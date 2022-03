Kommentar

LSK-styret i utakt med tiden: Slipp dem inn!

Av Leif Welhaven

Årsmøtet i Lillestrøm skal behandle et forslag om full fusjon.

Hvis toppklubbene mener alvor med kvinnesatsingen, må det tilbys en fullverdig og helhjertet fusjon. Dessverre vil Lillestrøm-styret beholde en «vi og dem»-tankegang.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Onsdag ettermiddag skal et viktig forslag behandles på årsmøtet til Lillestrøm Sportsklubb på Åråsen.

Skal både kvinner og menn bli Lillestrøm-spillere fullt og helt?

Eller skal fotballfremtiden på Romerike fortsatt innebære en allianse mellom to formelt separate enheter på elitesiden?

Svaret på dette prinsipielle spørsmålet vil si oss en del om innstilling, visjoner og holdninger. En tilsvarende problemstilling skal avklares i Trondheim og Bergen senere i år.

Det sender et signal om likeverd dersom kvinnelige og mannlige spillere får tilhøre samme klubb, med samme administrasjon og identitet.

Forslaget som er fremmet for Lillestrøms årsmøte baserer seg på at samarbeidet allerede er tett, og at det kan være mye å hente på å ta det siste steget innen 2023.

Det trekkes frem at dagens Lillestrøm kan få «positiv omtale, et kvinnelag i norgestoppen, nye sponsormuligheter, et bredere nettverk, profilbygging for klubbens unge jenter m.m, mens dagens LSK Kvinner kan få «bygge en enda sterkere identitet gjennom en etablert klubb, erfaren administrasjon, gode fasiliteter og et godt sportslig apparat».

Argumentasjonen for full fusjon fremstår fornuftig og verdibasert.

Dessverre blir ideen møtt av en kald skulder fra styret. Nå er spørsmålet hvor årsmøtet - som av en eller annen grunn er sperret for digital deltagelse - vil lande.

Her er det interessant å se på styrets begrunnelse mot å slippe kvinnene helt og holdent inn.

Den er lite prinsipiell, men sentrerer i hovedsak rundt teser om effekt på lommebok og sponsorvelvilje. Styret frykter åpenbart at den totale pengestrømmen til sport vil minke ved en fusjon, og baserer standpunktet blant annet på en rapport fra 2018.

Men er det skrevet i stein at næringslivet ikke vil ha full likestilling i 2022 og fremover? I realiteten er det vel vanskelig å si sikkert hvordan sponsormarkedet vil reagere på signalene LSK sender.

Kan det ikke like gjerne være slik at LSK-ledelsen er i utakt med samfunnsutviklingen?

Kanskje kan det være vel så relevant å se hen til hva som foregår i Trondheim akkurat nå. Foran Rosenborgs årsmøte i april har Sparebank 1 kommet med en tydelig henstilling til hvilken modell som bør velges i Trøndelag. Hovedsponsoren går så langt som å varsle at de vil revurdere det økonomiske samarbeidet dersom sammenslåing ikke blir noe av.

«Jeg har ikke et eksakt svar på fordeling, men får man til dette, en historisk mulighet, så gjør man kaka større», sier konsernsjef Jan-Frode Janson til NRK, og legger til at han er «tydelig og oppmuntrer sterkt».

Noen vil sikkert mene at en sponsor her går for langt i å utfordre et medlemsdemokrati. Men kanskje er nettopp det slikt spark bak en real øyeåpner, som muligenes merkes helt til Romerike?

Internasjonalt er vi midt i en revolusjon for kvinnefotballen, der tungvekterne i klubbfotballen stadig øker satsingen.

Det er langt igjen til like muligheter, men tegn i tiden beveger seg heldigvis i riktig retning i norsk fotball. Jenter og kvinner er allerede i klubben, men det er vanskelig å se gode nok grunner til å holde toppserielaget for seg selv.

Digital skrekk på årsmøter og forgubbing blant dem som møter opp er fortsatt et problem i flere klubber, men diskusjonene som skal tas er en sjanse som bør benyttes godt.

Det er på høy tid å slippe kvinnene fullt og helt inn - med åpne armer og den største selvfølgelighet.

Derfor hadde det sendt et flott signal dersom Lillestrøm-medlemmene overkjører styrets innstilling og tar et krafttak for likeverd.

Og du skal heller ikke se bort fra at næringslivet synes at moderne verdier er litt stas.