KLIMAKUTT: – Selvsagt kan vi overlate norsk produksjon til Midt-Østen, Kina, Russland og Venezuela for å pynte på egne tall. Men det vil ikke redusere globale utslipp eller forbruk, kun skade vår egen økonomi og samfunnsutvikling, skriver Ola Borten Moe.

Vi berger ikke verden med å skade egen økonomi og eget samfunn

La oss konsentrere oss om ting som virker og har effekt, ikke ødeleggende symbolpolitikk for å bedre egen samvittighet.

OLA BORTEN MOE, nestleder i Senterpartiet

Senterpartiet får mye urettmessig kritikk for ikke å ta klimautfordringen på alvor. Fordi vi ikke aksepterer at økte avgifter, usosiale tiltak og nedlegging av aktivitet og arbeidsplasser i Norge er veien å gå. Klimadebatten er i ferd med å bli polarisert, unyansert og navlebeskuende.

Vi tror på stor innsats for å ta fossile energikilder ut av egen økonomi for å nå våre mål. Det betyr mer elektrisitet og bioenergi inn i transport, oppvarming og industri. Vi tror på rensing og lagring av CO2 fra store punktutslipp, som betongproduksjon og avfallsforbrenning. Vi tror på å bruke naturen selv for å binde større mengder CO2 gjennom fotosyntesen og i jord; mer og bedre skog, bedre agronomi og bedre utnyttelse av alle fornybare kilder naturen har å by på.

Og vi tror på en fortsatt satsing på fornybare energikilder i industriell skala. Det neste store for vår del er sannsynligvis havvind i symbiose med de næringene som allerede er i havet.

FN-rapporten om klima tegner et dystert bilde av konsekvensene knyttet til klimaendringene om vi ikke lykkes med å snu utviklingen. Norge har som et av relativt få land meldt inn svært ambisiøse mål om kutt fram til 2030. Vi skal redusere våre utslipp med mellom 50 og 55 prosent.

Vi støtter dette. Det er mer enn USA har lovet, og Kina har ikke meldt inn noen ting. Det er dermed hevet over enhver tvil at hadde alle land gjort som Norge ville verden hatt en bedre sjanse til å komme i mål med dette. Heller ikke for Norges del er det noen grunn til å ta lett på utfordringen knyttet til å redusere så mye på så kort tid.

Norge står for drøyt 1 promille (0,12 prosent) av verdens utslipp av CO2. Selv om det ikke er noen grunn til å undervurdere denne promillen bør det også være uomtvistelig at hva som skjer med de øvrige 99,9 prosent har stor betydning for om verden klarer dette. Det er et faktum at ett kullkraftverk i Polen slipper ut 38 millioner tonn, eller ca 75 prosent av alle norske utslipp alene. Og at om de hadde brukt gass istedenfor kull ville utslippene blitt redusert med nesten 20 millioner tonn.

Det er også et faktum at Kina har økt sine utslipp med 2 milliarder tonn, eller om lag 40 ganger Norges samlede utslipp (!) fra 2020 til 2021. Av en eller annen grunn fremstår det som radikalt og politisk ukorrekt å påpeke dette. Skal man få gjort noe med problemet må vi ha en felles forståelse av hva det er vi forsøker å løse, jeg observerer at denne er mangelfull.

Når det er alvor må vi gjøre de riktige tingene og bruke ressursene der vi får størst effekt raskest. Mange synes å mene at dette gjøres gjennom at Norge må velge mellom næringer som eksisterer og er superlønnsomme, og næringer som nesten ikke eksisterer og som i stor grad vil kreve massive statlige subsidier.

Det er en kortslutning. I Senterpartiet mener vi at vi må gjøre begge deler – både bygge videre på en verdensledende olje og gassindustri som betaler brorparten av offentlig og privat velferd i Norge – og satse på mer utbygging av fornybar energi og forskning knyttet til nye og utslippsfrie energikilder og industrimuligheter knyttet til disse. Faktisk er det vanskelig å klare det siste uten å gjøre det første. Vi kommer til å trenge pengene, kompetansen og den industrielle kapasiteten olje og gass representerer for å få gjort noe som monner.

Perspektiv er ofte avgjørende for synspunkt og svar. Siden det er vanskelig å forholde seg til den faktiske utviklingen i verden blir det kanskje mer overkommelig å fokusere på Norge? Det globale bildet er at stadig mer industri og produksjon flyttes fra Europa og Nord-Amerika til Østen og Kina. Vi får billig import, men taper arbeidsplasser og opplever manglende økonomisk og sosial utvikling for brede befolkningsgrupper.

Reaksjonen kom i form av gule vester, økt polarisering og politiske system som knaker i sammenføyningene i den vestlige verden. Globaliseringen tjener ikke alle.

Rimelig tilgang på stabil energi er en av de viktigste forutsetningene for økonomisk og sosial utvikling i alle samfunn. En historie vi kjenner godt fra Norge der fossefall og vannkraft tok oss inn i den moderne tid. Slik er det fremdeles, og det er derfor prisen på energi kommer til å bety mye for hvem som blir vinnere i den globale konkurransen fremover. Noen hver burde være bekymret for dagens utviklingstrekk der økonomiene i den frie verden i stort stagnerer mens produksjon og vekst er et fenomen som i stadig større grad skjer i autoritære regimer lenger øst.

Ikke bare vil det gi økte utslipp, veksten der er i stor grad fyrt på kull, over tid endrer det åpenbart internasjonale maktforhold både økonomisk og militært til fordel for regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Det burde bekymre alle som holder demokrati og menneskerettigheter høyt.

Det er derfor noe underlig med en norsk debatt som handler om hva vi skal slutte med fremfor hva vi skal gjøre. Selvsagt kan vi overlate norsk produksjon til Midt-Østen, Kina, Russland og Venezuela for å pynte på egne tall.

Men det vil ikke redusere globale utslipp eller forbruk, kun skade vår egen økonomi og samfunnsutvikling.