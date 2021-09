Kommentar

Tid for oppvask

Av Øystein Milli

fullskjerm neste LAGMANNSRETTEN: Harald Grønlien (t.v.), var aktor da Tengs-saken var oppe i Gulating Lagmannsrett. 17. juni 1998 ble fetteren frifunnet. 1 av 2 Foto: Hugo Bergsaker, VG

KARMØY (VG) Siktelsen mot en mann i 50-årene bør være et endelig punktum for noens tilsynelatende evige tro på at Birgitte Tengs’ fetter drepte henne. Nå er det tid for å rydde opp – og for å beklage.

Helt frem til fredagens oppsiktsvekkende vending i Tengs-saken var det fortsatt politistemmer som snakket om fetteren. Forhåpentligvis stilner disse nå. I stedet bør det snakkes om selvkritikk og refleksjon.

Hvordan kunne man – og det så til de grader – utelukke mannen som nå er siktet?

Ifølge John Arne Bauge, den pensjonerte Haugesunds Avis-journalisten som kjenner Tengs-saken bedre enn de fleste, manglet det ikke på innspill i andre retninger enn fetteren.

Etterforskningsleder Ståle Finsdal måtte flere ganger under ed, forsikre lagmann Steinar Trovåg om at alle moduskandidater var sjekket ut. Aktor, statsadvokat Harald Grønlien, fikk i tillegg samme etterforskningsledelsen til å utarbeide en «utsjekkrapport» over tolv menn, den ene av dem var den nå siktede mannen. I dag fremstår disse øvelsene som ytterst merkelige manøvere.

Hvordan kunne ikke bare politiet, men også rettsvesenet, svikte så fundamentalt?

Karmsund herredsrett fant fetterens tilståelse troverdig. Vurderingen tar seg mildt sagt dårlig ut i dag. Metodene bak tilståelsen var skandaløse.

Alle som behandlet Tengs-saken, og særlig de med ansvarlige roller, bør merke seg at fetteren aldri har vært en del av den nye og moderne etterforskningen som snart har pågått i fem år. Når politiet nå peker i en helt annen retning enn fetteren, er i praksis enhver mistanke mot ham død og begravet. Det kan det ikke være noen tvil om.

De enorme menneskelige omkostningene han og familien har måtte leve med som en følge av fatale feil i politiet og rettsvesenet, kan vanskelig rettes opp i.

For fetteren har det i praksis vært umulig å leve i Norge. Blant annet fikk han jobb i Fokus Bank, men jobbtilbudet ble trukket da arbeidsgiveren oppdaget at han var Birgitte Tengs’ fetter.

For familien har den uriktige straffeforfølgelsen av fetteren voldt uopprettelig skade. Mens fetterens foreldre trodde på sin sønn, festet - naturlig nok - Karin og Torger Tengs sin lit sin politi og domstol. Det har ført til en splittet familie, kanskje til evig tid.

Den dag i dag - til tross for at en annen mann nå er utpekt som Birgitte Tengs’ drapsmann - har fetteren en sivil lagmannsrettsdom hengende over seg. Den samme retten som frifant ham for straff, mente likevel at han var erstatningsrettslig ansvarlig for hennes død - og at han dermed måtte betale 100 000 kroner i erstatning til Tengs’ etterlatte.

DREPT: Birgitte Tengs.

Privatetterforsker Grete Strømme, som tidlig varslet etterforskningsledelsen om mannen i 50-årene, ble ikke tatt på alvor. I stedet ble hun møtt med anklager om brudd på taushetsplikten og til dels latterliggjort for sine funn og innspill.

I dag fremstår den manglende interessen for hennes varsel om mannen i 50-årene som et ubegripelig feiltrinn. Han er ikke tiltalt, ei heller dømt. Kanskje blir han det heller ikke. Men at han var en mann å etterforske, fremstår opplagt. Og med han inne i saken, er fetteren definitivt ute.

Ikke bare Strømme, men også forfatter Bjørn Olav Jahr, fortjener honnør for å ha utfordret de vedtatte «sannhetene» i Tengs-saken. Her har også norsk presse mye å svare for. Var dekningen av Tengs-saken kritisk nok? Med fasit i hånd gir svaret seg selv. Pressen har også sviktet i sin dekning av prosessen mot fetteren.

Eks-lensmann Dagfinn Torstveit er en av mange som har trodd at fetteren drepte Birgitte Tengs. Etter pågripelsen fredag var han raskt på banen med en beklagelse. Det er prisverdig.

Fra mange andre hold er det fortsatt påfallende ordknapt. Dommere, riksadvokat, statsadvokat, Kripos-ledere og andre politisjefer - det er mange som har et tungt ansvar for den uretten som har skjedd.

Dessverre kan ingen av dem rette opp de ubotelige skadene som skjedde. Men noe kan gjøres.

Det er snart tid for å beklage.