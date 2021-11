Kommentar

Vold ute av kontroll

Av Shazia Majid

OSLO ØST (VG) Voldsbruken har eksplodert i Osloskolene de siste årene. Samtidig skytes det stadig oftere i byens gater. Hva gjør vi?

Jeg sitter ved et bord i en kantine på en videregående skole i Oslo Øst. Alle rundt meg ser ut som meg. De er barn av innvandrere.

Guttene er høylytte, jentene lavmælte.

Det er musikk i bakgrunnen – 50 slag i minuttet. Noen av ungdommene går rundt med pledd over skuldrene.

Det har vært skyting på Stovner og knivstikking ved Kuben videregående skole. To gutter på deres alder er hardt skadet. Det kunne vært en av dem. For veien fra en skolekantine til vold er så mye kortere her på østkanten enn andre steder i byen.

Varsellampene uler

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og politimester i Oslo snakket mye om forebygging da de møtte pressen på Stovner politistasjon 2. november. Litt over en uke etter skuddene på Stovner.

Praten om forebygging og fraser som at det er et «komplisert og sammensatt bilde» hørtes ut som floskler. Men er det ikke.

For «Når de er 15 år, er det allerede for sent», sa en politiansatt.

FUNNET I VEIEN: I slutten av oktober ble en ung mann funnet skutt i magen rett over veien for Stovner politistasjon. Her jobber politiet på stedet hvor mannen ble funnet.

Vi kan ikke stanse volden, om vi ikke vet hvor den kommer fra. Det tar et øyeblikk å trekke våpen – det tar årevis frem til våpenet finner innerlommen.

Varsellampene uler i Osloskolen.

Det ble rapportert om nærmere 5000 voldshendelser mot lærere og ansatte i hovedstaden i 2019. Alt fra banning til spytting, slag og spark.

Ytterst få av sakene er anmeldt til politiet eller arbeidstilsynet. I tillegg er det omtrent 1600 rapporterte voldshendelser mellom elever årlig.

Mesteparten av volden er det små barn som står for. De er mellom 6 og 12 år, og det er under en håndfull blant hundrevis av elever på hver skole som utagerer slik.

En annen krig

Mye av skolevolden skjer på Oslos østkant. Den skjer i Groruddalen og på Søndre Nordstrand. Den skjer på skoler hvor nær sagt alle elevene har innvandrerforeldre.

«Mange av elevene våre er traumatiserte», forteller en i ledelsen på skolen. Hvor mange, spør jeg. «Veldig, veldig mange», svarer hen.

Musikken – 50 slag i minuttet er ikke tilfeldig. Den er der for elevene. Pleddene det samme. Disse små tingene skal roe dem ned.

«Folk tror du må har vært i krig for å være traumatisert».

Hva snakker vi om her?

«Vedvarende omsorgssvikt, noen er kastet ut hjemmefra, har foreldre som ruser seg, er psykisk syke, eller slår. Noen ungdommer har gjeld, foreldrene er fattige, det er lite plass hjemme, og det er ekstrem sosial kontroll».

Det høres ut som krig. En annen form for krig.

De andre

Samfunnet kan sanksjonere mot drapsmenn og kriminelle. Men den virkelige kampen står her.

«Vi har ingen steder å være, ikke sant».

En gutt og hans kompisgjeng har kommet og satt seg ved bordet i skolekantinen. Jeg har spurt om de er redd i kjølvannet av det som skjer. Nei, bedyrer de i kor.

Så snakker de om «de norske». Om blikkene, om ikke å bli forstått, om at de blir sett ned på – og hvordan norske ungdommer kan ta med kompiser hjem. Fordi de bor over tre etasjer.

«Jeg bor i blokk, vi har to soverom, det er ikke plass til meg hjemme en gang», forteller en av dem.

Når presset blir for stort

De mener likevel volden kan oppstå hvor som helst. Og at de aldri kunne tenkt seg å bytte skole, for denne skolen er best.

Jeg har ikke hjerte til å gjenta det de nok allerede vet. Denne videregående skolen er en av skolene i Oslo med dårligst søkertall. At mange av deres skolekamerater skammer seg over å si at de går her.

Den er en av åtte videregående skoler i Oslo hvor intet går av seg selv.

Hvor læreren er heldig om folk kommer i tide. Hvor konsentrasjonsevnen er lavere, frustrasjonen høyere – og hvor pøbler kan ta over styringen. De kan hånflire til de voksne når de setter grenser.

For de som virkelig sliter blir fraværsgrensen for streng. Og skolekravene så høye at de sparker beina under dem. Eksamenstiden blir dermed den farligste tiden. Da blir presset så stort at de kan flykte, inn i seg selv, ut av skolen eller mot destruktive miljøer.

Snuoperasjon

For noen år siden herjet volden og frykten. Men i år har det ikke vært en eneste voldshendelse på denne skolen.

Skolen har forstått at det ikke hjelper å kjefte og smelle.

Elevene styres med en myk, men stødig hånd. De voksne representerer trygghet og forutsigbarhet. De kaller det «traumesensitiv pedagogikk».

Resultatene har ikke kommet gratis.

Den nedadgående spiralen

Hverdagen for skoleansatte er ufattelig krevende, redsel er en del av den hverdagen.

«De tror ikke på oss. De fotfølger oss. De forskjellsbehandler oss», sier guttene i kantinen. Stemmene er mørkere, blikket hardere.

Har de grunn til det? Har dere vist dere tillit verdig, spør jeg.

Det blir stille.

De forstår at grenser må settes. At tillit må vinnes. Men det er et underliggende sinne som ikke er til å misforstå. De hisser hverandre opp.

Det er spiralen. Hvor alvorlige sosiale problemer og machokultur kolliderer.

Det oppsiktsvekkende er dermed ikke antall skytinger og knivstikk – det oppsiktsvekkende er at vi ikke har flere.

Lærere driver altså ikke bare med læring – de driver med livredning.

Skolen kan ikke fikse alt

Det er et enormt ansvar. Det ansvaret er for stort for skolen å bære alene. Foreldre må ta ansvar. Beslutningstagere må ta ansvar.

Det begynner med å vedkjenne skolevolden, ikke skjule den.

Og vi må si: Slik har Oslo blitt. Hva gjør vi nå?

Vi kan begynne med å gi en medalje til alle skoleansatte. Men det holder ikke. Ta dem på alvor når de sier at de får en røykvarsler når det de trenger er en brannbil. Gi dem brannbil.

For her er saken: Familievolden, skolevolden og skytingene i Oslo henger sammen.

Alvorlig voldskriminalitet begynner sjeldent med skudd fra skytevåpen. Det begynner gjerne med spytting på læreren.