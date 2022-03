MÅ SNU: – Partiet må signalisere klart og tydelig til norske og europeiske innbyggere at vi står skulder ved skulder, og er villig til å gjøre hva vi kan for å sikre tryggheten til alle europeiske innbyggere. Nå gjør dessverre SV det motsatte, skriver Petter Eide.

Debatt

SV må bestemme seg for å støtte NATO!

Dagens fastlåste NATO-posisjon må utfordres, ellers vil SV bli ganske uinteressant i morgendagens debatt om sikkerhet i Europa.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

PETTER EIDE, SV-medlem og tidligere stortingsrepresentant

Alle som har vært med i SV, også jeg som har vært med fra 1982, har stått på barrikadene mot NATO. «Nei til NATO» har vært SVs «DNA». Ikke lett å rokke ved. Vi liker ikke atomvåpenstrategien, vi liker ikke amerikanske soldater på norsk jord, vi liker ikke at Norge trekkes med i amerikanske kriger. Mye av dette har vært relevant og riktig, og jeg har også framført noe av dette fra Stortingets talerstol.

Men nå er katastrofen her, og SV må tenke nytt. Nå må vi bestemme at vi vil støtte NATOs forsvar av Øst-Europa.

I SVs arbeidsprogram, vedtatt våren 2019, står det at «SV vil melde Norge ut av NATO». Selv om SV ikke vil legge fram dette på Stortinget nå – så er det dette som er gjeldende SV-politikk, samtidig som bombene regner over Ukraina. I en opptelling i VG 9. mars, bare et par uker etter at Russlands operasjon i Ukraina startet, sier de aller fleste av SVs stortingsrepresentanter og ledere at de er fortsatt vil ha Norge ut av NATO. De mener at det er lite ved NATO som har endret seg.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås er den eneste stortingsrepresentanten fra SV som åpent støtter NATO. Et par representanter vil ikke si hva de mener. Det kommer ikke fram om SV faktisk støtter den militære sikkerhets-mobiliseringen til NATO som nå pågår i Øst-Europa.

Sikkerhetssituasjonen i Europa er totalt forandret på få uker. Likevel har ikke SV lansert endringer eller justeringer i sin NATO-politikk.

Selv om historiske analyser i ettertid vil lære oss mye om hvorfor Ukraina-konflikten eskalerte, og hvilken rolle NATO hadde i det, må SV nå plassere krigens ansvar der den hører hjemme. Vi må forholde oss til krigen i Ukraina med realisme, solidaritet og ansvarlighet.

REFSER SINE EGNE: – Sikkerhetssituasjonen i Europa er totalt forandret på få uker. Likevel har ikke SV lansert endringer eller justeringer i sin NATO-politikk, skriver SV-veteran Petter Eide.

La oss starte med realismen. Alle vet at det nå ikke finnes noe alternativ til den sikkerheten NATO kan gi mot de truslene landene som grenser mot Russland er utsatt for. SVs gamle forslag om en nordisk forsvarsallianse er svært lite relevant. Det foregår en debatt internasjonalt om det finnes en «rød linje» for hva NATO kan akseptere av russisk aggresjon. Men enn så lenge vet ingen hvor den linjen går.

Hva skjer hvis Russland trenger over grensene til Georgia og Moldova, eller gasser befolkningen i ukrainske byer? Mot den ekstreme brutaliteten fra Russland som vi ser nå, er det NATO som mobiliserer ressurser for å garantere trygghet til landene i Øst-Europa. Lik det, eller ikke. SVs sikkerhetspolitiske løsning for Europa må ta utgangspunkt i denne realismen.

SVs sikkerhetspolitikk i denne krisen må også være solidarisk. SVs «Norge ut av NATO» -standpunkt framstår som et budskap til befolkningen i Øst-Europa om at SV vil at NATO skal svekkes. SV vil at norske ressurser skal trekkes ut av NATO, noe som vil innebære at sikkerheten til befolkningen i Øst-Europa blir enda dårligere.

SV må vise solidaritet når tilfluktsrommene fylles opp av mat og medisiner i Riga og Vilnius. SV må vise solidaritet når Georgia og Moldova ber om et samlet Europa som kan gi dem trygghet. SV er tuftet på internasjonal solidaritet, men SVs vedtatte «ut av NATO» posisjon, oppfattes ikke i krigens stund som en solidarisk støtte til estere, baltere, litauere og georgiere.

SVs sikkerhetspolitiske løsning og budskap må også være ansvarlig. Nå bombes byer til ruiner, og millioner flykter for å redde livet, ja, selv nordmenn leter etter nærmeste tilfluktsrom. Da må politiske ledere berolige gjennom å formidle at de vil gjøre hva de kan for å skape trygghet. Her finnes en lang norsk tradisjon for å stå sammen i sikkerhetspolitikken.

Nå må SV signalisere klart og tydelig til norske og europeiske innbyggere at vi står skulder ved skulder, og er villig til å gjøre hva vi kan for å sikre tryggheten til alle europeiske innbyggere. Men nå gjør dessverre SV det motsatte.

NATO-debatten i SV er krevende. SV har bestemt seg for å vente til landsmøtet våren 2023 med å vedta en eventuell ny NATO-politikk. Det er for sent, fordi fram til da får vi ikke vite om SV støtter NATOs mobilisering og forsvar av Øst-Europa. Krisen i Europa krever handling slik vi faktisk ser at EU og en rekke land og finansinstitusjoner har vist.

Krigen i Ukraina, og NATOs mobilisering som forsvar for Øst-Europa, har utløst en eksistensiell debatt i SV. Kanskje den vanskeligste i partiets historie. Partiledelsen må manøvrere partiet gjennom dette, men de har dårlig tid.

Dagens fastlåste NATO-posisjon må utfordres, ellers vil få partiet bli ganske uinteressant i morgendagens debatt om sikkerhet i Europa.