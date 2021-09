MISFORSTÅELSE? – Det er ikke utveksling av kraft som skaper de høye strømprisene. Og en stans i utvekslingen vil ikke redusere prisene, skriver Ådne Naper.

Debatt

Jeg er for billig kraft til norsk industri. Er du?

Ingenting tyder på at dagens ekstraordinære kraftpriser kan forklares med krafteksport.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ÅDNE NAPER, sentralstyremedlem i SV, og folkevalgt i Vestfold og Telemark

Vi opplever ekstraordinære høye kraftpriser i Norge. Det blivende regjeringspartiet Senterpartiet vil stenge krafteksport til Europa for at «norske forbrukere og industri ikke skal få strømsjokk». Kun Rødt har gitt dem støtte. Vil dette gi lavere strømpriser?

Det raske svaret er «nei». Det er ikke utveksling av kraft som skaper de høye prisene. Og stans av utveksling vil ikke redusere dem.

I år har vi fått en ny kraftkabel mellom Norge og Tyskland. Fredag åpner det enda en forbindelse til England. I dagens prissituasjon skaper dette uro i industrien. Men skyldes dagens ekstraordinære høye kraftpriser en ekstra stor eksport av kraft? Kunne vi hatt lavere kraftpriser i høst, om vi eksporterte mindre kraft i vår?

Kraftutveksling med utlandet fungerer sånn at når vi produserer mer strøm enn vi bruker i Norge, så flyter denne strømmen gjennom forbindelser til bl.a. Danmark, Nederland og Tyskland. Dette skjer gjerne når været er på det våteste, snøen smelter og det er varmt.

Når vi derimot trenger mer strøm enn vi produserer, som på kalde vintre etter tørre somre, så flyter strømmen oftere motsatt vei, fra Europa til oss. Dette skjedde blant annet fra mars og ut april i 2018, vinteren 2019, og vinteren 2020.

les også 6 strømtriks: Spar titusener i året

Frykten for at utveksling gir høyere priser, kommer av at kraftprisene er lavere i Norge enn i Europa, og at vi med utveksling selger billig kraft ut og får kraft til europeiske priser inn.

Men det er ikke gitt at utveksling gir høyere strømpriser. I motsetning til hva mange tror, så opptrer den største krafteksporten sammen med de laveste prisene. I en oversikt over produksjon, utveksling og priser fra 2013 til i dag, viser jeg at vi eksporterer mest når vi produserer mest og når prisene her hjemme samtidig er lavest.

Det er faktisk ingenting som tyder på at dagens ekstraordinære kraftpriser kan forklares med krafteksport. Enkelt og greit fordi vi ikke har eksportert ekstraordinære mengder kraft i år.

Vi har eksportert mindre til nå i 2021 enn vi hadde gjort på samme tid i både 2014, 2015, 2016 og 2017. Og vi ligger på nivå med 2018. Eksport som andel av total produksjon har også vært lavere i år enn alle år fra 2013 og ut 2018.

I disse periodene var kraftprisene mye lavere enn i dag.

Det betyr ikke at kraftprisene blir lave av eksport. Men det betyr at eksporten ikke har skylden for dagens priser.

Det ser heller ikke ut til å være større aktivitet i kablene til Tyskland, Nederland og Danmark i de periodene i 2021 i periodene kraftprisene vokser mest, enn når prisene står stille eller går ned. Tvert imot ser det ut til å være mindre.

Så lenge vi eksporterer overskuddskraft, og ikke produserer for eksport i seg selv, så gir ikke utveksling prissjokk i Norge. Det er iallfall ingen sammenheng mellom dagens høyre priser og mengden kraft vi har eksportert i 2021.

I år har vi hatt dårlige forhold for å produsere vannkraft i Norge. Fyllingsgraden i norske vannkraftverk nærmer seg minstenivået for hele perioden 1993-2020. Dette skyldes værforhold, og altså ikke at vi har eksportert mer strøm enn vanlig.

les også Strømregningen må kuttes nå!

Kan vi dempe prisene på kort sikt ved å stenge av eksporten? Dette har faktisk blitt prøvd ut så seint som i år. Mens prisene har vokst til rekordhøyder har både kabelen til Nederland og til Tyskland tidvis vært ute av drift. Kabelen til Tyskland var ute av drift fra 20.september til 24.september. Effektuttaket i utenlandsforbindelsene ble noe mindre, men prisene ble ikke lavere. Kabelen til Nederland var faktisk uvirksom i hele vinter, og deretter fra 23.august til 13.september da prisene vokste aller mest.

Kunne mindre eksport i vår gitt oss mer å rutte med i dag? Med dagens forbruk, så ville den krafta vi i så fall produserte ekstra for å dempe prisene, likevel bli eksportert. Skulle vi samtidig stengt av eksporten, så hadde vi tømt magasinene for å produsere strøm ingen brukte. Ikke minst vil vi stå tomhendt igjen når vinteren kommer og behovet for strøm blir stort. Og om vi da først hadde stengt av eksport, så hadde vi heller ikke kunnet importere strøm.

Og med tomme lagre, kaldt vær og ingen utenlandsforbindelser, ville kraftprisene eksplodert. Det er dette som vil gi et prissjokk vi for enhver pris må unngå.

Jeg forstår godt at industrien er urolig for kraftprisene. Og den beste måten å sikre at norsk kraft kommer norsk industri til gode, er å sørge for at forutsetningene for å bruke strømmen i Norge er best mulig. Da må vi sikre oss mot prissjokk ved å produsere mer kraft fra et større mangfold av kilder til fornybar energi, og samtidig sikre en best mulig distribusjon av den krafta vi allerede produserer.

Om vi ikke gjør dette, må vi på et tidspunkt velge mellom å importere mer kraft gjennom kablene våre, droppe ny grønn industri, og droppe viktige klimatiltak og investeringer i eksisterende industri.

Det ville vært katastrofalt. Noe av den viktigste jobben vi står overfor, er å erstatte eksportinntektene fra olje og gass med eksportinntekter fra fastlandsindustri. Denne industrien må bli større, den må slippe ut minst mulig klimagasser, og dette krever mye strøm. Både om vi kutter ut CO2 med elektrifiseringstiltak, eller fanger CO2 med karbonfangstanlegg.

Det er ikke eksport av kraft som har skapt dagens prissituasjon. Det som vil skape et prissjokk for norske forbrukere og industri er ikke utveksling av kraft, men en manglende vilje til å produsere kraften som strengs, og en manglende evne til å sikre industrien tilgang til kraften som allerede eksisterer.