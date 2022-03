«TRUSSELEN»: – Langt fra å se på Nato som en mulig aggressor, har Putin etter alt å dømme sett på Nato som en papirtiger som verken ville ha mot eller indre samhold til å møte aggresjonen med effektive virkemidler, skriver kronikkforfatterne.

Hva om Nato ikke hadde utvidet østover?

At stormakter har operert med interessesfærer, er et historisk faktum. Like opplagt er det at konfliktpotensialet øker når en interessesfære blir truet. Problemet oppstår når slike observasjoner først omgjøres til noe uunngåelig – en slags verdenspolitikkens naturlov.

SVEN G. HOLTSMARK, professor Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

TORUNN L. HAALAND, professor Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

I den offentlige diskusjonen om bakgrunnen for det som munnet ut i Russlands angrep på Ukraina, skilte det seg tidlig ut noen hovedlinjer. Én av teoriene går ut på at årsakene ligger i Vestens politikk.

Kort fortalt går tesen ut på at Russland har oppfattet Nato-utvidelsene som en trussel mot landets sikkerhet, og at denne trusseloppfatning var bakgrunnen for Russlands styrkeoppbygging og senere trusseldiplomati overfor Ukraina i 2021 og for angrepet 24. februar i år. Som del av dette blir det vist til muligheten av ukrainsk Nato-medlemskap som særlig uakseptabelt for Russland.

Konsekvensen av dette synet er de facto å legge ansvaret for krisen på Vesten og Nato – om Nato hadde lyttet til den russiske retorikken og tatt «et skritt tilbake», kunne krisen og krigen vært unngått. Denne versjonen, uavhengig av begrunnelsen hos de som fremførte den og enten de liker det eller ikke, er i alle hovedtrekk sammenfallende med offisiell russisk retorikk.

Følgene av dette synet på hendelsene som ledet fram til 24. februar 2022, må være at NATO skulle sagt nei da først Polen, Ungarn, Tsjekkia, og deretter de baltiske landene og flere tidligere Warszawa-pakt-land søkte om medlemskap fra midten av 1990-årene. Avslaget ville måtte på en eller annen måte være begrunnet med at man ikke ønsket å gjøre noe som stred imot russiske interesser. Men er det grunn til å tro at vi hadde hatt mer fred, frihet og demokrati i Europa i dag, hvis Nato hadde valgt denne veien?

Tesen om at russisk politikk er forårsaket av Nato-utvidelsen, blir noen ganger knyttet sammen med tankegods fra det som med en samlebetegnelse gjerne omtales som «realismeskolen» i amerikanskinspirert statsvitenskap.

Realismens frontfigur i diskusjoner om Ukraina ble statsviteren John Joseph Mearsheimer, siden 1980-årene professor ved Chicago-universitetet. Mearsheimers forelesning fra 2015 (altså etter Russlands anneksjon av Krim) «Why is Ukraine the West’s fault?» og beslektede Mearsheimer-tekster er gjengangere i «realistenes» analyser av bakgrunnen for russisk politikk overfor Ukraina.

Mearsheimer forfekter en forståelse av internasjonal politikk der stormaktene har en særstilling, og stormaktenes agering bestemmes langt på vei av fraværet av et globalt ordensvern sammen med materielle forhold – geografi, økonomisk styrke, demografi og militærmakt.

At stormakter har operert med interessesfærer, er et historisk faktum. Like opplagt er det at konfliktpotensialet øker når en interessesfære blir truet. Problemet oppstår når slike observasjoner først omgjøres til noe uunngåelig – en slags verdenspolitikkens naturlov, og når denne antatte lovmessigheten deretter presenteres som utgangspunktet for politiske valg.

Teoriens normative implikasjoner blir som følger: Stormakters interessesfære bør ikke utfordres fordi det forrykker maktbalansen og derigjennom tilskynder konflikt. Å ikke ta hensyn til dette, altså å gjøre innsigelser mot stormaktens dominerende stilling i sin egen interessesfære, er intet mindre enn forfeilet idealisme, som vil føre til ustabilitet, konflikt og krig. Russlands invasjon i Ukraina bekrefter tilsynelatende teoriens gyldighet.

Mearsheimers generelle påstand om hvordan verden henger sammen, kan verken bekreftes eller falsifiseres. Teorien om Nato-utvidelsen som direkte årsak til Russlands agering overfor Ukraina kan derimot med stor sikkerhet avkreftes.

Argumentasjonen er enkel: Om det var riktig at Russlands problem og begrunnelse for aggresjonen mot Ukraina var Natos nærhet til landets grenser – hvorfor iverksatte da Putin fra våren 2021 en politikk som med overveiende stor sannsynlighet ville føre til at Nato styrket sitt militære nærvær i Øst-Europa, og at nåværende partnerland som Sverige og Finland ville få en ny diskusjon om Nato-medlemskap?

Og om noen fortsatt mener at Russland «fryktet» Nato, peker dessuten selve angrepet på Ukraina i motsatt retning: Langt fra å se på Nato som en mulig aggressor, har Russland etter alt å dømme sett på Nato som en papirtiger som verken ville ha mot eller indre samhold til å møte aggresjonen med effektive virkemidler.

Og hva så med Russlands angivelige frykt for ukrainsk Nato-medlemskap som en medvirkende årsak til trusselpolitikken og så invasjonen av Ukraina? Fra og med 2014, da Russland først invaderte og så annekterte Krim og deretter engasjerte seg med egne styrker i Øst-Ukraina, har ukrainsk Nato-medlemskap vært utelukket inntil alle mellomværender mellom Russland og Ukraina var løst: Nato tar ikke opp som medlemmer stater som har territorielle konflikter med en nabostat (og langt mindre: som er i væpnet konflikt).

Dermed bestemte Russland helt og holdent selv når ukrainsk Nato-medlemskap skulle være selv en teoretisk mulighet. Sjelden ser man en så utilslørt stråmann i internasjonal politikk. At argumentet likevel ble akseptert av «eksperter» også her i Norge, er bare egnet til å forundre.

Hva så om Vesten og Nato hadde lyttet til «realistene» som også i 1990-årene advarte mot Nato-utvidelsen, nettopp fordi de mente den ville fremprovosere en russisk respons? Ville Russland ha utviklet seg til et liberalt demokrati, blitt medlem av EU sammen med Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og de baltiske landene hvis Nato hadde sagt nei til å slippe inn nye medlemsland? Kunne Nato blitt nedlagt og alle europeiske land levd i fred og fordragelighet?

Vi kan ikke kategorisk utelukke en slik mulighet. Å påstå at Russlands vei fra åpenhet på begynnelsen av 1990-tallet til et eskalerende diktatur og invasjonskrig i 2022 i all hovedsak skyldes Vesten, blir likevel en absurd påstand. Den er basert på en såkalt «biljardkule-modell» som ikke tar hensyn til at staters politikk også bestemmes av for eksempel innenrikspolitiske forhold. Det blir som å forklare fremveksten av trumpismen uten å ta hensyn til indre amerikanske forhold.

En annen nærliggende historisk parallell: Det er en ubestridt sammenheng mellom Tysklands nederlag i første verdenskrig og vilkårene i fredsoppgjøret som fulgte, og fremveksten av nazismen. Men dermed har man ikke forklart nazismens brutale ekspansjonspolitikk eller Holocaust som det sluttresultatet av Hitlers antisemittisme.

Like lite troverdig er det å forklare Russlands aggressive fremferd og voldsbruk også utenfor eget område som utelukkende et resultat av Vestens og Natos opptreden, ikke av forhold som har sin opprinnelse i Russland selv.

Så hva om teorien om Vesten og Nato som årsak til Russlands fremferd er feil, men at Nato og Vesten likevel hadde lagt den til grunn, slik at for eksempel Nato-søknadene fra Litauen, Latvia og Estland var blitt avvist? Hvor sannsynlig er det at de tre baltiske statene ville fått anledning til fritt å velge sin vei – demokrati og vestvending – om de ikke i 2004 var kommet under Natos sikkerhetsgaranti? Hvor sannsynlig er det at de tidligere Warszawa-pakt-landene ville forblitt fri fra et utilbørlig press fra Moskva i også utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold?

Med tanke på Russlands agering de siste 15 årene – svært lite sannsynlig. Russland har nå angrepet Ukraina, et enormt territorium med over 42 millioner mennesker – hva skulle ha holdt Putin tilbake fra å sikre seg kontroll over ministatene Estland og Latvia, eller over litt større Litauen?

Litauen ligger som en sperre mellom enklaven Kaliningrad og Hviterussland. Er det grunn til tro at Putin ikke ville «løst» dette problemet ved ganske enkelt å ta kontroll over Litauen, slik han for lengst har sikret seg kontroll over Hviterussland? Latvia har en stor russisk minoritet. Ville det vært noen mindre grunn til «beskytte» denne enn de russiske minoritetene i Sør-Ossetia, Abkhasia og Donbass?

Noen kan likevel velge å holde fast ved hypotesen om at ondets rot ligger i at Nato-utvidelsen – Vesten grep inn i Russlands interessesfære med forutsigbart resultat. Konsekvensene av et slikt syn ville være å frata et belte av stater deres rett til selvbestemmelse.

I Øst-Europa sammenfattes en slik holdning i ett ord – Jalta: Avtalen mellom Stalin, Churchill og Stalin som vinteren 1945 banket fast hovedtrekkene i etterkrigsordningen i Europa, med katastrofale konsekvenser for befolkningen som levde på østsiden av jernteppet.

At den samme befolkningen ikke stolte på at Russland ville la dem beholde den nyvunne friheten etter murens fall, er ikke vanskelig å forstå.

Man kunne valgt å la dem forbli en del av Russlands «interessesfære». Hva dette faktisk ville ført til, kan vi ikke vite. Men mye tyder på at konsekvensen ville vært at ytterligere titalls millioner mennesker ville bli fratatt sin frihet, slik virkeligheten er i Russland nå, i Hviterussland og i flertallet av andre tidligere sovjetstater.

Var det et slikt Europa vi så for oss ved murens fall i 1989?

Og ville freden vært sikret? Neppe.