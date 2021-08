RUSRFORM: – I stedet for å være redde for å assosiere seg med Venstre burde Arbeiderpartiet lytte til forskningen, og ikke minst til dem som har lidd under dagens straffelinje, skriver Venstre-leder Guri Melby. Bildet er fra Unge Venstres omstridte markering foran Stortinget i april, der de satte opp 260 hjemmesnekrede kors i forbindelse med rusreformen, som senere ble stemt ned av flertallet på Stortinget.

Debatt

Arbeiderpartiets tragiske angrep

Det viktigste målet med Arbeiderpartiets ruspolitikk synes å være å ramme Venstre. Men det er ikke oss det er synd på. Aps tragiske straffeiver rammer først og fremst de som sliter med rus og som ikke tør å be om hjelp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GURI MELBY, partileder i Venstre

31. august er verdens overdosedag. Dagen markerer alle livene som går tapt med en feilslått straffelinje mot sårbare rusbrukere. År etter år har pilene pekt i feil retning, og i 2020 var overdosestatistikken verre enn på 20 år: 324 liv kunne kanskje vært spart om rusreformen hadde fått flertall i Stortinget.

Med rusreformen ønsket Venstre og regjeringen å gjøre en grunnleggende endring i måten samfunnet møter mennesker med rusproblemer. Målet er å redde liv, møte tidligere usynliggjorte mennesker med omsorg og verdighet og å forhindre at ungdom presses ut i økt rusbruk og et liv fylt av stigmatisering.

Avkriminaliserer vi små brukerdoser av narkotika sikrer vi at folk tør å be om hjelp. Rusbrukere skal møtes med hjelp fra helsevesenet, fremfor straff fra politiet. Kunnskapsgrunnlaget er krystallklart: Rusproblemer bekjempes best med hjelp, ikke straff.

les også Venstre krever omkamp om rusreformen – frykter politikere ble påvirket av NNPF

Ap har gjentatte ganger angrepet Venstre for å engasjere oss for en bedre ruspolitikk. De har kommet med påstander om at Venstre og regjeringens rusreform ikke var en hjelpereform. På tvers av eget program lanserte de så sin egen «reform» som innebar å fortsette å straffe alle unntatt de som på ukjent vis vil kvalifisere som «tunge rusavhengige». Det er altså Ap som har fjernet lovnaden om hjelp for alle som sliter med rus, og dermed det mest radikale og prinsipielle poenget med reformen.

Og vi vet hvordan det gikk. Rusreformen ble stemt ned av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp. For dem var det mindre viktig å vise solidaritet med mennesker med rusproblemer, og viktigere å ta avstand fra rusbruk, som de mente Venstres reform ville føre til mer av.

Men det er det ingen forskningsmessig dekning for å si, og det er heller ikke det rusreformen handler om. Den handler ikke om Venstre, og den handler ikke om legalisering og frislipp av rus-stoffer.

Ingen norsk eller internasjonal forskning tyder på at avkriminalisering fører til mer rusbruk. Tvert imot vet vi at ungdom som møter forståelse og hjelp ruser seg mindre.

Der ungdom har det vanskelig, ser vi mer rus. Å innføre et system som i større grad forbygger, men også møter folk som har prøvd rus med omsorg i stedet for moralisering og stigmatisering, gir dem bedre muligheter for unngå avhengighet, men skape seg et godt liv.

les også Høyre-topp mener AUF lyver om Aps ruspolitikk: – Skammelig lavmål

Rusreformen vil bli vår tids største sosialpolitiske reform. Til syvende og sist handler det om hvilket samfunn vi ønsker å ha, og hvordan vi ønsker å behandle de av våre medmennesker som har det vanskeligst. Venstre har lenge vært det eneste partiet som har tatt de små og store kampene for rusavhengige. Vi gikk inn for heroinassistert behandling for de mest utsatte i 2007, senere åpnet vi flere bruker-rom. Vi har inkludert flere legemidler i LAR og innført 24 timers behandlingsgaranti. Ikke alle kan bli rusfrie. Men dersom vi hjelper folk utfra forutsetningene de har, kan vi redde mange liv.

Hver gang vi har foreslått nye måter å hjelpe rusavhengige, har vi møtt motstand. Frykten for at det å hjelpe mennesker som lider på grunn av rus vil skape en større aksept for rus i seg selv har vært så stor at det har gått på bekostning av menneskene dette dreier seg om.

Likevel viser erfaringene at tiltakene har fungert. De har kommet på plass fordi Venstre har prioritert dem. Men jeg mener også det handlet om at vi møter folk sånn de er, i stedet for å tviholde på at de burde være annerledes. Bare da kan vi bekjempe stigmatisering og fordommer, og gi disse menneskene et mer verdig liv.

les også Rødgrønt storting kan redde blågrønn rusreform

Det er riktig at rusreformen markerer et radikalt skifte i hvordan vi håndterer rusbruk og måten vi møter ungdom på. Men straffelinjen som har vært ført i flere tiår har vært en katastrofe som har ført oss til topps på overdosestatistikkene. Da må vi prøve noe nytt.

Venstre går til valg på omkamp for en rusreform som går fra straff til hjelp. Som redder liv. I stedet for å være redde for å assosiere seg med Venstre burde Arbeiderpartiet lytte til forskningen, og ikke minst til dem som har lidd under dagens straffelinje. Rusreformen falt i Stortinget i første omgang, men kampen er ikke over.

Venstre har forhandlet inn rusreformen i to regjeringsplattformer allerede, og vi skal klare det igjen.