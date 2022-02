Kommentar

Et ynkelig svik

Av Leif Welhaven

FIFA-president Gianni Infantino og Russland president Vladimir Putin har tette bånd. Nå er det klart at FIFA vil la Russland spille på nøytral bane.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) nøyer seg med å ilegge Russland en tullestraff. Det valget kan umulig Gianni Infantino & co få slippe unna med.

Det er dessverre ikke overraskende at fotballens høye herrer nå har valgt den feige linjen. Likevel er det deprimerende å se at FIFA misbruker muligheten til å ta det moralsk riktige valget i en ekstraordinær situasjon.

Det kunne vært sendt et tydelig signal om hva som ikke er akseptabelt.

FIFA kunne understreket at det selvsagt ikke kan spilles VM-playoffkamper med russisk deltagelse denne våren.

I stedet velger FIFA noe som minner mistenkelig om den parodiske «straffen» som Russland ble ilagt etter det systematiske dopingbedraget.

Valget om ingen flagg eller nasjonalsang, nøytral bane uten tilskuere og navnet «Football Union of Russia» er ekstremt puslete virkemidler i denne sammenhengen.

Det eneste signalet som faktisk hadde hatt effekt, hadde vært å utestenge en nasjon som har gått til angrepskrig mot et naboland.

Riktignok utelukkes det ikke at skruen kan strammes senere. Men det impotente signalet FIFA nå sender ut er både virkelighetsfjernt og lettere skremmende.

Det hjelper lite med noen fine ord om å fordømme invasjonen av Ukraina, så lenge det ikke ledsages av noe mer.

Vi har sett hvor lite effekt det hadde i De olympiske leker at Russland måtte kalle seg «ROC». Ingenting tilsier at noe parallelt har kraftigere virkning i fotballens verden.

Dessverre er det vi nå ser rett og slett et ynkelig svik.

Spørsmålet er imidlertid om Gianni Infantino og resten av FIFA-toppene denne gangen har forregnet seg skikkelig. Det kan være toppene har undervurdert hvor stor handlekraft som finnes der ute i organisasjonens medlemsland.

I kunngjøringen fra FIFA står det at det er igangsatt «dialog» med det polske, tsjekkiske og svenske fotballforbundet for å «finne akseptable løsninger sammen».

Hva slags løsninger skulle det kunne være?

Tror virkelig eieren av VM at det kan finnes en vei der disse landene skal gå med på å spille mot et omdøpt «Russland»? Det fremstår i beste fall naivt.

Fotball-ledere i Polen, Tsjekkia og Sverige har fremstått forbilledlig prinsippfaste så langt.

Vi har tidligere hørt mye rart om behovet for «dialog» rundt VM i Qatar, men i denne situasjonen kan det virkelig ikke være rom for noe slikt.

Det er vanskelig å se hva FIFA skal kunne oppnå her.

Det vil trolig være politisk helt uspiselig for noen av disse fotballnasjonene å nå skulle gå tilbake på et tydelig kommunisert, prinsipielt standpunkt. Den polske reaksjonen søndag kveld tyder i alle fall ikke på at de vil vike.

Selvsagt kan FIFA håpe på at alt roer seg umiddelbart i Ukraina, at Russland trekker seg ut og kryper til korset tidsnok til at det skal bli spiselig å spille playoff mot dem.

Men det kortet virker ikke som det mest realistiske akkurat nå, for å si det forsiktig.

Slik situasjonen ser ut kan ingen kompromiss- eller dialoglinje føre frem, som innebærer at Russland har noen plass i det kommende verdensmesterskapet.

Trolig vil FIFA måtte ta et valg om hvilken side de vil lande på når historiebøkene skal skrives. Så langt har de valgt feil.

Det kan være at reaksjonene etter hvert blir så voldsomme at Infantino innser at de i realiteten ikke har noe handlingsrom, og at Russland blir kastet ut.

Dermed kan utfallet fortsatt bli det rette til slutt.

Men uansett vil valget som ble tatt 27. februar 2022 for alltid hefte ved en organisasjon som allerede har veldig mye å svare for.

I en ideell verden er alle venner og kan kose seg sammen i vennlig lek med ballen. Men om det er en ting vi riktig så smertelig erfarer, er det hvor lite ideell verden viser seg å være.

Det burde til og med en aktør som FIFA forstå.