammer.

Vi er naboene

Ukraina er et naboland. Europeere har et ansvar for å ta seg av landets flyktninger. De fleste av dem kvinner og barn, da mennene må bli igjen og krige. Polen, som er nærmeste nabo, tar de fleste, vi må ta vår del av ansvaret.

Det skulle bare mangle. Og det er det ingen grunn til å ha dårlig samvittighet for.

Særlig når europeere har en tradisjon for å ta inn flyktninger – også fra land som ikke er naboland. Europa tok imot nærmere en million syriske flyktninger under Syria-krigen.

Norge tok imot 30 000 syriske flyktninger, og det kan virke lite. Men totalt har Norge tatt imot en kvart million flyktninger, de fleste fra land i Afrika og Asia.

Da flyktninger fra Syria plutselig sto utenfor Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo, og hele mottakerapparatet ble fullstendig lammet – var det vanlige nordmenn som ga mange av dem husly i egne hjem, og som kom med mat og medisiner.

Overveldende mange nordmenn er for at Norge årlig gir 40 milliarder i bistand til fattige og krigsherjede land. Utover det samles det inn hundrevis av millioner fra privatpersoner til gode formål i utlandet.

En tid for alt

Det er mye å kritisere Europa for. Blant annet at det har blitt en festning mot de flyktende fra Asia og Afrika. Det finnes også både rasisme og nasjonalisme på kontinentet.

Det drukner folk i Middelhavet. Vi lar det utspille en humanitær katastrofe på Lesvos hvor 13 000 flyktninger sitter som fanget.

Eller de hjerterå sakene hvor barn født i Norge blir sendt ut for feil foreldrene begikk.

De debattene og de kampene skal vi fortsette å ta.

Men det er en tid for alt.

Akkurat nå brenner det i Ukraina. Lidelsene er tett på oss. Fortvilelse er naturlig. Og et ønske om å lindre Ukrainernes smerte må møtes med forståelse. Ikke med forakt og latterliggjøring.