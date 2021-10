FEIL KLIMAKAMP: – Å avvikle hundehold ville i praksis vært å avvikle hunden, skriver kronikkforfatterne.

La Fido leve!

Ikke la Fido og Rex bli offerlam i kampen om klimapoeng.

HEIDI SÆVAREID, forfatter

IDA MARIE HAUGEN GILBERT, filosof og skribent

Med jevne mellomrom kommer bekymrede stemmer på banen i klimadebatten: Hva med kjæledyrene? «Jeg er mot kjæledyrhold på generell basis – det utgjør en voldsom belastning for klimaet,» uttalte plutselig en miljøforkjempende bekjent – strengt, men selvrettferdig – over et økologisk måltid vegansk linsesalat med den grelle smak av god samvittighet.

Hundene våre satt igjen utenfor kafevinduet med vibrerende snuter mot forbipasserende kunder med handleposer fulle av koteletter fra dagligvarebutikken vegg i vegg. Det var godt de ikke forsto hva som ble sagt om dem, men for oss var det kjente toner. Det er ikke første gang kjæledyr fremmes som kuttalternativ, og det blir nok heller ikke den siste.

«Dyr er ikke med i klimadebatten,» hevdet to forskere for eksempel på kronikkplass nylig.

Påstanden lyder for oss som suset av åpne dører som sparkes inn. For dette er det jo mange som er engasjert i allerede. En av dem er klimaaktivist Gunhild Stordalen, som har grunnlagt organisasjonen EAT. I mars i år uttalte hun seg til NRK om funnene i forskningsrapporten The global environmental paw print of pet food (2020), og tok til orde for mer bærekraftig dyrefôr.

Selv fôrer hun sin grand danois med mer bærekraftig tørrfôr med insektproteiner, samt slakteavfall som ellers ville blitt kastet. Heldigvis inneholder mye tradisjonelt hundefôr allerede nettopp den typen avfall, slik kronikkforfatterne selv påpekte.

Løsninger finnes altså, og Felleskjøpets Fôrutvikling er for tiden i gang med å regne ut miljøavtrykket fra kjæledyrsfôr.

Videre filosoferer artikkelforfatterne lettbeint rundt hva de brysomme kjæledyrene skal spise, og lanserer muligheten for mer vegetarisk fôr. Men så oppstår bekymringen for at dette skal komme direkte i konkurranse med menneskemat. Det virker noe overdrevent, og minner om argumentene om at veganere står ansvarlige for rasering av regnskog på grunn av soyadyrking til tofu.

Sannheten er tross alt at mesteparten av soya dyrkes for å fôre dyr som fraktes i trailere til slakteriet, renses for for oss uakseptable fettrander og deler, shippes videre til nærbutikken, til grytene og det fineste danderes på fat til middagsgjestene lørdag kveld. Og når det gjelder proteinet i tørrfôr til hund, kommer det fra biprodukter fra slakteriindustrien. Det vil si kjøtt, innvoller, brusk, bein og fisk som har blitt malt opp til proteinmel.

Energien som går med på å uroe seg for at produksjonen av dyrefôr skal velte klimaregnskapet, kan kanskje heller rettes inn på å bekjempe matsvinn.

Men er hundene våre bærekraftige? Tja, de etterlater noen økoforstyrrende potespor i faunaen – men de er vitterlig mer bærekraftige enn ... oss ... for å si det enkelt. De fleste av oss i Vesten har et skyhøyt forbruk, enten det dreier seg om ny båt til sommerhytta, nye ski til Nordmarka, ny vårgarderobe eller oppussing for n-te gang. For ikke å snakke om en ekstra unge i søskenflokken.

Vent – sidestiller vi hunder med mennesker? spør kanskje leseren nå. Er ikke mennesker viktigere enn hunder, og er det tross alt nødvendig å eie hund, med de ekstra utslippene det medfører? Her vil vi minne om at hunden er en art som har utviklet seg sammen med oss mennesker. Det er rundt 50 000 år siden noen ulver begynte å leve sammen med mennesker og utviklet seg til den arten vi ser i dag. De har til og med utviklet seg til å foretrekke å leve sammen med mennesker fremfor andre hunder.

Å avvikle hundehold ville i praksis vært å avvikle hunden.

Men for så å rettferdiggjøre kjæledyrehold – her kommer noen forslag til klimaregnskapet: Dropp å kjøpe den billige racerbilen på Nille for å holde verandaleppa til lille Olemann (4) fra å tyte enda lengre ut, mens du står i kø for å kjøpe stearinlys. Da har du nok klimapoeng igjen til å sløse på en kloklipper til doberman-Dolly, som varer i ti-femten år og går i arv til neste hund. Dropper du å gi etter for maset om å gi lille Grete-Charlotte enda en Peppa Gris-rekvisitt – da kan du til og med betale de tjue ekstra kronene for en økologisk versjon av våtfôr til katten Tussi. Så er det sikkert mange som feirer bursdag for hund, og selskapsartikkelindustriens utslippsøkning går til værs. Gjenbruker du derimot glitrende partyhattene til de tjue barna i barnebursdagen så har du en hel en å avse til bursdagen til rottweileren Trude. Ett klimapoeng spart.

Vi er da vitterlig enige i også kjæledyreiere bør interessere seg for klima og bærekraft. Sannsynligvis er nok dyrevenner allerede blant dem som er over gjennomsnittet opptatt av nettopp slike problemstillinger. Men la oss heller fokusere på løsninger – som altså finnes! – snarere enn å fremme en retorikk hvor kjæledyrhold skal ofres for at vi kan forbruke på andre arenaer.

Klimaavtrykket til mennesker er så enormt mye større enn kjæledyrs klimaavtrykk, noe forskeren Øystein Ahlstrøm ved institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU påpekte som svar på Gunhild Stordalens bekymringer. Og seriøst: Det å dille og dalle med å utrydde potespor bør komme svært langt nedpå to do-lista for klimatiltak.

Ta noen smarte valg. Og ikke la Fido og Rex bli offerlam i kampen om klimapoeng!