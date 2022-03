Kommentar

Therese Johaug gir seg: Dette forandrer ALT!

Av Leif Welhaven

Therese Johaug er på tampen av det som blir hennes siste sesong som toppløper.

Therese Johaugs exit sender norsk kvinnelangrenn inn i en helt ny tidsalder. Tankene går til Game of Thrones-begrepet «Winter is coming».

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Selvsagt skal ikke referansen til TV-serien tolkes for bokstavelig, men det dekker en bekymring over at noe ubehagelig er i vente.

Før vi kommer dit er det klart for en lørdag der det gjelder å ha mye i hodet på likt. Det blir en emosjonell lørdag på svært ulike plan.

Det mest alvorlige er selvsagt symbolmarkeringen i solidaritet med Ukraina, men samtidig blir tremila i Holmenkollen siste gang vi ser Johaug gå distansen på norsk snø.

Hun oppnådde karrierens siste store mål ved å bli olympisk mester individuelt i Beijing. Etter OL-storeslem på distanse har hun ingenting igjen å bevise som skiløper. På mange vis gir det derfor mening å gi seg på topp.

GULLx3: Therese Johaug vant alle de tre individuelle distanserennene i OL.

Dessuten er Johaug på et punkt i livsløpet hvor det ikke er unaturlig om andre ting blir viktigere enn å ta seg fortest mulig frem i en skiløype.

Resultatmessig står Johaug igjen som en av de aller største på kvinnesiden. Samtidig vil dopingutestengelsen hun var gjennom selvsagt også være en del av historien om Johaugs karriere.

Heldigvis er en sentral del av det kapittelet hvordan hun kom tilbake igjen på en måte som simpelthen har vært suveren.

Det sier mye om karakterstyrken til en helt strålende idrettsutøver.

De siste årene har Johaug vært så dominerende at hun på mange måter har kamuflert et stort norsk problem, som nå vil bli aktualisert umiddelbart.

Med Johaug ute av stokken er Norge brått alt annet enn langrennssportens storesøster.

TRONEN ER LEDIG: Therese Johaug (midten) har vært den ubestridte langrennsdronningen de siste årene. Nå er det en ledig plass på toppen. Her fra et renn i Ruka før jul. Fra venstre: Frida Karlsson, Johaug og Heidi Weng.

Noe er fundamentalt galt i etterveksten og rekrutteringen, og denne sesongen har jo resultatene bak henne vært helt krise.

Det hjelper ikke akkurat å sjekke datoen i passet til Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla og for så vidt også Ingvild Flugstad Østberg.

Norge fremstår nemlig ikke bare litt akterutseilt på kvinnesiden. Uten Johaug står vi foran en skikkelig oppoverbakke å passere.

Talentene finnes absolutt, men det er langt fra å være en god junior til å etablere seg i toppen. Når sesongen snart skal oppsummeres, er det viktig å gi rom til hele spekteret.

Therese Johaug skal få den takken hun fortjener for en lang og tro tjeneste, og hun kan takke av uten at det er hennes ansvar å bekymre seg for etterveksten.

Så får vi bare håpe at hun en dag vender tilbake i en eller annen rolle. Gudene skal vite at det kunne vært behov for kvinnelig trenerhjelp, i et forbund som ikke har hatt en kvinnelig landslagstrener siden Ingrid Wigernæs.

Samtidig bør det evalueres hardt og lenge om hvorfor vi har hanvet såpass kraftig bakpå bak eneren som nå gir seg. Noe kan forklares med trøbbel for Østberg og coronatimingen til Weng, men det forklarer ikke fraværet av stjerner i 20-årene.

Det blir mye rom til ettertanke når den siste snøen har smeltet, og det skal bli interessant å se hvordan generasjonsskiftet blir håndtert av et presset skiforbund.

Men først skal vi gjennom en helt spesiell lørdag i Holmenkollen.

Den står i de sterke følelsenes tegn.