Kommentar

Nå går de etter bilen vår – det kan ikke Trygve gå med på

Av Astrid Meland

VIL IKKE HA ØKTE DRIVSTOFFAVGIFTER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på Hurdal i sin svarte stolthet, en VW Amarok.

Også bilister på bygdene skal punge ut, mener den avtroppende regjeringen. Men dette vil ikke den nye regjeringen - og særlig ikke Sp - ha noe av.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det grønne skiftet er bare ni år unna nå. Innen 2030 har nemlig Norge lovet å halvere utslippene. Det begynner å haste – noe voldsomt.

Og dermed går det ifølge den avtroppende regjeringen ikke an å skjerme bilistene lenger.

TUNGT STATSBUDSJETT: Den nye stortingspresidenten Eva Kristin Hansen mottok statsbudsjettet fra finansministeren i Stortinget tirsdag formiddag.

For det er særlig på transport vi har lovet store kutt hjemme. I sitt siste statsbudsjett – fritt for Frp – skriver Solberg-regjeringen at å gi bilistene lavere avgifter, som de har fått til nå, fører til at vi kutter mindre klimagass. Nærmere bestemt tre millioner tonn mindre.

For det er særlig på transport vi har lovet store kutt hjemme.

I sitt siste statsbudsjett – fritt for Frp – skriver Solberg-regjeringen at å gi bilistene lavere avgifter, som de har fått til nå, fører til at vi kutter mindre klimagass. Nærmere bestemt tre millioner tonn mindre.

les også Ap om budsjettet: Vil ta mer enn ett år å rette opp

Og derfor foreslår de altså å sette opp pumpeprisene på bensin og diesel for hele landet.

I tillegg går de også etter hybridbilene, som de foreslår å redusere avgiftsfordelene for, og slik få opp tempoet i salget av elbiler. Elbilene skal dessuten få vanlig årsavgift, noe regjeringen mener ikke vil gå ut over salget.

SKAL SETTE SITT EGET PREG PÅ BUDSJETTET: Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre har noen uker på seg på å flytte penger. Men det meste er alt bundet opp i statsbudsjettet som de borgerlige har brukt et år på.

les også Statsbudsjettet 2022: Vil øke CO₂-avgiften med nesten 30 prosent

Og det er vanskelig for den påtroppende regjeringen. Arbeiderpartiet og støttepartiet SV er med på å øke CO₂-avgiften. Men problemet er distriktsopprøret. Og Sp som er helt imot.

Men frem til 2030 er planen altså ifølge regjeringen å øke denne avgiften hvert år. Det betyr at vi går fra rundt et par kroner per liter i avgift, til 5 – 6 kroner per liter om ni år.

Solberg-regjeringen argumenterer med at det heller ikke er noen spesiell grunn til å skjerme bilister på bygda.

Årsaken er som de skriver at folk som bor sentralt faktisk kjører litt mer enn folk som bor usentralt. De viser til personkilometer kjørt rundt om i Norge, og oppgir Statistisk sentralbyrå som kilde.

– For det brede spekter av norske kommuner er det ingen sammenheng mellom kommunens sentralitet og personbilers kjørelengde per innbygger, skriver regjeringen.

Så tørt og så rolig knuser Finansdepartementets byråkrater valgkampens heteste argument. På side 191 i Nasjonalbudsjettet, for den som måtte lure.

les også Listhaug: – Ikke et budsjett for vanlige folk

Dette er ikke lett å leve med for dem som bestemmer i Senterpartiet.

For det første vil de protestere heftig mot faktagrunnlaget - og si at byfolk kan ta kollektiv. For det andre vil de ikke ha opp avgiftene.

Og derfor er det nok særlig her den nye regjeringen – i alle fall deler av den – vil prøve å flytte penger i ukene som kommer.

les også Bensin og diesel kan bli 41 og 47 øre dyrere

Nå sa riktignok finansminister Jan Tore Sanner i sin finanstale til Stortinget at de har tenkt på distriktene.

Han skrøt av at de øker pendlerfradraget for dem som bor usentralt. Det kan bety 2000 – 3000 kroner mindre i skatt, men ikke for deg som pendler og bor i by.

Sanner fremhever at de også kompenserer fiskeriene og kutter elavgiften. Og for bilistene er det særlig kutt i trafikkforsikringsavgiften (den gamle årsavgiften) som gjelder.

Men kuttet i den gamle årsavgiften er foreslått å bli på 95 kroner.

les også Statsbudsjettet 2022: Vil øke CO2-avgiften med nesten 30 prosent

Løsningen for den nye regjeringen kan bli noe ala det Arbeiderpartiet foreslo i valgkampen: Lavere drivstoffavgifter på bygdene.

Faren for Ap er at de mister enda flere velgere i byene. Pluss at de får enda større problemer med å nå klimamålene.

En annen mulighet som Senterpartiet liker, er å bruke mye mer biodrivstoff. Det er i alle fall bra for deres velgere, skogeierne. Men det er ikke nødvendigvis alltid like bra for klima.

les også Regjeringen foreslår 4,8 milliarder i skattelette på personinntekt

En annen idé er å sukre pillen kraftig med noe annet. Og allerede har de rødgrønne sagt at de skal redusere fergeprisene i distriktene, for noen blir det helt gratis.

For folk som bor sentralt hjelper ikke det. For også de tar ferje og kjører altså bil.

Dette blir altså ikke helt lett.

En vanlig løsning for Sp er å sette bygd opp mot by, eller gjøre som Frp, å skylde på den sentraliserende eliten i Oslo.

Men akkurat det siste der blir stadig vanskeligere fremover.