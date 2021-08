Kommentar

Mange ofre i Brann-krisen

Av Leif Welhaven

Vi vet ennå ikke om det har skjedd noe straffbart på Stadion. Men skandalen rammer bredt og brutalt uansett hva politiet kommer frem til.

Se for deg at du er en dypt seriøs fotballspiller som er under kontrakt med Sportsklubben Brann.

Dag ut og dag inn opptrer du 100 prosent profesjonelt, akkurat som det må forventes av en som har fotball som yrke.

Å gå på et nachspiel stikk i strid med klubbregler, er noe du aldri i verden ville vurdere. Bare tanken på en slik illojalitet, og attpåtil mens arbeidsgiveren er i en dyp sportslig krise, bryter med alt du står for og hvem du er.

Hvordan opplever du da situasjonen du helt uforvarende er satt i, fordi du har lagkamerater blottet for den mest elementære vurderingsevne?

Hvordan skal du kunne fungere i en garderobe sammen med en gjeng som har forrådt det som skal være et fellesskap?

Hvordan håndterer du spørsmålene herfra og derfra, om hvorvidt du var en av de 12 som satte seg selv foran klubben, kompisene, fansen og byen?

Med en så stor andel av spillergruppen involvert, uten at det er kjent hvem som respekterte reglene og IKKE deltok, blir jo alle Brann-spillerne mistenkeliggjort. Også de som er helt uten skyld.

En del av spillergruppen føyer seg dermed inn i en lang rekke av ofre i saken som rir den fotballgale byen.

At nachspiel-gjengens egoisme rammer kompisene de trener sammen med hver eneste dag, er en av utallige grunner til at oppførselen er så aldeles uakseptabel.

Som arbeidsgiver kan jo ikke Brann-ledelsen gå ut med en «name and shame»-liste, selv om det sikkert er aldri så fristende å gjøre nettopp det.

En ting som er blitt mer og mer åpenbart, er hvor forhastet det var å forsøke å lukke saken og rette blikket inn mot neste serierunde.

Etter at politiet startet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep, har en allerede alvorlig situasjon blitt skrudd betydelig mer til. Dersom det har skjedd noe straffbart, er det selvsagt avgjørende at saken forfølges videre i rettssystemet.

Men uavhengig av hva som måtte skje strafferettslig, er det flere som lider av Brann-spilleres elendige valg. Selv om det ikke har med jus å gjøre, er det noe med alderen på jentene som tas med på nachspiel som er relevant her.

Fotballspillere er forbilder og har en posisjon som følge av hva de holder på med. Da er det noe som skurrer etisk sett om den statusen utnyttes til å sjekke opp svært unge jenter.

Dersom gjester som er tatt med på nachspiel på stadion har opplevd det som skjedde som ubehagelig, bidrar det til å gjøre saken alvorlig, uansett hva politietterforskningen måtte medføre.

Også trener Eirik Horneland, ledelse, ansatte og ildsjeler – som står på døgnet rundt for å styrke klubben – er ofre for hvordan Brann er blitt svekket fra innsiden. Av spillere i klubben.

Det er knapt mulig å se for seg hvor sveket de må føle seg, etter hvert som det blir kjent hvilken ukultur som har eksistert bak deres rygg.

Det er et relevant spørsmål om de har vært påskrudd nok, siden noe slikt kunne skje. Like fullt er det grunn til å føle med ledelsen, som må håndtere en håpløs situasjon.

På en blytung da skal særlig Eirik Horneland ha ros for hvordan han står frem i stormen. Nå er det viktig at oppgjøret med holdninger blir kraftig nok.

For det som avdekkes er noe helt annet enn forklaringen vi fikk servert i en tidlig fase.

Spillerversjonen om en «kollektiv hodemist» fremsto tåpelig allerede da ordene falt. Nå som det er kjent at det også tidligere har vært regelstridig festing på klubbens anlegg, blir troverdigheten til denne fremstillingen pulverisert.

Også Brann-fansen er blant ofrene i denne saken.

Dette er dedikerte mennesker som lever og ånder for en fotballklubb. Det som skal skje på Stadion, altså fotball, er en avgjørende del av identiteten deres. Da tråkker spillere ikke bare på drakten, men på en vakker og verdifull støtte, når de oppfører seg på en måte som er så skadelig for en klubb bergensere setter så høyt.

Så viktig er institusjonen Brann at vi gjerne kan føre opp selve byen på listen over hvem som lider her – som en konsekvens av en gruppe spilleres oppførsel.

Her er det ingen grunn til å utvise noen medfølelse med nachspiel-folket.

Om det er en ting de siste dagene har vist, så er det at «kanskje en god fest var det de trengte-retorikken», som vi har sett en del av i sosiale medier, er et regelrett blindspor.

«Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør», skrev Arnulf Øverland i 1936. Ordene fra den kjente dikteren – som vokste opp i Bergen – er beskrivende også 85 år senere.