MER AVANSERTE: – Til tross for at barnas mediehverdag går så raskt at det kan være vanskelig å henge med, virker det som de unge er de eneste som mestrer det logiske, bevisste og nysgjerrige, og tar i bruk Kahnemans andre tenkemåte når det gjelder klimaendringer, skriver kronikkforfatteren.

Bæsj på TV er sprøtt, men ikke angstfremmende

Slutt å gi barna klimaangst, sier voksne. Men hva er det egentlig barna synes er mest skremmende? Vi står i en absurd situasjon hvor politikere, journalister og myndigheter jobber for å trene opp den intellektuelle latskapen hos barn, i en misforstått iver etter å beskytte dem. En kan få angst av mindre.

TORGEIR VIERDAL, byråleder i NoA Anorak

Klimatoppmøtet i Glasgow ble åpnet på selveste Halloween. For veldig mange barn i skolealder tror jeg toppmøtet er skremmende og Halloween spennende. Men mine barn blir ikke mest skremt av at kloden blir varmere. De er livredde for at vi voksne ikke gjør nok for å forhindre det.

Vi lever i en vanvittig tid. På tampen av en global og altoverskyggende pandemi, hamrer klimarealitetene igjen på døren. 18 måneder total stillstand har ikke løst de enorme utfordringene vi står overfor. Da er det lettere absurd å følge debatten om barneprogrammet Ikke gjør dette mot klima på NRK, selv om bekymrede voksne ikke er noe nytt.

For snart to år siden mente selveste Forbrukertilsynet at reklamefilmen For dagene som kommer som vi laget for KLP, skremte barn og bare kunne vises etter kl. 21. Filmen viser en far og en datter som snakker om fremtiden og klimautfordringene. Datteren er bekymret, men budskapet har en grunntone av positivitet og håp: I fellesskap kan vi flytte fjell.

Nå er det NRK-programmet Ikke gjør dette mot klimaet som får bekymrede voksne til å reagere. Serien får kritikk for bruk av overdrevne virkemidler som steinras, ekstrem havstigning og økt nedbør, som i verste fall kan få kloakkanlegg og rørsystemer til å renne over – illustrert gjennom et bad i bæsj. Tross alt ganske milde virkemidler i kontrast til den siste rapporten fra FN og et samstemt forskerkorps, tenker jeg.

VG kommentator Astrid Meland mener at NRK gir barn dårlig samvittighet og Dagen redaktør Vebjørn Selbekk mener at serien er på et nivå som nærmer seg uforsvarlig, både for barn og voksne. Leder for Arendal Frp, Maurith Julie Fagerland, skal levere anmeldelse mot serien og den pensjonerte rektoren Reidar Stang gikk hele veien og gjorde nettopp det.

Jeg tør påstå at både Forbrukertilsynet og de bekymrede voksne kan ta det rolig. Men det er verdt å reflektere over hvorfor mange reagerer så kraftig. Jeg tror det har med hvordan hjernen vår fungerer.

I boken «Tenke fort og langsomt» deler den kjente psykologen og økonomen Daniel Kahneman vår tenkemåte i to. Den ene tenkemåten representerer intuisjon og magefølelse. Den gjør at vi raskt kan føle om noe for eksempel er farlig, eller galt. For eksempel om et TV-program kan være skadelig for barn. Vi bare vet det, liksom. Det er også her vi finner fordommene. Den andre tenkemåten derimot representerer det logiske, bevisste og nysgjerrige. Den er mer krevende, men gir oftere bedre svar. Før vi går videre vil jeg minne om at ingen er født med fordommer og magefølelse. Det er noe vi lærer.

Den første tenkemåten er mye lettere for oss mennesker å ta i bruk. Dette henger sammen med at vi er intellektuelt late. Vi trekker til enhver tid konklusjoner på sviktende grunnlag og er i tillegg fulle av nettopp fordommer. Hjernen vår er dessuten konstruert på en måte som gjør oss til verdensmestere i å fortrenge informasjon som utfordrer det vi allerede tror på, og griper begjærlig det som bekrefter vårt syn. Dette skjer på autopilot. Som om ikke det var nok har vi de siste 10 årene fått et kobbel av sosiale medieplattformer, med algoritmer som forsterker vår hang til latskap og autopilot.

Like fullt skjer det noe blant unge. Til tross for at barnas mediehverdag går så raskt at det kan være vanskelig å henge med, virker det som de unge er de eneste som mestrer det logiske, bevisste og nysgjerrige, og tar i bruk Kahnemans andre tenkemåte når det gjelder klimaendringer. Når vi voksne faller inn i rekkene av tilforlatelige argumenter, stiller barna i dag på linje med forskere og andre fageksperter som kunnskapsrike spesialister. De har en logisk og bevisst tilnærming til fakta og krever handling nå. Det var ikke uten grunn at «klimabrøl» ble årets nyord i 2019. Det var barnas høylytte beskjed til voksne da.

Nå står vi i en absurd situasjon hvor politikere, journalister og myndigheter jobber for å trene opp den intellektuelle latskapen hos barn, i en misforstått iver etter å beskytte dem. Barn er ikke redde for fakta, de blir redde når vi ikke gjør noe – til tross for fakta. Derfor er barna de fremste klimaaktivistene i mange familier. De ønsker å bidra og krever at vi voksne tar grep.

Som reklamemann lever jeg av å skape historier som påvirker, endrer, skaper følelser og handling, og vi bruker Kahnemans teori hver eneste dag. Aldri før har kommunikasjon og god historiefortelling vært så viktig. For er det noe vi trenger nå er det historier som mobiliserer og skaper handling. Vi står tross alt foran en enorm utfordring.

Derfor applauderer jeg NRK for effektfull virkemiddelbruk og fortellerteknikker som treffer målgruppen. Bæsj på TV er sprøtt, ikke angstfremmende. Klimatoppmøtet derimot, det bør kanskje legges bak BankID og få 18-års grense. At så mange voksne har behov for å legge lokk på sannheten ovenfor barna burde være bevis nok for enhver klimafornekter. En kan få angst av mindre.