Når det meningsløse rammer

De ufattelige hendelsene på Kongsberg er en mørk påminnelse om vår sårbarhet i et åpent samfunn.

Meningsløsheten i det hele berører oss alle. Brutaliteten er opprørende. Én manns illgjerninger har ikke bare skaket opp Kongsbergsamfunnet, men et helt land.

Også fra utlandet, og fra FNs generalsekretær, kommer det omtanke og medfølelse til dem som er rammet.

Fortsatt er det mye vi ikke vet om det som skjedde, eller hvorfor. Politiet holder kortene tett inntil brystet. Det er forståelig. Omstendighetene rundt overfallene på intetanende mennesker må kartlegges.

Omfanget tilsier etterforskning langs flere spor. Blant annet har politiet over tid mottatt flere bekymringsmeldinger om radikalisering. Av erfaring vet vi at slike meldinger på må tas på største alvor.

Informasjonsbehovet er enormt når et helt lokalsamfunn utsettes for noe så dramatisk som dette. Men det er for tidlig å trekke konklusjoner. Forhastede slutninger kan vanskeliggjøre oppklaringsarbeidet, og det kan urettmessig stigmatisere personer eller miljøer som ikke har noe med saken å gjøre.

Ureflekterte spekulasjoner, som blant annet er blitt kolportert via sosiale medier og enkelte blogger det siste døgnet, kan gjøre tragedien større enn den allerede er.

SMÅBY I SORG: Det blir flagget på halv stang i Kongsberg i dag, etter de grusomme hendelsene i går kveld.

Både umotivert vold og forsettlige angrep er dessverre noe som kan finne sted der mennesker ferdes. I alle samfunn, til alle tider, har folk slått hverandre i hjel.

I en opplyst tid som vår skulle man i det minste kunne håpe at sivilisasjon og modernitet hadde frembragt måter å dempe voldeligheter og aggresjon.

På mange måter har vi det.

Og vi kunne såvisst iverksatt systemer som i større grad forhindrer hendelser som de vi nå så smertelig har erfart. Men da måtte vi oppgitt verdier de fleste av oss mener er umistelige. Å stenge noe ute impliserer å stenge noe inne.

Til syvende og sist finnes det farer vi aldri kan eliminere helt. Ikke hvis vi ønsker å opprettholde frie liv i et åpent demokrati.

Vi kan ikke beskytte oss hundre prosent mot ethvert overgrep, det være seg motivert av en sak eller et forvirret sinn. Noen mennesker kan bli syke og begå de grusomste ting mot andre, selv sine nærmeste. Noen kan mene seg berettiget til å gå løs på uskyldige personer i det offentlige rom.

Mot dette kan man aldri forsikre seg helt. Mange situasjoner kan like fullt forebygges. Også i et liberalt samfunn er det mulig å ivareta den enkeltes sikkerhet og storsamfunnets ønske om åpenhet. Til dels går det en fin grense her. Men det motsatte av en ytterlighet er ikke den motsatte ytterlighet.

Et sunt samfunn makter å balansere hensynet til individet med overordnet kontroll. Tillit er stikkordet.

Tillit til myndigheter. Tillit til hverandre. Tillit til at mennesker man møter vil deg vel. Tillit til at de som trenger hjelp, får hjelp. Tillit til at personer som må beskyttes mot seg selv eller andre, blir beskyttet.

Berørte pårørende vil i dag kunne stille rimelige spørsmål om denne tilliten er til stede. Når det brutale griper inn i en fredsommelig hverdag og endevender alt på denne måten, er det lite som gir mening.

Det er i så måte en fattig trøst, men likevel sant: Et helt folk føler med i smerten som har rammet lokalsamfunnet og den enkelte familie.