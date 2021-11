KJØNNSMARKEDET: – Utseende er absolutt et element når markedsverdien dannes og måles, men det er langt ifra det eneste elementet, skriver Sanna Sarromaa.

Debatt

Markedsverdi er mer enn utseende!

Det er ikke noe galt med begrepet «markedsverdi». Men det inneholder mange andre elementer enn bare utseendet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Psykologene Frode Thuen og Peder Kjøs snakket om markedsverdien på sjekkemarkedet og et lite hylekor av middelaldrende damer med, vel, dalende markedsverdi reagerte umiddelbart. Enten ville de ikke bli vurdert med kapitalistisk terminologi, eller så insisterte de på at alle hadde samme verdi. Det er dessverre litt typisk norsk å bli indignert på denne måten når noen sier ting rett ut og kaller en spade for en spade.

For markedsverdien er der, enten vi liker å erkjenne det eller ikke. Vi kan kamuflere det, eller vi kan omformulere det til noe mer ullent og diffust, men i praksis kommer vi oss ikke utenom det. Alle som har forsøkt å finne seg en partner i voksen alder vet at det er en konkurranse. De beste mennene blir tatt før de har rukket å bli skilt engang.

La oss tenke på en bil. Det hjelper lite om jeg synes at bilen min er verdt 500 000 kroner når jeg får bud på 100 000 kroner på Finn. Det er det samme med hus, hund og brukte møbler. Vi kan vurdere verdien mye høyere enn hva den egentlig er, men til syvende og sist er det markedet som bestemmer hva vi får for varen.

les også Shazia Majid: Kvinne, kjenn din markedsverdi!

Tinder og mange andre datingtjenester på nettet har redusert markedsverdien til å dreie seg om bare utseende og noen få signaleffekter i form av et surfebrett eller et fjell. Utseende er absolutt et element når markedsverdien dannes og måles, men det er langt ifra det eneste elementet.

For de fleste holder det at utseendet er «innafor». Man vil jo både tenne på partneren sin og la være å skamme seg estetisk når man viser hen for omverdenen. Men hvor mange av oss har vel ikke vært bort i klassisk pene mennesker som er helt flate og tomme innvendig? De har utseendet med seg, men mangler alt annet. Dermed faller markedsverdien.

En bok kan være bra, selv om coveret er dårlig. Det er mange andre elementer enn utseende som er med på å bestemme restverdien på bruktmarkedet. Hvor mange ekser har du? Hvor mange havarerte ekteskap har du? Hvor mange har barn du? Har du en diagnose, eller er du grei og snill? Eier du din egen bolig? Hvor mye tjener du? Har du betalingsanmerkninger? Røyker du?

Akkurat som vi ikke kan få alle egenskaper hos en bil som koster 100 000 kroner, kan vi heller ikke få alle egenskaper når vi som middelaldrende menn og kvinner inntar «runde2»-markedet. Alle middelaldrende mennesker har bagasjerommet fullt av bagasje og riper i lakken. Vi er langt fra nybiler lenger.

Noen deler av markedsvurderingen befatter seg med komplementære ferdigheter. Jeg er god på å bake, så jeg trenger ikke en mann som kan det, men jeg er helt håpløs på vedlikehold av bil. Noen tradisjonelle og komplementære kjønnsroller ønskes her hos meg, med andre ord. Men jeg ønsker helst en med lik humor og lik sans for å sitte i sofaen og lese. Her har jeg ikke noe særlig ønske om en mann med komplementære ferdigheter. Det er lite vits i å sitte i sofaen med teppe og kakao og bok, hvis mannen hele tiden må løpe i skog og mark.

Heldigvis er vi konstruert slik at vi stort sett finner en partner i samme alder som har både komplementære og sammenfallende egenskaper.

les også Ingeborg Moræus Hanssen: Avansert koketteri om gamle ansikter på TV!

Forfatter Åsa Linderborg i Sverige skjemmes av å bli gammel, men det er menn der ute som liker kvinner med tegn på aldring. En sliten innbinding på en bok er jo et tegn på at den er verdt å lese. Innholdet er kanskje til og med blitt mer relevant over tid?

Og så må vi ikke glemme gnisten, X-faktoren – når det bare rett og slett føles godt! Den er basert på følelser og er vanskelig å måle. Hvordan ellers kan vi forklare suksessen til Tesla? Det er ikke objektivt sett en bedre bil enn Hyundai Ioniq, men de fleste føler at den er mer sexy. Huyndaien blir kjedelig og fylkeskommunal, helt uten X-faktor.

Noe av markedsverdien er også relasjonell. Det er her det ligger for meg. Kjærligheten har en tendens til å overraske. «We found love in a hopeless place», synger Rihanna og det har skjedd med meg et par ganger. Jeg har falt plutselig og overraskende på steder der jeg ikke trodde kjærlighet engang fantes.

En gang forelsket jeg meg på arbeidsrommet i en mindre pen mann med en nokså lav markedsverdi, men gud som det gnistret mellom oss! «Uansett hva våre sjeler er laget av, hans og min er det samme», husker jeg at jeg tenkte – fra Emily Brontës «Stormfulle høyder». På samme måte hadde jeg en gang noen stevnemøter med en mann som var kjekk, rik, reflektert og snill, men det gnistret aldri, så det ble ikke noe av. Han hadde en høy markedsverdi i seg selv, men en lav markedsverdi i relasjon til meg.

les også Du får hilse «alle» når du ser dem da, Peder Kjøs!

Slik er det med meg også. Jeg tenker at jeg har en høy nok objektiv verdi på markedet, men det hjelper jo ingenting uten den subjektive følelsen som får noen til å falle for meg. Noen må synes at jeg er utrolig fin! Og jeg må synes at han er like fin! Jeg husker da psykolog Catrin Sagens mann Steinar Sagen sa i A-magasinet at «Jeg liker alt ved henne.»

Jeg syntes at det var så nydelig sagt at jeg klipte det ut og limte i dagboken min. Sånn skal det føles! En dag skal noen like alt ved meg! Og jeg skal like alt ved ham!

Jeg håper at det ikke er altfor lenge til det skjer.