Kommentar

Kvinne, kjenn din markedsverdi!

Av Shazia Majid

EROTISK KAPITAL: Den siste tiden har det gått en debatt om hvorfor eldre kvinner ikke finner passende menn. Psykologer mener de priser seg for høyt i markedet, og stiller for høye krav til mannen.

Jo eldre kvinnene blir, dess lavere blir deres verdi på «markedet». Og da spiller det ingen rolle om de bor i likestillingslandet Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kvinner har det bedre i Norge enn mange andre steder. Vi er friere, mer likestilte, lever lenger, bor bedre, har færre barn, er mer utdannet, er friskere, har flere muligheter, mer makt og mer penger enn de fleste kvinnene i verden.

Det finnes knapt et annet land hvor det er bedre å være kvinne.

Derfor har jeg beundret kampen, menneskene og systemet som har gjort det mulig for dagens norske kvinner (og menn) å leve det livet vi lever.

Jeg vet hvor hard den norske kvinnekampen har vært. For jeg vet hvor seiglivet patriarkatet er. Jeg er fortsatt del av et slikt system gjennom min pakistanske kulturarv.

Jeg vet at ord betyr noe. Ord betyr faktisk mest. Det mest smertefulle med patriarkatet er hvordan det bryter ned kvinnene – helt uten å legge en hånd på dem.

Det personlige er politisk

Det tenkte antagelig ikke Frode Thuen og Peder Kjøs på da de i Aftenposten 24. oktober ga råd til voksne kvinner, altså alle over 40 år, som ikke klarer å finne seg kjærester.

Rådet var å erkjenne sin egen dalende «markedsverdi», og jekke ned på kravene.

Hadde psykologene tenkt seg om hadde de innsett at de bruker et språk kvinner har kjempet mot i generasjoner. I en kamp hvor det personlige har vært politisk.

I Aftenposten sier Thuen at det er to hovedbegrensninger som gjør det vanskeligere å finne en kjæreste:

«Den ene er at man ikke har så høy markedsverdi, og den andre er at man har høye forventninger eller krav. Det verste er om man kombinerer disse to», sier Thuen til avisen og fortsetter med å fortelle at mange kvinner kommer med lange lister og har urealistiske krav. Og at «de tenker selv de har høy markedsverdi».

Også Peder Kjøs snakker om markedet. At de får litt sjokk når de «kommer ut i markedet».

Les Shazia Majid skrive om middelaldrende kvinner her: Kvinnefrigjøringen har kommet så langt, men likevel så kort.

Reaksjonene

Siden har begge psykologene forsvart sine begreper og resonnementer både i tradisjonelle medier og sosiale medier.

De påpeker at de snakker om begge kjønn – og ikke bare kvinner. Og at kvinner har skjønnhet (og fruktbarhet) å spille på og menn penger og at «sånn har det antageligvis vært siden vi bodde i huler».

Det har kommet reaksjoner. Kvinner har delt seg i to leire – de som er forferdet og skuffet. Og de som fniser: Ja, det svir, fordi det er sant, haha. Med påfølgende anmodninger om at kvinner må ta seg sammen, slutte å syte og at det er så fint å være singel.

Kjøs er forundret over reaksjonene. Jeg er forundret over Kjøs.

Illusjonene som brast

Når sant skal sies har jeg fulgt debatten med vantro. Noe har gått i knas. Det er lyden av brutte illusjoner.

Dette blåøyde synet på den norske kvinnen og den norske mannen og det likestilte samfunnets fortreffelighet.

Et sted hvor kollektivet har gitt tapt for individualismen og åpnet for muligheter kvinner tidligere ikke har hatt.

Hvor det å være «brukt», altså enke, eller skilt, eller forlatt – ikke automatisk stempler kvinnen som «B-vare». Hvor hun ikke er utgått på dato så snart hun bikker 30–40 år. Slik kvinnene så ettertrykkelig blir sortert vekk i samfunn vi ikke liker å sammenligne oss med.

Men så viser det seg altså at frigjøringskampen har gitt den norske kvinnene alt – men den kan ikke hjelpe henne med kjærligheten.

Der er hun, som kvinner i resten av verden, prisgitt urinstinktene. De samme som angivelig har kodet kvinner til omsorg, og mannen til å skyte bjørn. Selv om kvinner nå altså skyter bjørn, og menn gir omsorg. I alle fall her i Norge.

Vi har knekt den ene koden, men ikke den andre – og slik er det bare?

Den forretningsmessige kjærligheten

Debatten om kvinners «markedsverdi» er blitt en øyeåpner. For meg og slike som meg som har vært i den villfarelse at nordmenn går lettere fra hverandre fordi det er så lett å finne seg en ny.

Men så er den privilegerte norske kvinnen ikke så privilegert likevel?

Også hun blir tingliggjort. Satt en prislapp på. Hun har en «markedsverdi». Hun blir bedt om å ikke være så kravstor. Med andre ord, ikke tro at hun er noe.

I dette markedet vil han ha henne ung og fruktbar. Og hun vil ha ham rik og med høy status.

Dette forretningsmessige budskapet har jeg vokst opp med. Det er denne ligningen som gjør døtre mindre verdt enn sønnene i enkelte kulturer. Det er dette som smerter mest.

Både budskapet og språket det pakkes inn i er kvinnediskriminerende.

For han kan teoretisk sett jobbe seg til både penger og status. Hun kan ikke stoppe tiden, hverken teoretisk eller i praksis. Uansett hvor hardt hun jobber. Rynkene kommer, like sikkert som fruktbarheten forsvinner.

Urinstinktene

Kjøs viser til huleboere som forklaring. Altså at menneskearten nærmest er genetisk betinget til hypergami.

Det betyr at menn søker etter unge, pene kvinner (fruktbarhet) og kvinner etter penger og status (trygghet). Forskning gir ham rett. (Unge) norske kvinner ser ut til å gifte seg oppover i status.

De få menn som tjener mye, velger på øverste hylle (unge kvinner). Resten, menn som tjener mindre og/eller bor på landet, og ressurssterke bykvinner som er over 40, vil ikke ha hverandre.

1,4 millioner nordmenn lever alene – uten partner. Slik en ny kartlegging fra NRK viser. Mange er frivillig single. Men det kan umulig være flertallet.

Det indikerer at noe er defekt. Derfor er dette en alvorlig diskusjon.

Jeg forventer mer

Den diskusjonen ødelegges av Thuen og Kjøs sin brutalisering av språket.

Deres forenkling og tingliggjøring av kvinner (og menn) er «slippery slope». Vi har kommet et stykke siden folk bodde i huler.

Derfor forventer jeg mer. Kvinner forventer mer. Og det kan kanskje forundre. Men det sier mer om de som er forundret, enn om kvinnene.

Les flere kommentarer av Shazia Majid her: