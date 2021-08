VIKTIG BUDSKAP: Else Kåss Furuseth bærer en genser med kronikkforfatter Sturla Haugsgjerds setning: «Ring en venn, men ikke ring ballets dronning først! Ring han som har har sittet ensom og drukket øl gjennom hele pandemien».

Debatt

Nasjonal dugnad mot ensomhets-pandemien

Jeg håper Bent Høie, eller den som blir vår nye helseminister, går opp på podiet sammen med FHI og Nakstad og proklamerer følgende: Ensomhet er en dødelig pandemi som har rammet vårt land.

STURLA HAUGSGJERD, podcast-vert i «Skravleklassen»

«Hei, jeg heter Sturla og er rusavhengig.» Setningen har jeg sagt og skrevet så mange ganger at den føles innøvd. Det er omtrent ingen skam eller redsel knyttet ved å uttale det.

«Hei, jeg heter Sturla og er ensom», derimot, setter i gang et vell av vonde og ekle følelser.

Da pandemien traff Norge og landet stengte ned dro jeg inn i min femte rusbehandling på Blåkors på Slemdal via rusakuttmottaket på Aker. Å være rusavhengig kan være en ensom affære, men da resten av Norge sto stille og lydige nordmenn distanserte seg sosialt fra både besteforeldre og kolleger, fikk jeg i det minste oppleve et sosialt samhold i form av +/- 20 medpasienter i mine drøye seks måneder der fra mars til september.

«Det finnes like mange veier inn i avhengighet som det finnes avhengige», heter det i en klisje. Sannheten jeg opplevde der inne var en ganske annen og i samsvar med mine antagelser fra tidligere opphold og faglitteraturen: Ensomhet og traumer fra barndommen var gjennomgående og systemisk, for ikke å si pandemisk.

«Jeg er så jævlig ensom jeg har bare lyst å sette meg et skudd», sa «Marianne». «Thomas» var så ensom, mente han, at han ble kjent på Plata for å gå å dele ut penger for å ha noen å ruse seg med. «Jimmy» hadde kjent på utenforskap hele livet, da han som eldst i flokken i en familie som kom fra Vietnam som flyktninger var den eneste som ikke fikk gå på skole, han måtte hjelpe til hjemme og i familiens bedrift. Dermed ble han stående utenfor samfunnet på grunn av manglende språk og ble en kasteball i systemet med klippekort i Østlands-fengslene store deler av voksenlivet. Jeg kunne fortsatt slik til i morgen.

Av de snaue 500 med-pasientene jeg har hatt gjennom min snaut syv år lange karriere som ruspasient vil jeg anslå at langt over halvparten sliter med ensomhet: Mangel på venner, mangel på partner, mangel på innenforskap.

Jeg selv var et unntak. Trodde jeg. Da jeg først la meg inn i 2014 hadde jeg 4000 venner på Facebook, jobb i NRK, telefonnummeret til hver eneste kjendis du kan komme på, stor familie og stort sett alltid en dame eller to. Så skjedde det noe. Gjennom 20 år med rus, de fem siste hardt og ofte både med røyke-heroin, benzo og alkohol hadde jeg ikke fått med meg stort av hvordan jeg ble ansett av dem rundt meg. Da jeg skrev meg ut av behandling første av det som skulle bli en drøy håndfull innleggelser oppdaget jeg at det for første gang sjelden vibrerte i telefonen.

Årene med innleggelser og utskrivelser kom og gikk, og for hver runde ble det mer stille. En dag ble det så stille at jeg ikke ønsket å leve lenger. Det var en del inni meg som også tenkte at det var fortjent. Min oppførsel, spesielt i rus, gjennom mange år hadde støtt de jeg var glad i, og de jeg var mindre glad i, men som jeg ønsket at skulle være glad i meg allikevel, fra meg. Jeg hadde vært en uspiselig drittsekk. Ergo var ensomheten fortjent og avgjørelsen om å gjøre slutt på det hele en logisk konklusjon.

Jeg husker den natten jeg bestemte meg for å ikke ville leve mer, selv om det gikk lang tid før det endte i et faktisk forsøk. Som så ofte i mine ensomme stunder, enten i abstinens eller i ren sorg, lå jeg og så på krigsdokumentarer. Den enkle logikken var at om jeg så på mennesker som hadde det så jævlig som overhodet mulig ville min smerte, angst og sorg virke liten i forhold. Favoritten var en om Stalingrad. Jeg hadde det i det minste ikke SÅ ille.

Én million drepte er statistikk, én død person er tragedie, skal visstnok Stalin ha sagt en gang. Ifølge Noreena Hertz, forfatter av boken «The Lonely Century», er så mange som én av fem i Storbritannia klinisk ensomme. Én av åtte har ikke en eneste venn. I hele vesten øker antall kvadratmeter per person omvendt proporsjonalt med hvor mye sosial kontakt hvert menneske har med andre mennesker hver dag. WHO fastslår at ensomhet er like farlig som å røyke 15 sigaretter daglig.

Økonomene Anne Case og Sir Angus Deaton som coinet begrepet «Deaths of despair», som brukes på enorme økningen av selvmord, overdoser og dødsfall som følge av livsstilssykdommer i USA de siste 20 årene – peker ut ensomhet og utenforskap, ved siden av økende arbeidsledighet i maskinenes tidsalder som forklaringer. I USA er det nå like enkelt å leie en venn via en app som å handle bøker på Amazon eller å bestille en Uber. Stjerne-biologen Robert Sapolsky går så langt som å foreslå at det er ensomhet som banet veien for Trump.

Ensomhet kan i dag etter alle solemerker anses som en pandemi. Dødelig og omfattende med voldsom spredningsfare. R-tallet er totalt ute av kontroll. Og dette startet lenge før pandemien med stor P traff oss.

Én million ensomme er statistikk, men én ensom person er en tragedie, og hvis vi skal bruke tallene fra Storbritannia som pekepinn, kan vi anslå at snaut en million nordmenn kjenner på ensomhet. En slik statistikk lest fra et ark eller hørt på en pressekonferanse fra velmenende helsebyråkrater og -politikere høres det veldig trist og lite samfunnsøkonomisk gunstig ut. Som noe man bør kaste noen milliarder etter for å bekjempe.

Tilbake på Blåkors, døgnbehandling for ruspasienter på Slemdal, for ca nøyaktig ett år siden. Jeg og flere av mine medpasienter gjør oss klare for nok en gang å tre tilbake i storsamfunnet etter en mer eller mindre vellykket behandling, samtidig som Norge er i ferd med å åpne opp sakte, men sikkert.

Vi er selvsagt nervøse for tiden som kommer, men gleder oss til å komme ut og få en siste smakebit på sommeren i det fri. På innsiden har vi i seks måneder funnet litt trøst i at hele Norge har tross alt har hatt det vanskelig under nedstengingen, ikke bare oss ruspasienter. Og i tillegg har vi jo hatt felleskapet oss i mellom. Men hva ventet på andre siden?

Vinteren som var på trappene skulle vise seg å bli mitt livs mest ensomme kapittel. Det samme gjelder flere av mine tidligere medpasienter, som jeg har funnet ut av etter å ha forhørt meg med flere av dem. For når hele Norge åpner opp og vil på fest, hvem gidder vel å ringe oss som har vært borte i fengsler og institusjoner i måneder, og i noens tilfelle kanskje år?

Ikke kunne vi bli med på den nasjonale drikkeleken av episke dimensjoner som oppsto heller, for vi er jo liksom rusfrie. Det gikk som det måtte gå for mange. Uten nettverk, jobbfellesskap eller for de fleste verken partnere eller familie som vil ha noe særlig med dem å gjøre, var veien til rus og kriminalitet kort.

Klisjeen i rusfeltet forteller oss at de fleste dødelige overdoser skjer rett etter endt soning eller behandling, og som så ofte med klisjeer er det mye sannhet i dette. Vi fikk en fæl ny overdose-rekord i 2020, med over 350 tilfeller av rusdød (det årlige landsgjennomsnittet ligger på ca 250 til vanlig). Man kan snakke mye om lavere toleranse for stoffer og sterkt nytt dop i byen, men bak tallene ligger enda en fortelling om ensomhet.

Mitt eneste lyspunkt etter endt behandling var min elskede samboer, men da vi endte i et midlertidig brudd ved årsskiftet, kjentes min følelse av ensomhet, utenforskap og isolasjon plutselig sterkere enn noensinne. I noen måneder kjente jeg på den altoverskyggende følelsen av å være helt alene.

Som jeg nylig sa til VG, var ensomhetsfølelsen så sterk at jeg utviklet somatiske symptomer så sterke at jeg gikk til legen med visshet om at jeg hadde fått kreft. Hodepine, svimmelhet, leddsmerter, diare og forstoppelse, hemoroider og utslett, kramper i magen og infeksjoner i halsen. Det eneste jeg ikke hadde symptomer på var ironisk nok Covid-19. Det viste seg for så vidt at jeg ikke hadde kreft, bare et rundjult immunsystem som følge av langvarige psykisk sykdom. I fare for å gjenta meg selv: jeg var så ensom at det gikk på helsa løs.

Som jeg har påpekt flere ganger, blant annet på podcasten «The Kåss Furuseths», er jeg er langt, langt fra å være del av den gruppen av de aller mest ensomme i Norge. Du vet, de som aldri har kjent en kjærlig berøring, som aldri har blitt invitert på en eneste fest, som aldri har fått noe som helst positiv respons på sosiale medier.

Hvis jeg var så ensom at jeg trodde det var kreft, kan man jo bare tenke seg hva disse menneskene kjenner på, dag ut og dag inn. Det er ganske enkelt for jævlig.

Ensomhet er dødelig. Utenforskap er fatalt. Og nå, i kjølvannet av corona-pandemien, er det viktigere enn noen sinne å ta vare på denne flokken på snaut åtte milliarder, hvorav et par milliarder av dem mest sannsynlig sitter alene og venter på at noen skal ringe.

Til forskjell fra den nasjonale dugnaden mot corona-pandemien, med alle sine påbud og anbefalinger om alt fra sosial distansering, maskebruk, håndsprit og stengte aktiviteter (som åpenbart er med på å forsterke ensomheten), kunne en nasjonal dugnad mot ensomhet ha sett relativt enkel ut. Om vi er én million ensomme mennesker i Norge ville dette «alene-viruset» blitt, om ikke utryddet, så i det minste bremset kraftig, om bare en fjerdedel av den resterende befolkningen hadde giddet å ta seg tid til å ta opp telefonen og ringe noen de vet sitter alene, og invitert dem på en prat eller en øl.

Bent Høie uttalte i nevnte VG-sak at han ikke er enig med meg i at ensomhet faktisk er en pandemi, men jeg har vært uenig med Høie før, og er ikke redd for å snakke ham imot.

Jeg håper og tror fornuften vil seire og at Høie, eller hvem enn som blir vår nye helseminister i tiden som kommer, går opp på podiet sammen med FHI og Nakstad og resten og proklamerer følgende: Ensomhet er en dødelig pandemi som har rammet vårt land, en uhørt situasjon vi ikke har sett maken på i fredstid og vi trenger å mobilisere til en nasjonal dugnad.

Vi trenger selvsagt masse milliarder til psykisk helse, og politisk reform både her og der, men først og fremst håper jeg hver og en av oss i det langstrakte land vil bli med på dugnaden. Her hadde det avslutningsvis som i de fleste kronikker som maner til å ta vare på hverandre passet fint å sitere Øverland, men jeg velger heller å sitere meg selv:

«Ring en venn, men ikke ring ballets dronning først! Ring han som har har sittet ensom og drukket øl gjennom hele pandemien.»