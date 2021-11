Kommentar

Tennis-forsvinningen: Umulig å stole på noe

Av Leif Welhaven

Den kinesiske tennisspilleren beskyldte en høytstående kinesisk politiker for overgrep. Det er uvisst hva som skjede med henne etter det.

Saken rundt Kinas forsvunne tennisstjerne Peng Shuai kan utvikle seg til en internasjonal idrettspolitisk krise.

Det er i skrivende stund fullstendig umulig å si noe om hva som egentlig har skjedd - eller ikke har skjedd - med den 35 år gamle tennisspilleren. Akkurat det er urovekkende i seg selv.

Det som uansett er hevet over tvil, er at saken har skapt et forklaringsproblem for kinesiske myndigheter.

Om bare 78 dager retter verdens øyne seg mot giganten i øst.

Da braker de olympiske leker løs i Beijing, et monumentalt arrangement som er ment å få Kina til å skinne på den store scenen. Men nå er det helt andre ting som skaper overskrifter verden rundt.

Hvilke implikasjoner det hele kan få, vil avhenge av hva som viser seg å være fakta i en svært ubehagelig sak.

Det hele sprakk i det offentlige rom 2. november.

Da beskyldte Shuai en høytstående politiker for å ha forgrepet seg seksuelt på henne.

I et innlegg i sosiale medier kom hun med en detaljert anklage mot det prominente medlemmet av det kinesiske kommunistpartiet. Hun hevdet at «Jeg samtykket aldri. Jeg gråt hele tiden».

Så ble innlegget borte - og det ble stille fra Shuai.

Helt stille.

Ifølge The Guardian ble navnet hennes og ordet «tennis» blokkert i søkemotorer.

Dag for dag har uroen vokst, og organisasjonen WTA (Women’s Tennis Association) valgte å slå full alarm. Spørsmålet: Hvor er Peng Shuai?

Det ble tilsynelatende besvart onsdag kveld, i et brev som hevder å være sendt fra tennisspilleren selv.

Der står det at «jeg er ikke forsvunnet, og ikke utrygg. Jeg har bare hvilt hjemme, og alt er bra». I tillegg står det i brevet, som ble sendt til en kinesisk tv-kanal, at anklagene om overgrep ikke stemmer.

Inntil videre aner vi ikke noe om autensiteten i disse ordene, eller mangel på sådan, og det må tas forbehold i alle mulige retninger.

Men presidenten i WTA har offentlig trukket budskapet i tvil, og uttaler at dette «forsterker mine bekymringer når det gjelder hennes sikkerhet og oppholdssted».

Tiden vil vise hvordan saken utvikler seg, men det er i ferd med å bli en kinkig sak også for IOC.

Shuai har deltatt i OL tre ganger. Det er et relevant spørsmål i hvilken grad organisasjonen vil ta aktive grep for å styrke utøveres sikkerhet.

Gitt hvilket flomlys som er i vente, hadde det vært et egnet tidspunkt for å legge press på å få svar som kan verifiseres av uavhengige instanser.

Vi må få vite hvor hun er, hvordan hun har det, hvordan de siste dagene har vært. Og det på en måte som vi kan stole på at ikke er et resultat av at hun blir presset til å komme med en gitt versjon.

Argumentet om å skille idrett fra politikk har aldri vært spesielt godt. I dette tilfellet er det enda vanskeligere å snakke om at IOC bare har den kinesiske OL-komiteen som avtalepart, all den tid det kinesiske samfunnet er organisert som det er.

Allerede har det vært en omfattende debatt om problematisering av menneskerettighetssituasjonen i Kina.

Dette skiller seg fra Qatar-diskusjonen på flere punkter. Vi har ikke en like sterk korrelasjon mellom arrangementet og disse temaene som i fotball-VM, men det er likefullt noe som må debatteres.

Selvsagt er dette temaet et annet enn det som er oppe i Shuai-saken, men det finnes en viktig fellesnevner: At myndighetenes forhold til informasjonsfrihet og etterprøvbarhet ikke er særlig beroligende.

Vi har ikke grunnlag for å slå noe sikkert fast rundt Peng Shuai, men en hel idrettsverden fortjener et svar vi kan stole på.

Det foreligger ikke nå.