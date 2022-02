Kommentar

Sorry, kombinert!

Av Leif Welhaven

GULLFEIRING: Espen Bjørnstad feiret med en salto ned fra pallen.

ZHANGJIAKOU (VG) Jeg tok feil. I alle fall delvis. Vi trenger kombinert!



Det ble mye bråk under VM i Seefeld for snart tre år siden.

Det ble utløst av at jeg skrev en kommentar med tittelen «Trenger vi kombinert?».

Folk stormet til sosiale medier for å ta den tradisjonsrike grenen i forsvar, og følelsene lå tykt utenpå de kraftige reaksjonene. Tre år senere er det tid for å krype til korset et stykke på vei.

Jeg har innsett at det rett og slett er veldig gøy å se på kombinert.

En av de mest minneverdige opplevelsene fra lekene som nærmer seg slutten, er tirsdagens dobbeltseier ved Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro.

Nå har akkurat Norge sikret seg en suveren stafettseier, etter at samme Graabak gjorde som han ville på avslutningsetappen her i Zhangjiakou.

Det betyr at antallet norske gull nå er oppe i 14, en tangering av rekorden fra Pyeongchang fra fire år siden. Gitt hva som står igjen på OL-programmet, skal mye gå galt om ikke troppen reiser hjem med en flunkende fersk gullrekord i bagasjen.

Den vil en utrolig fin kombinertgjeng ha bidratt solid til, etter å ha sikret Norge to gull og to sølvmedaljer.

At fangsten kommer til tross for at den største stjernen hadde maksimal uflaks, sier veldig mye om slagkraften til dette laget.

Det er jo ikke til å komme unna at også Jarl Magnus Riibers skjebne er del av avtrykket her i Kina, dessverre med motsatt fortegn enn for resten av gjengen.

I KINA: VGs kommentator Leif Welhaven.

Å teste positivt for covid-19 ved ankomst Kina, måtte gjennom isolasjon og deretter gå feil når da han endelig var ute, ble i sum usedvanlig kraftig kost.

Det er ikke rart at han valgte å vende hjem i stedet for å gå stafetten, og til evig tid vil det stå respekt av måten Riiber stilte opp og besvarte spørsmål etter den gedigne nedturen.

Men nå gleder Jarl Magnus Riiber seg garantert over lagkompisenes prestasjoner i Zhangjiakou, akkurat som seierskvartetten tok gullet litt for ham også. Måten kompisene hyllet Riiber på, ved å holde opp et bilde av ham, var direkte rørende. Slik lagånd vil vi ha!

Etter hoppingen lå Norge like bak Østerrike, og det var lenge fire nasjoner som knivet i teten i langrennsdelen. Det ble imidlertid aldri spennende helt inn.

Nå fortjener sportssjef Ivar Stuan og gjengen hans all den oppmerksomheten de får etter OL-bragden.

Forhåpentlig rekrutterte de mange nye kombinerthjerter. La oss håpe at det er plass til kombinert også 20, 30, 40 og 50 år fra nå.

Men midt i all gleden er det ikke alt som sto i kommentaren for tre år tilbake det er grunn til å beklage. Fortsatt er kampen om den voksende generasjonens oppmerksomhet krevende, og Norges Skiforbund må jobbe hardt for å bevare posisjonen.

Da kan det på sikt bli utfordrende for en kompromissgren å bevare nødvendig appell og oppmerksomhet.

Men posisjonen er samtidig sterk i større land enn vårt, og trolig er det beste grenen kan gjøre for seg selv å dyrke frem flotte forbilder. Skikkelige idrettshelter fortjener å feire seg selv nå, og vi trenger flere slike i mesterskapene som venter.

Takk for opplevelsene.

Og heldigvis ser vi trolig også Jarl Magnus Riiber på toppen av en seierspall igjen faderlig fort ...