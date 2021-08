Kommentar

Stemningsskiftet kan bli en gamechanger

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

ARENDAL (VG) Kampen om velgerne har snudd. Senterpartiet stuper. Nå er det de røde og grønne partiene på venstresiden som kan måtte vinne valget for Støre.

Senterpartiet er i fritt fall. SV puster nå Sp i nakken. Frp er igjen større enn Sp. Klimapartiene Venstre og MDG vinner velgere. Alle partiene er over sperregrensen. Det rødgrønne forspranget har krympet. Og Jonas Gahr Støre er for første gang i år avhengig av MDG eller Rødt for å få flertall.

Det er blitt et slags ordtak i den politiske andedammen at alt kan skje under Arendalsuka. Selv om det nok handler mest om at velgerne for alvor begynner å komme i valgkampmodus, viser den ferske målingen Respons Analyse har utført for VG viser at bevegelsene blant velgerne er store.

Ingen kan føle seg trygg på å ha valgseieren i lomma. Langt mindre et klart og tydelig regjeringsalternativ.

Først og fremst viser dette et påfallende stemningsskifte blant velgerne. Etter at distriktsopprøret har vært den dominerende kraften, virker det som det går en slags klima og raddis-bølge over i alle fall deler av landet.

11,3 prosent er historisk et svært godt resultat for Sp. Men det var før Sp fikk smaken på å være størst. Vi må tilbake til årsskiftet 2018/2019 for å finne så svake tall for Sp på målingene. På bakgrunnstallene ser vi at partiet henter langt færre velgere fra Høyre og Frp. Samtidig har de et påfallende fall i lojalitet, og mange har satt seg på gjerdet.

Kan det bli Audun Lysbakken (SV) , og ikke Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som redder statsministerdrømmen til Jonas Gahr Støre (Ap)?

Fylkesmålingene gir også en pekepinn. Både i Hordaland og Finnmark har vi sett betydelige fall fra Sps toppnivå det siste året. Selv om målingene spriker, viser gjennomsnittet hos Pollofpolls at den nedadgående kurven en trend.

Spørsmålet er om Trygve Slagsvold Vedum er i ferd med å miste stålgrepet han har hatt om velgerne?

De siste tre årene har by/land-konflikten vært den heteste i norsk politikk. Senterpartiet har virket som en støvsuger på alt som har vært av opprør her til lands. Til og med i Oslo har partiet vært de mest høylytte forkjemperne for å bevare Ullevål sykehus.

Partiet har vært overraskende immune mot pandemien, og alle har vært sikre på at er det en ting som vil prege dette valget så er det at SP ville bli den store vinneren. I vinter viste til og med enkelte målinger at Sp var landet største parti. En sensasjon som fikk partiet til det dristige skritt å lansere Vedum som statsministerkandidat.

En genistrek? Eller utslag av overmot?

Han får nå et langt mer kritisk blikk på seg, og har mistet den soleklare rollen som den friske utfordreren i norsk politikk. Selv om mange har stor sans for Vedum, er det ikke nødvendigvis han de vil skal styre landet hvis Putin ringer.

Han får heller ikke mye hjelp av at dagsorden har snudd. Når distriktspolitikk har dominert, har han vært suveren.

Når klima har seilt opp som den største saken de siste ukene, lider Sp under mangel på svar. Der politikere flest fremstiller sin politikk som bedre enn den er, har Vedum gjort det til en kunst å fremstille Sps klimapolitikk som dårligere enn den er. Det er ikke så lett å plutselig snu om på den strategien. Sånn sett har han malt seg inn i et hjørne, som frem til nå har vært en suksess.

Men først og fremst lider partiet av på mangel på sakseierskap.

For å vinne valg er det egentlig en ting som gjelder. Å få den saken du har troverdighet på høyt på dagsorden.

Distrikt har vært dominerende i mange år, men det kan se ut som lufta siver sakte ut av ballongen. Etter pandemien har ulikhet og forskjeller kommet høyere opp i folks bevissthet. Det er heller ikke unaturlig etter åtte år med høyrestyre.

Det har både Ap, SV og ikke minst Rødt utnyttet for alt det er verdt. De fikk også en drømmestart på valgkampen da industrigründer og laksemilliardær Gustav Witzøe kritiserte formueskatten.

FNs klimarapport gjorde at klimasaken plutselig ble svært relevant igjen. Det har dominert medienes dekning og ikke minst de store tv-debattene. Det har særlig MDG og Venstre tjent på.

Men det er ett parti som knapt har snakket om annet enn ulikhet og klima de siste fem årene: SV. Og der terningkastene spriker i alle himmelretninger etter tv-debattene, er de enige om én ting. Audun Lysbakken er i storform.

Dersom trenden vedvarer, kan det bli Lysbakken, og ikke Vedum, som blir valgets sensasjon. Hvem hadde trodd det for et år siden?

Selv om det fortsatt er svært langt frem for de borgerlige, er dette en måling som kan gi nytt mot til Erna Solberg. Sps fall på denne målingen gjør at det rødgrønne forspranget krymper, og det er den svakeste målingen i år for Ap, Sp og SV samlet. At Senterpartiet kollapser i valgkampen har lenge vært de borgerliges våte drøm.

Det er svak fremgang for alle de fire borgerlige partiene, men langt fra nok.

Håpet ligger først og fremst i at det blir ny dynamikk på rødgrønn side. Når Ap, Sp og SV ikke lenger har flertall, er de avhengig av Rødt og/eller MDG. Det kan virke avskrekkende på en del velgere som ellers ville stemme Ap eller Sp. Vi ser også nå at partiene på venstresiden konkurrerer om de samme velgerne.

Når Sp og SV er jevnstore, er det mer rom for gnisninger. Det så vi tydelig under NRKs partilederdebatt da Lysbakken og Vedum kom med til dels sterke beskyldninger mot hverandre.

Like alvorlig sett med Sp-briller er at de ikke med samme frimodighet kan lukke døren for SV i regjering. De kan heller ikke ignorere MDG og Rødt på samme måte som før.

Kanskje er det ikke lenger Vedum som må vinne valget for Støre, men SV, MDG og Rødt.

