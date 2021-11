Kommentar

SVs takk for sist

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

SV har spent buen høyt. Det er likevel dristig spill av Ap dersom det blir SVs jobb å gjøre budsjettet rødere og grønnere.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Rødt reagerer på SV-uttalelse: Uverdig spill om feriepenger

Selv om SV ikke havnet i regjering, har de på mange måter en drømmeposisjon i norsk politikk. Som regjeringens nødhavn og bestevenn på Stortinget har de stor innflytelse på de politiske resultatene. Nå viser de tydelig at de ikke vil bli tatt for gitt, og deres støtte er alt annet enn billig. Men det er slett ingen selvfølge at de klarer å bruke makten sin klokt.

KrF og Venstres erfaringer da de hadde den samme rollen, var så som så. De opplevde begge situasjonen så krevende at de til slutt ikke hadde annet valg enn å bli en del av regjeringen.

les også Nå er det reservebenkens tur

Det ene handlet om prioritering. Særlig KrF ble et lett bytte for alle pressgrupper som ville ha en del av budsjettet. Resultatet ble at de ville ordne opp og fikse penger til alt, også i saker der de ikke hadde det ringeste sakseierskap. De ble helt utslitt, uten at de ble belønnet med en eneste ny velger.

Det andre handlet om kommunikasjon. Særlig for Venstre ble det mye drama og høylytt klaging i mediene. Det gjorde ikke nevneverdig inntrykk på velgerne, i alle fall ikke positivt. For hvorfor skal man være støtteparti til en regjering som gjør så mye galt?

Man må som støtteparti evne å kommunisere gjennomslag og at man gjør en forskjell. Selv om man slett ikke liker eller går god for alt.

Hvis Ap har gamblet med at SV skal gjøre budsjettet rødere og grønnere, så er det en dristig strategi som fort kan slå tilbake på dem selv, skriver VGs kommentator.

les også Sivs gamle spøkelser

Det tredje handler om spillet. For det provoserte KrF og Venstre grenseløst at de gang på gang måtte kjempe for de samme gjennomslagene. De følte seg rett og slett litt lurt.

SV står på mange måter bedre rustet. De har en tydelig prioritering av sine hjertesaker, klima og ulikhet. At de fleste hovedpunktene deres fikk god dekning i mediene før SV presenterte sitt budsjett mandag, forteller om et parti som skjønner at kommunikasjon er om ikke halve jobben, så en viktig del.

I motsetning til sentrumspartiene har de ikke en samarbeidsavtale med regjeringen, og de har tydelig advart mot å være dørmatte. – Støre kan glemme at SV skal kjempe for regjeringens valgløfter i forhandlingene, advarte SV-leder Audun Lysbakken.

Det er lettere sagt enn gjort. Allerede har flere av Aps mest profilerte lokalpolitikere appellert til SV om å redde kollektivtrafikken. Særlig i fagbevegelsen har de vært skuffet over at Ap ikke fikk på plass feriepenger til arbeidsledige og permitterte. Som de skulle ordne opp i straks de vant valget. Skuffet er også familier som de har lovet å gjeninnføre den gamle brillestøtten. Hvis de har gamblet med at SV skal ordne opp i dette, så er det en dristig strategi som fort kan slå tilbake på dem selv.

– Støre kan glemme at SV skal kjempe for regjeringens valgløfter i forhandlingene, advarte SV-leder Audun Lysbakken.

les også Fra fugleskremsel til finansminister

Da har jeg ikke engang nevnt klima. At deler av Arbeiderpartiet kan leve med et budsjett som de innrømmer kutter mindre klimautslipp enn Erna Solberg, er et mysterium i seg. Men det kan ikke SV leve med.

Her vil nok den vanskeligste kampen stå mellom Senterpartiet og SV. Det enkle er å finne penger til flytende havvind, hydrogen og andre grønne næringer. Noe helt annet er å innføre reelle restriksjoner, som 50 prosent økning i CO₂-avgiften. En skikkelig nøtt vil bli bensinprisen som særlig Sp har lovet å skjerme, i det minste i distriktene.

SV vil også få på plass flere dyre velferdsreformer, som gratis tannhelse og gratis SFO. Det kan de trygt gjøre uten å være uansvarlige, for de foreslår også tøffe skatteøkninger. Selv om både Ap og Sp kan være enige i intensjonen vil de slite med finansieringen.

Med Arbeiderpartiets skatteløfte har de gitt seg selv mindre handlingsrom enn de kunne trenge nå. Ikke er det heller et heldig signal å øke oljepengebruken, som har vært Solberg-regjeringens magiske medisin.

Samtidig har SV spent buen høyt. Kravene er kostbare, målt både i penger og gjennomslag på vanskelige saker. Da er også risikoen stor for å sitte igjen med et taperstempel.

Det er få som tviler på at SV og regjeringen vil bli enige denne gangen. Likevel følges forhandlingene med argusøyne. Både prosessen og de endelige resultatene vil gi en pekepinn på hvordan samarbeidsklimaet på Stortinget vil bli de neste årene.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her