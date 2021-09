Kommentar

Det var ikke slik det skulle ende

Av Per Olav Ødegård

Forholdet mellom USA og Europa blir ikke helt det samme etter det bitre nederlaget i Afghanistan.

I de politiske ruinene etter en tapt krig leter de europeiske allierte etter svar, på årsaker og konsekvenser av at det gikk så galt. Og mange ser på president Joe Biden med nye, og mer kritiske, øyne.

Så sent som i sommer var det en åpenbar lettelse i Europa over at den utenrikspolitiske unntakstilstanden under Donald Trump var over. Joe Biden lovet å styrke båndene til gamle allierte. Han ville gjenopprette tilliten i det transatlantiske samarbeidet.

Men det viser seg at han ikke er særlig interessert i å lytte. Eller i å rådføre seg med allierte når store beslutninger skal tas. Det er fortsatt «Amerika først», selv om Trump har forlatt scenen.

PRESIDENTEN: Joe Biden, fotografert under en tale om Afghanistan-situasjonen.

– Vi kommer ikke til å gjennomføre et rush mot exit. Vi vil gjøre det ansvarlig, veloverveid og trygt. Og vil gjøre det i fullt samarbeid med våre allierte og partnere, sa Joe Biden i en tale 14. april. Han kunngjorde at han ville fullføre den avtale Donald Trump hadde inngått med Taliban, om enn med en fire måneder lenger tidsfrist.

Briter, tyskere og andre klager over at de ikke ble konsultert. Kanslerkandidat for kristeligdemokratene i Tyskland, Armin Laschet, mener Biden blåste retrett, uten fullt ut å involvere allierte. Det var en beslutning som i høy grad angikk dem alle. Senere avslo Biden å ta hensyn til europeiske ledere som ba om mer tid til å evakuere.

Stikk i strid med hva Biden hadde lovet oppsto det et rush mot exit. Måten det skjedde på var hverken vel overveid eller trygg.

I en tale tirsdag kveld, amerikansk tid, karakteriserte Biden evakueringen som en suksess. Det er ikke slik europeiske ledere har oppfattet de siste dagene i Afghanistan.

På en pressekonferanse 16. august kalte Tysklands forbundskansler Angela Merkel utviklingen for «bitter, dramatisk og fryktelig».

I Underhuset i London sa Storbritannias tidligere statsminister Theresa May:– Var vår etterretning så dårlig? Var vår forståelse av afghanske myndigheter så svak? Var vår kunnskap på bakken så utilstrekkelig?

Tidlig på sommeren var Joe Biden på besøk til Europa. Han fikk en begeistret mottakelse i London og Brussel. Han sa alt det europeerne ønsket å høre. Unntakstilstanden fra årene under Trump var over. Amerika var tilbake. Biden lovet kompetent lederskap og nært samarbeid.

Nå er tonen i Europa blitt en annen. I skuffelse over amerikansk lederskap tar flere europeiske ledere til orde for en sikkerhetspolitisk nytenkning. Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Frankrikes president Emmanuel Macron har lenge argumentert for et styrket europeisk forsvar.

Det samme gjør tyske Armin Laschet. Den konservative lederen for forsvarskomiteen i det britiske underhuset, Tobias Ellwood, sier at Storbritannia ikke bør være bundet til den politiske tenkningen i Det hvite hus. Han mener britene har vært for underdanige.

Det ble et munnhell i NATO gjennom flere år at USA og de allierte, som sammen hadde gått inn i Afghanistan, skulle forlate landet sammen. Men NATO knyttet også betingelser til en exit.

Taliban måtte levere. De måtte vise forhandlingsvilje i forhold til regjeringen i Kabul. De måtte sørge for å redusere volden. De allierte ville hindre at Afghanistan igjen ble en base for internasjonale terrorbevegelser som IS og al-Qaida.

Men Taliban fortsatte krigen. Fredsforhandlingene hadde for lengst hadde gått i stå. IS demonstrerte med grufull terror at de var etablert i landet. Likevel pakket USA og NATO sammen.

Mange ønsker å fraskrive seg ansvaret i nederlagets time. Det kom ingen høylytte protester på toppmøtet i NATO 14. juni i år. Lederne skrev da under på at de militære operasjonene i Afghanistan skulle avsluttes. I dag er det underlig og trist å lese avsnittet om Afghanistan i sluttdokumentet fra toppmøtet:

– Vi har forhindret terroristene fra å ha en trygg havn der de kunne planlegge angrep mot oss.

– Det afghanske forsvar og sikkerhetsstyrker tar nå fullt ansvar for sikkerheten i landet.

– Å trekke tilbake våre styrker betyr ikke en slutt på vår forhold til Afghanistan. Det åpner et nytt kapittel.

– Vi bekrefter får forpliktelse til å stå sammen med Afghanistan, det afghanske folk og institusjonene for å fremme sikkerhet og forsvare de hardt tilkjempede fremskritt gjennom 20 år.

Men Taliban hadde andre planer. To måneder etter NATOs toppmøte tok Taliban makten, nesten uten motstand. Nå var det Taliban som skrev historie. NATOs versjon var utdatert.

For både Donald Trump og Joe Biden var det overordnede mål å hente de amerikanske soldatene hjem etter 20 år. De ville avslutte Amerikas lengste krig.

Nær sagt, uansett. Biden overtok Trumps avtale med Taliban og gjorde den til sin egen. Den mest åpenbare feilen Biden-administrasjonen gjorde var å undervurdere Taliban og overvurdere regjeringshær og myndigheter.

Nå betaler Biden en pris, i form av tapt anseelse og svekket tillit. I hvert fall på kort sikt. Biden skulle avslutte en upopulær krig. Måten det skjedde på har gjort ham upopulær. Og det har skapt nye spenninger i en allianse han lovet å reparere.