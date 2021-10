IMPORTERT «VIRKELIGHET»? – Det finnes ingen «hood» i Norge, slik vi for eksempel ser i andre deler av verden som blant annet USA, skriver Thomas Haile.

Debatt

Glorifisering av gangsterlivet

Musikkindustrien og «gangsterrappere» må stilles til ansvar for den økte volden i Oslo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

THOMAS HAILE, samfunnsdebattant og master i folkehelsevitenskap

De siste sju ukene har vi vært vitne til at sju personer er blitt skutt på i drabantbyene i Oslo, sistnevnte endte i bortgangen av en 20 år gammel gutt fra Mortensrud, i samme gatene som jeg er vokst opp og ved samme skole jeg gikk. Et lokalsamfunn er i sorg etter å ha mistet to unge gutter på under to år. Hvordan kan vi nå forhindre at flere liv går tapt?

Årsakene kan være mange. Jeg mener musikkindustrien og såkalte «gangsterrappere» er en del av forklaringen.

Musikkmagasinet YLTV sprer blant annet musikkvideoer av unge menn med masker, macheter og maskingevær. Her får barn og unge glorifisere et gangsterliv de vet svært lite om. På disse sosiale plattformene eksponeres våre ungdommer til et liv som ikke samsvarer med virkeligheten.

Våre ungdommer imiterer dette livet, og ser opp til å bli som dem. Kle seg som dem. Snakke som dem. Ha våpen som dem. Og ikke minst gjøre som dem. Det våre ungdommer vet lite om er at personene i musikkvideoen ikke nødvendigvis begår disse handlingene. Ikke besitter disse bilene, pengene og smykkende/klokkene.

Når innspillingen til musikkvideoene er slutt og lysene er slått av for dagen, må biler, klokker, og selv dyre merkeklær leveres tilbake til de luksuriøse butikkene.

les også Jobber blant unge på Mortensrud: - Mange av gutta er i sorg

La oss være ærlige. Det finnes ingen «hood» i Norge, slik vi for eksempel ser i andre deler av verden som blant annet USA. De fleste lever et bra liv i Norge, noen selvsagt bedre enn andre. Som Mustafa Hasan selv sier: «Folk rapper om hood, vi lever i et så bra land, hvorfor snakke om hood? Hvis du lever i hood eller opplever hood er fordi du velger å være der selv, den eneste som stopper deg fra å komme deg ut er deg selv».

Musikkindustrien og gangsterrappere promoterer og glorifiserer et gangsterliv med vold, våpen og narkotika, og på toppen av dette kommer forferdelig kvinnesyn.

Da jeg vokste opp på Mortensrud i 90-tallet og begynnelsen av dette århundret var slik «gangstermusikk» sjeldent dagligkost, og av det få som eksisterte uvanlig å få klora på. I dag derimot er situasjonen annerledes, med teknologien og alle gratis musikkplattformer kan man streame gangster-voldelig-rap direkte til air-podsa til en 12-åring. Dessverre blir innholdet mer og mer voldelig og oppfordrer til å drepe, skyte og voldta.

les også Minoritetsungdom forlater Ap

En forløpsstudie publisert i «American Journal of Public Health» i 2003, viste en sammenheng mellom det å se på rap-videoer, aggressiv atferd og negative helseeffekter: «Eksponering for rap-videoer, spesielt gangster-rap (den mest populære musikkvideo-typen), som tydelig handler om sex, vold og sjelden viser langtidsvirkninger av risikoatferd, kan påvirke ungdommer ved at de etterlikner disse usunne handlingene», heter det i studien.

Ragnhild Bjørnebekk, som nå er pensjonert fra jobben ved Oslo Politihøgskolen som voldsforsker, viser på sin side til en lignende «transport av fiksjon» når hun vil forklare hvordan musikk med voldelige budskap kan påvirke ungdom negativt. «Det som i første omgang er fantasi vil i neste omgang bli overført til virkeligheten. Dette gjelder for noen og er avhengig av en rekke trekk ved personen det gjelder», sier Bjørnebekk til Filter Nyheter.

Riktig nok er det mange andre faktorer som må tas med i betraktning, men normaliseringen av å inneha skytevåpen og faktisk skyte med det vil jeg påstå ikke har innskrenket av slik innhold fra overnevnte bransje.

Bransjen må stilles til ansvar på lik linje med foreldre som er fraværende i barns oppvekst og politikere som kommer med lovnader om områdeløft som ikke blir holdt.