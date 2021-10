Kommentar

Skistriden: Det vanskelige «L-ordet»

Av Leif Welhaven

Clas Brede Bråthens fremtid i norsk hoppsport står på spill.

Ordet «lojalitet» er sentralt i striden som splitter norsk skisport. Et sentralt spørsmål er hva som ligger i begrepet – og hvem det er viktigst at hoppsjefen er lojal mot.

Det er mange grunner til at krangelen mellom Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen har eskalert på den måten vi er vitne til.

Slike saker er sjelden svart-hvite, og det er garantert forhold på begge sider som kunne og burde vært håndtert annerledes.

Bit for bit har vi de siste ukene fått stadig mer informasjon om sakens ulike brikker.

Fortsatt kan vi ikke være sikre på hele informasjonsbildet, men det er åpenbart hvor forskjellig virkelighetsoppfatningen til partene er.

Avhengig av hvilke briller man tar på seg, kommer det et ulikt fortegn om hva saken egentlig handler om.

Norges Skiforbund har ikke villet konkretisere offentlig hvorfor de har angrepet hoppsjefens væremåte så kraftig, også i pressemeldingsform.

Men fra flere hold har det etter hvert kommet frem en god del om hva de bygger saken sin på.

Det overordnede bildet handler om en oppfatning av en hoppsjef som ikke er så lojal mot sjefene som de forventer at han skal være. Det reageres også på at han målbærer uenighet i en form som toppene mener er uakseptabel.

Hvor godt de kan dokumentere og utdype enkelthetene, vil en rettssak vise. Men av det som er kjent så langt, hviler mye på hvordan nåværende og tidligere toppledelse har opplevd Bråthen.

Et grunnleggende spørsmål er da hvilken lojalitetsplikt forbundstoppene har – og bør ha – grunn til å kreve fra en ansatt i en slik posisjon som Bråthen.

Hvor sterkt bør for eksempel Bråthen kunne få ordlegge seg i en avis, der han kritiserer både ledelsen og seg selv, før det er grunn til å stille spørsmål ved lojaliteten hans?

Hva er en naturlig takhøyde?

Hva er en ansatt som sverter arbeidsgiveren sin?

Svaret er ikke åpenbart, og vurderinger av hvordan takt og tone faktisk har vært er det umulig for utenforstående å vær sikre på.

Det er ikke tvil om at det foreligger en lojalitetsplikt i arbeidslivet. Men samtidig er det naturlig at ytringsfriheten er vid i en posisjon som den Bråthen har, der det å målbære en mening ligger naturlig til jobben.

Blant temaene som trolig vil komme opp i retten, er om han har gått så langt i å utfordre dem over seg i systemet, både i form og innhold, at han kan sies å ha opptrådt illojalt.

Og er det i tilfelle så grovt at det kan gi arbeidsgiver saklig grunn til å si ham opp?

Dersom skiforbundet følger opp drøftingsmøtet med å ty til oppsigelse, hvilket ikke er unormalt i en slik sak, åpner det seg flere nye spørsmål.

Et det grunnlaget de har funnet for å kvitte seg med en populær mellomleder tilstrekkelig? Kan forbundet da komme unna problemstillingen med om 17 år på midlertidige kontrakter gir krav på fast jobb?

Og aller viktigst – hvor kraftig blir opprøret fra ulike hold dersom Bråthen nå får fyken?

Blir det ro i rekkene eller full fyr i teltet?

Ski-Norge krever en løsning.

Men er saken i realiteten løst om han sies opp?

Det gjenstår å se.

Begrepet «lojalitet» er sentralt også om man ser på saken fra en annen innfallsvinkel.

Da i betydningen nedover.

Det kan anføres at Clas Brede Bråthen har stått opp for en idrettsgren og et miljø, ved å våge å stille kritiske spørsmål oppover.

Det er det mange i Hopp-Norge, og i en raskt voksende støttegruppe på Facebook, som vil definere som en sann lojalitet i en idrettsorganisasjon.

Følgelig vil nok mange reagere sterkt om det blir oppsigelse.

Det er jo også slik at skiforbundet er bygget nedenfra med seks grener, der ledelsens tillit og mandat springer ut fra bunnen.

Uavhengig av hvilken part som har rett i hva, er det noe som rives i stykker dag for dag, jo lenger saken verserer uten en løsning.

Dette begynner å bli et problem for toppledelsen, som de siste årene har stått i en serie konflikter.

Uansett hvordan den arbeidsrettslige saken viser seg å ende, har toppene i NSF et troverdighetsproblem hva gjelder evnen til konflikthåndtering.

Det blir aldri helt ro i et miljø med så mange motsetninger, men det er heller ikke naturlig at ledelsen kommer så svakt ut i sak etter sak som vi har sett over år.

Da oppstår det på et punkt et problem for den øverste ledelsen som gjelder den aller viktigste lojalitetskontrakten.

Den de selv har med hverdagsheltene i norsk skisport.

Grasrota.