KJÆRLIGHETEN: – Det er lite som mangler i mitt liv materielt og sosialt. Likevel føler jeg at det noe som skulle vært der. Det er et tomrom på størrelse med en mann, skriver Sanna Sarromaa.

Drømmen om en kjæreste

Folk som har en partner, er generelt lykkeligere og mer tilfreds. Det er stusslig å være enslig.

SANNA SARROMAA, finne, forfatter og feminist

De sa det forrige uke i Verdibørsen på P2: Det er noe ufullkomment med folk som ikke har kjæreste. Det å ha kjæreste er et statussymbol, et tegn på vellykkethet, rett og slett. Det er noe mislykket over oss enslige. Vi har ikke klart å finne oss noen som er glad i oss.

Ja, jeg liker ordet enslig. Jeg sier alltid at jeg er enslig istedenfor singel. Jeg liker enslig både fordi det høres litt stusslig ut – for det er jo stusslig å være alene! – og fordi det virker mindre offensivt enn «singel». Hvis jeg sier at jeg er singel, klinger det som om jeg konstant er ute på byen eller på Tinder på jakt etter en mann. Men det er jeg altså ikke. Jeg vil absolutt ha kjæreste, helst så fort som mulig, men jeg gjør likevel lite for å finne meg en – bortsett fra å sitte hjemme og vente på at han dukker opp. Foreløpig har han ikke dukket opp.

Jeg har vært i parforhold nesten i hele mitt voksne liv og en stor del av ungdomsårene også. Jeg har hatt kjæreste så å si kontinuerlig siden jeg var 16 år. Da var jeg barn hadde jeg to virkelig store redsler: At jeg aldri ville bli gift og at jeg aldri ville få barn. Begge deler var så viktig for meg at alle mine kjæresterier helt siden mitt første forhold handlet nettopp om å oppnå dette målet: å bli gift og få barn. Jeg klarte det! Jeg ble sammen med min eksmann da jeg var 22 og vi fikk vårt første barn da jeg var 25. Jeg kunne puste lettet ut: Jeg hadde fått både mann og barn!

Senere kom det flere barn og flere menn, om ikke ektemenn. Lengden på mine single perioder kan telles i måneder, aldri i år. Jeg trives best i tosomheten.

Da mitt siste forhold var over for et halvt år siden, sa min godt gifte venninne at jeg hadde hatt godt av å være litt alene nå. «Hvorfor det?» tenkte jeg. Hun hadde vært med mannen sin i 22 år. De hadde nettopp feiret det på et høyfjellshotell. Hvis hun synes det er så foredlende å være alene, burde hun kanskje prøve det selv? Jeg vil helst slippe.

Det betyr selvsagt ikke at jeg tar den første og beste. Det betyr bare at jeg ikke lukker døren for kjærlighet. Tvert imot. Døren er vidåpen. Det er bare å komme! Jeg har aldri erklært at «Nå skal jeg være alene en stund.» Hvorfor skulle jeg det? Det er jo kjempedumt, hvis den neste rette er rett rundt hjørnet. Da går jeg glipp av ham, fordi jeg har bestemt meg for å være alene. Jeg har for øvrig aldri stolt på folk som sier noe så dumt. Blir man forelsket, så er det ingen ved sine fulle fem som prøver å stoppe det bare fordi man har lovt seg selv å være alene.

For det å være enslig er tungt og trist. Helgene og feriene er de verste. Venninner med ektefeller har kjærestehelger i Oslo og Trondheim. To kolleger av meg reiste nettopp til Roma. Alle jeg kjenner har kjærester som de gjør ting sammen med. De bygger hytter, graver i hagen og besøker svigers. Det er ikke at jeg ikke unner dem det. Det gjør jeg selvsagt. Det går an å unne og misunne samtidig.

Det er lite som mangler i mitt liv materielt og sosialt. Jeg har gode venner og flotte barn, og jeg får alltid selskap om jeg ønsker det. Likevel føler jeg at det noe som skulle vært der. Det er et tomrom på størrelse med en mann.

Folk som har noen, er generelt lykkeligere og mer tilfreds. Det kan jeg forstå. Jeg har en vannskade hjemme nå, så vi bor et annet sted. Det har vært mye greier med forsikringsselskaper, flytting og den slags. Det har vært mange praktiske ting, mye koordinering og ansvar. Jeg har mange ganger savnet å være to. Når det er bekymringer, er det så godt å være to. Noen ganger føler jeg at jeg bærer alt helt alene – og det gjør jeg jo.

Men det er ikke godt å være to bare når det er tungt. Det er godt å være to også når man har noe å glede seg til. Jeg har straks bursdag. Det virker meningsløst å fylle år når man ikke har kjæreste. Kjæresten kommer alltid med den beste gaven. Bare ikke i år, for han er ikke her. Kanskje er han ikke engang skilt ennå?

Jeg var så desperat på et tidspunkt at jeg tittet innom Møteplassen. Det var egentlig terapeutisk, for da innså jeg nettopp at jeg ikke var desperat. Det var én normal mann der. Én! Noen burde ha hjulpet disse Møteplassen-mennene med selvfremstilling. De har pseudonymer som Pikketten (diminutiv av pikk?), Sistechansje og Stallion. De har i tillegg profilbilder som de har tatt med telefonen mellom beina og med skyggelue på hodet. Minst halvparten ser tilbakestående ut, og for alt jeg vet mangler det kanskje noen øre på krona også. Men at jeg skulle begynne å melde med dem – så desperat er jeg ikke. En venn fortalte at profilene så like retarderte ut på elitesingles. Det var visst som å velge og vrake mellom vrakene.

Likevel vil jeg ha meg frabedt å bli kalt kresen. Jeg er i hvert fall ikke mer kresen enn hva man bør være når det tross alt er snakk om kjærlighet. Jeg vil ha en pent brukt og resirkulert mann, fortrinnsvis godt skolert av ekskona. Jeg sa en gang til min daværende kjæreste at jeg var altetende når det gjaldt menn. Det ble ikke akkurat godt mottatt, for å si det sånn. Han følte seg ikke spesiell. Han fikk følelsen av å være én i rekken. Det eneste jeg mente var at jeg ikke har noen smørbrødliste.

Jeg har elsket både høye og lave menn, mørke og lyse og en nesten tjukk en også. I 13 år var jeg gift med en dyslektiker – og for en prøvelse det var, sikkert for oss begge. Jeg har elsket dypt og inderlig en som var 17 år eldre enn meg, gjennomrøykt og gjennomgrå (men OBS, verken rik eller mektig!). Jeg har aldri brydd meg om de har penger eller ikke (jeg har jo mine egne penger) eller om de eier sitt eget hus (selv om det er dumt å ikke gjøre det). Det har bare vært én ting som har vært forutsetningen, den eneste sådan: gnisten. Uten gnist, intet forhold.

Et par ganger har jeg falt ordentlig, også etter ekteskapet. Jeg har fått, og hatt, kjæreste. Men kjærligheten kan være lunefull. Noen ganger varer den ikke så lenge som man skulle ønske. Og kanskje er kjærlighet ikke nok? Det er så ufattelig mange andre ting som skal klaffe, og hensyn som skal tas, ved runde to. Runde én er så enkel og ren. Man skal bare håndtere ett sett med svigerforeldre, og that’s it. Det er ikke barn eller ekser fra før. Runde to, derimot, den er full av forstyrrelser. Den bygges alltid på ruinene av noe som var. Den første runden er fremdeles premissleverandør, og det rokker ved alt.

Jeg sitter og skriver dette på en fredag kveld. Tidspunktet hvor savnet slår inn for alvor. Hadde jeg hatt kjæreste, hadde jeg ikke sittet her og skrevet dette. Vi hadde kanskje sett på TV eller lest hver vår avis på sofaen. Det hadde vært stille, rolig og koselig. På et tidspunkt hadde han spurt om jeg ville ha te. Da hadde han gått på kjøkkenet, kokt vann og kommet med en tekopp til oss begge. Eller kanskje jeg hadde gjort det? For det er det jeg tenker kjærlighet er – enkelt, lett og hverdagslig.

Og så skal det gnistre litt.