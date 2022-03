KRAFTKRIG: – Et av de sterkeste kortene Putin nå har, er å skape en energikrise i Europa, skriver Øyvind Husby.

Norsk energiforsyning kan være neste mål

Vår evne til teknologisk innovasjon og overlegenhet er en forutsetning for forsvar av våre økonomiske- og territorielle interesser, og våre demokratiske verdier. Tiden for å gjøre de rette valgene er nå.

ØYVIND HUSBY, administrerende direktør IKT-Norge

Advarslene fra de hemmelige tjenestene i Norge har vært svært tydelige de siste to årene: Kina og Russland planlegger, og gjennomfører, hybride operasjoner mot Norge med hensikt å skade Norges omdømme, økonomiske interesser og med hensikt å undergrave norske myndigheters autoritet og evne til å håndtere krisesituasjoner. I tillegg er intensjonen å kunne gjennomføre angrep som skader kritisk norsk infrastruktur.

De siste to årene har vist at advarslene har vært reelle, og det er gjennomført en rekke alvorlige cyberoperasjoner mot Norge. Det har heldigvis ikke vært gjennomført større, skadelige angrep på norsk infrastruktur, men det er grunn til å tro at dette er planlagt og forberedt, og at det bare er et tidsspørsmål før det kan skje.

Et av de sterkeste kortene Putin nå har, er å skape en energikrise i Europa. Norge er i dag Europas nest viktigste gass-leverandør, og alt som inngår i Norges energi-leveransekjede vil kunne være neste mål for russiske operasjoner. Riksrevisjonens slakt av NVE sin cyberberedskap knyttet til landets strømforsyning for ett år siden, viser hvor sårbare og lite forberedt Norge er på enkelte kritiske områder.

Tidligere cyberangrep fra Russland, som f.eks. Solarwind for ett år siden, har gitt Russland tilgang til kritisk informasjon og systemer til mer en 8000 selskaper og institusjoner over hele verden. Russland hadde tilgang til disse selskapene i nesten ett år får de ble oppdaget, og Microsoft har anslått at minst 1000 russiske ingeniører var involvert for å gjennomføre dette ene angrepet.

Mange har spurt seg hvorfor Russland ikke har utført større skade etter å ha hatt denne omfattende tilgangen til blant annet sensitive opplysninger og styringssystemer til kritisk infrastruktur. En teori er at dette har vært forberedelser til en større aksjon som kan iverksettes når tidspunktet er riktig.

Putins selvsikkerhet under aksjonen mot Ukraina, og trusler om at vestlige økonomiske sanksjoner vil bli møtt med ikke-symmetriske mottiltak, er dårlige nyheter med dette bakteppet. Avtalen Russland og Kina underskrev på OL sin åpningsdag 4. februar i år om «no limits» samarbeide om blant annet kunstig intelligens og cybersikkerhet, viser alvoret og dimensjonene i truslene vi nå står overfor. IKT-Norge foreslår følgende strakstiltak:

Norge må snarest ta opp cybersikkerhet i FNs Sikkerhetsråd Norge må ta initiativ til et omfattende samarbeide i EU, FN og Nato for å utvikle både defensive og offensive cyberkapasiteter. Norge må styrke utdanning og videreutdanning av cyber-ressurser Norge må etablere langt mer omfattende og formelle strukturer på samarbeidet mellom offentlig og privat sektor med utveksling av informasjon, kompetanse og beredskapsøvelser. Norge må etablere obligatorisk og systematisk rapportering av cyberangrep på norske bedrifter, institusjoner og organisasjoner Norge må snarest gjennomføre en oppdatert nasjonal kartlegging av vår cyberberedskap og evne til digital suverenitet - og iverksette nødvendige tiltak på både lokal og nasjonalt nivå

Vår evne til teknologisk innovasjon og overlegenhet er en forutsetning for forsvar av våre økonomiske- og territorielle interesser, og våre demokratiske verdier. Tiden for å gjøre de rette valgene er nå.