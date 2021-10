Kommentar

Et reisebrev fra vaksineskeptikeres land

Av Shazia Majid

MOT VAKSINER: «Viruset er Kim Jong Macron, står det på denne plakaten. Titusener demonstrerte i sommer da myndighetene innførte coronapass for å tvinge folk til å ta vaksinen. Dette bildet er tatt i Toulon i august i år.

NICE, FRANKRIKE (VG): Hvem er det synd på? Fullvaksinerte nordmenn, eller franskmenn som ikke kommer inn noen sted uten coronapass og munnbind?

Det er oss nordmenn det er synd på. Skandinaver generelt. Som har latt seg velvillig vaksinere.

Det sier den unge uvaksinerte franske kvinnen til meg, idet hun viser frem leppestifter i sminkebutikken.

Konklusjonen kommer etter at jeg har klagd min nød over munnbind i kombinasjon med varm og klam luft i lokalene her på franskekysten. Hvor temperaturen er 23 grader og franskmennene har tatt frem vinterjakker.

Jeg har kommet i skade for å fortelle kvinnen med fransk mor og amerikansk far at jeg er fullvaksinert, at det er vi alle i Norge. Og at vi ikke har gått med munnbind i månedsvis. Jeg gjør det med en smule stolthet. Litt sånn, se hvor smarte vi nordmenn er.

Typisk norsk

Den selvgodheten ser ut til å provosere.

Det jeg møter er en kombinasjon av medlidenhet og avsky.

Hun trekker seg nesten litt unna, viker blikket. Jeg opplever henne som småirritert, «Jeg håper jo det går bra med dere. Jeg liker jo skandinaver», sier hun, og legger til at de fleste av hennes venner ikke er vaksinerte.

Så sier hun noe om alle damene som har unormale blødninger etter coronavaksinen. Unormale blødninger har man bare ved kreft, sier hun. Og ser utfordrende på meg. Jeg vil ikke inn i den duellen.

Vi får håpe det går bra med oss da, sier jeg.

Coronapass, munnbind og Antibac

Slik er det i Frankrike.

Foruten avsky mot vaksinering, er det munnbind overalt. Mange av dem hvilende på overleppen. Antibac er fortsatt ikke på billigsalg, slik som hjemme i Norge.

Den står plassert ved alle inngangsdører. Og bruker du den ikke, blir du irettesatt. Slik vi ble da vi skulle kjøpe is og sitte ute i solen og spise.

Du kommer ikke inn noen steder uten coronapass. Skal du spise, om enn en burger på McDonalds, må du vise frem passet før du slipper inn, eller sågar få sitte ute på uteserveringen.

Heldigvis fungerer QR-koden på coronapasset som en drøm. For de av oss som har det.

Hvordan havnet Frankrike her?

Altså så langt unna den restriksjonsfrie hverdagen vi nordmenn nå har levd med siden i sommer?

Verdens mest skeptiske

Det er litt av et paradoks.

At Frankrike, hjemlandet til Louise Pasteur – rabiesvaksinens far, er verdens mest vaksineskeptiske land. Og det allerede før coronaen snudde opp ned på verden.

Det handler lite om konspirasjonsteorier. Mer om franskmenns mistro til statlige institusjoner, og etablerte sannheter.

Tillit til myndigheter henger tett sammen med muligheter til et verdig liv. Dess dårligere økonomi og høy arbeidsledighet, jo mindre er tilliten mellom borger og myndighet.

Dette er gjennomgående for alle land hvor det har vært utfordrende å få befolkningen til å vaksinere seg. Det være seg USA, Frankrike, Polen eller Pakistan.

For Frankrike sin del er det særlig lav tillit til helsevesenet og legemiddelindustrien – og det som blir ansett som for tette bånd mellom Big Pharma og staten. Det har vært store skandaler tilknyttet sistnevnte. Sist med svineinfluensaen i 2009.

Så hjelper det ikke at det i 2018 ble obligatorisk med 11 vaksiner i det offentlige vaksineprogrammet i Frankrike, mot tre tidligere. Blant de elleve vaksinene er influensavaksinen og vaksine mot lungebetennelse.

I Norge er det ikke vaksinetvang.

En større paradoks

Det er slik det forklares at bare 40 prosent sa at de ville ta coronavaksine i desember i fjor. Mot 77 prosent av britene og 65 prosent av tyskerne.

I april i år, midt i tredje bølge, hadde dette bedret seg. Men fortsatt sa en av tre franskmenn at de nekter å ta vaksinen.

Dette på tross av at i underkant av 118 000 borgere i landet har dødd med covid-19 frem til nå. Og over én av ti franskmenn er registrert smittet. Mørketallene kommer i tillegg.

Så kommer det neste store paradokset: Hele 67 prosent av befolkningen i Frankrike har tatt to doser av coronavaksinen. Tilsvarende tall for Norge er 68,8 prosent.

Hva har skjedd?

MUNNBINDET: Den franske presidenten Emmanuel Macron, og statsministeren Jean Castex må bære munnbind. I likhet med resten av befolkningen. 20 måneder etter at coronaviruset kom til Europa. Bildet er tatt i fjor sommer.

Den lange vaksinekampen

Veien frem til den høye andelen vaksinerte i Frankrike har vært lang og hard. Belagt med pisk, gulrot og massive protester.

Kronet med innføring av vaksinetvang for helsepersonell i sommer. For selv de har vært vonde å be. Og for en måned siden ble 3000 helsearbeidere suspendert fra jobben grunnet vaksinenekt.

Det hele snudde en dag i juli.

Da fikk landets president nok, og satte hardt mot hardt. Mens vi i Norge ble kvitt de fleste restriksjonene, innførte Emmanuel Macron coronapasset, gjorde vaksinen obligatorisk for helsepersonell og det var ikke lenger gratis å ta coronatest.

160 000 demonstrerte i gatene. De ropte «liberté!» – frihet.

Liberté var heretter forbeholdt dem med passet. Om de skulle reise, eller spise ute eller sosialisere med andre.

Prisen ble for høy å betale, selv for verdens mest vaksineskeptiske land. De gikk mann av huse for å få satt dosen de hadde skydd i det lengste. Grafene viser en før og en etter, sier franske fagfolk.

Det enkle er det beste

Når det kommer til stykket ser det ut til at vaksineskepsisen ikke stikker like dypt som franskmennene har gitt uttrykk for i spørreundersøkelser.

Lærdommen er at det er flere veier til frihet. Den enkle ser ut til å være den beste.

Den vi har tatt hjemme i Norge. Hvor vi gjør som vi får beskjed om.

Den unge kvinnen i sminkebutikken vil være uenig. Kanskje vil hun le av saueflokken som er nordmenn. Men friheten i Norge ser uendelig deilig ut, fra her jeg står i den varme sminkebutikken med munnbindet på.