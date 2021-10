IKKE UFARLIGE: – Det å lese dyrenes signaler er ekstra viktig på Dovrefjell, fordi moskusen kan bli aggressiv, og guidene der vet hva en okse gjør rett før den bestemmer seg for å gå til angrep, skriver kronikkforfatteren.

Gå med en guide hvis du vil se etter moskus

Hvis du også er blant dem som har lyst til å oppleve moskus på nært hold, bør du tenke deg om før du drar ut og leter på egenhånd.

HILDE NIKOLINE HAMBRO DYBSAND, forsker på Norges Miljø – og Biovitenskapelige Universitet

Det å oppleve ville dyr i sitt naturlige miljø har blitt kjempepopulært blant turister i hele verden, og forskning viser at det blir større og større her i Norge også.

Et av de mest unike dyrene vi har er moskusen. Den ble utryddet i Europa under forrige istid, og så hentet tilbake igjen til Norge fra Grønland mellom 1932 og 1952. Nå bor den eneste levedyktige moskusflokken i Europa på Dovrefjell, og turister fra hele verden besøkte området for å få se den før coronapandemien brøt ut.

Under pandemien var det stort sett vi nordmenn som dro for å se den, men nå som verden er i ferd med å åpne seg igjen kan det bli travelt til sommeren. Hvis du også er en av dem som har lyst til å oppleve moskus, så bør du tenke deg om før du drar ut og leter på egenhånd. For hvis du møter den uten at du vet hvordan du bør oppføre deg – så kan det få alvorlige konsekvenser.

Forskning viser at hvis turister utfordrer grensene til ville dyr, for eksempel ved å gå for nært, så kan det få alvorlige og negative følger. Dyrene kan bli så stresset at de bruker opp verdifull energi som de trenger til andre ting, som å finne mat eller passe på barna sine. De kan også bli så vant til mennesker at de slutter å oppføre seg slik det er naturlig for dem når de møter oss.

Forskjellige dyrearter reagerer forskjellig hvis vi forstyrrer dem. Noen dyr virker rolige fordi de ikke rømmer fra oss, mens de i virkeligheten er stive av skrekk. Andre kan bli så stresset at de forlater et område helt og drar fra sine egne barn. Noen dyr kan slutte å se oss som en trussel og rett og slett angripe oss for å få mat, mens andre kan angripe for å beskytte seg selv eller flokken.

Dessuten kan den samme arten reagere forskjellig i forskjellige områder. Derfor er det veldig vanskelig for folk flest å vite hvor grensene til dyr går, eller hvordan vi bør oppføre oss for å forstyrre så lite som mulig.

Moskusen, og spesielt moskusoksen, er en av de dyrene som kan bestemme seg for å angripe hvis den føler at vi kommer for tett på den, fordi den vil beskytte flokken sin. Dette kan gå skikkelig galt, fordi en moskus kan veie så mye som 380 kilo og løper opp til 60 kilometer i timen hvis den bestemmer seg for det. Det er over ti kilometer raskere enn rekorden til Usain Bolt, verdens raskeste mann.

Selv om de aller fleste moskus er fredelige og rømmer hvis vi går for nært, er det stort sett minst én turist som havner på sykehus etter moskusangrep på Dovrefjell hver sommer. Nå tenker du kanskje at moskusen er en tøffing, og at det går fint å forstyrre den så lenge du ikke er uheldig og møter en aggressiv okse. Det stemmer ikke.

Hvis moskusen først blir skremt så løper den gjerne i flere kilometer før den roer seg ned igjen, og mister masse verdifull tid som den vanligvis hadde brukt på å spise. Dette er ekstra viktig for moskusen på Dovrefjell, fordi vinteren så hard at den stort sett ikke finner mer mat før våren igjen. Derfor er det bare de dyrene som klarer å spise seg fete som overlever.

Og det er ikke bare moskusen du kan forstyrre hvis du ikke vet hvordan du skal oppføre deg ute i naturen på Dovrefjell. Det er også flere andre dyr i området – som jerv, kongeørn, fjellrev og ikke minst villrein, som Norge har et helt spesielt ansvar for å ta vare på.

Villrein er så følsomme for forstyrrelser at de oppdager fare på 2-3 km avstand. Mennesker har jaktet på villreinen siden steinalderen, og den ser ikke forskjell på en jeger og en turist som leter etter moskus. Mange av oss som går i fjellet forstyrrer villreinen helt uten at vi er klar over det selv, og hvis det er for mange som bruker et område så slutter villreinen å bruke det. En av hovedårsakene til at det er en nasjonalpark på Dovrefjell er nettopp at vi vil ta vare på villrein, så derfor er det ekstra trist at vi skremmer den bort akkurat der.

Dette betyr ikke at du ikke kan dra til Dovrefjell for å forsøke å få sett en moskus, eller besøke et annet område med ville dyr. Men hvis du ikke vet så mye om dyret du vil oppleve, så bør du ha med deg noen som gjør det – som for eksempel en profesjonell guide.

Jeg har nettopp skrevet ferdig en doktoravhandling om hvilke elementer som gjør opplevelser av ville dyr bedre, og hvordan vi kan kombinere gode opplevelser med å forstyrre dyrene så lite som mulig.

Et av de viktigste funnene var at det beste for dyrene er at vi går med en guide, fordi guider kan hjelpe oss med å holde riktig avstand, til å bevege oss riktig, vite når vi skal være stille og når det er greit at vi snakker, og ikke minst med å lese kroppsspråk og andre signaler som viser om dyr er stresset av at vi er der eller ikke.

Det å lese dyrenes signaler er ekstra viktig på Dovrefjell, fordi moskusen kan bli aggressiv, og guidene der vet hva en okse gjør rett før den bestemmer seg for å gå til angrep. Guidene vet også mye mer enn vi gjør om hvordan vi kan forstyrre villreinen og andre dyr i området så lite som mulig. Det betyr at de kan få deg nærmere dyret uten å plage det, enn du ville klart på egen hånd.

Flere guider har også kikkerter eller teleskop som du kan låne slik at du ser dyret enda litt bedre.

Det er med andre ord bedre både for moskusen for deg hvis du velger å gå med en guide.