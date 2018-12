MOBILTIDEN: Barn og voksne krangler om skjermtid i de fleste norske familier. I denne kronikken kommer Røvik og Bjørndal med råd til hvordan man kan begrense skjermbruken. Foto: Ollyy / Shutterstock / NTB scanpix / Ollyy / Shutterstock / NTB scanp

Begrens barnas skjermtid - og din egen!

Barn og voksne krangler om skjermtid i de fleste norske familier. Å få ti-åringen til å legge vekk iPad og gå på tur i den virkelige verden snarere enn i Fortnite kan være en tøff opplevelse for begge parter. Ungdommene bruker mer tid foran skjermen enn med venner, og de aller fleste har skjermen med seg i senga om kvelden.

ARILD BJØRNDAL, Direktør Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) & Universitetet i Oslo.

MORTEN P. RØVIK, Daglig leder Produktivnorge AS.

Vi voksne strever også selv – å sjekke mobiltelefonen er det første og siste mange gjør hver dag. Det som før var timer med konsentrasjon på jobben, er nå fullstendig oppstykket av e-post og andre meldinger som tar tak i sinnet.

Alle møter må starte med å be deltakerne i det minste slå av lyden, og det som tidligere var pauser på bussen og i heisen handler i stedet om å få sjekket situasjonen i sosiale medier eller innboksen.

Om kvelden har vi sluttet å lese bøker. Vi forspiser oss i stedet på en endeløs rekke av gode serier, som hekter oss fast og truer med å holde oss der - resten av livet.

Denne nye virkeligheten – der vi nås på lynraske måter, oversvømmes av informasjon og der «alle henger med alle», har utviklet seg svært raskt.

Den påvirker viktige fenomener – som hva vi bruker tiden vår til, hvordan vi forholder oss til andre, hva vi gir oppmerksomhet, hvilke kompetanser vi oppøver og hvordan vi har det med oss selv.

I den senere tid har kritiske røster fått medienes oppmerksomhet. Det er særlig viktig at flere ungdommer skriver om behovet for å ta bevisste valg. Overraskende innspill kommer fra tidligere ansatte i de store teknologiselskapene. De innrømmer at spill og andre produkter de har utviklet, først og fremst har som mål å holde din oppmerksomhet fanget.

Det tok tid å få sikker kunnskap om at røyking øker risikoen for ulike sykdommer. Slik vil det også være med langtidseffekter av overdreven skjermbruk. Det er vanskelig å fastslå at «noe fører til noe annet» i en kompleks verden når vi, av praktiske og etiske grunner, ikke kan lage meningsfulle eksperimenter i hverdagen.

Men noe er allerede åpenbart. Ser du på mobilen, er det vanskelig å ha øynene på veien eller på babyen.

Henger du på nettet om natta, får du ikke sove. At det er så vanskelig å legge spill og skjerm bort, viser at det skaper avhengighet. Å utforske den digitale verden sammen med barna, er bedre enn å parkere dem i sofaen med en spillekonsoll.

Det trengs også mer og bedre forskning for å lære om de positive virkningene, f.eks. om hvordan ny teknologi kan støtte positiv egenutvikling og skape meningsfull sosial tilhørighet.

Digitaliseringen forsterker sosial ulikhet på en annen måte enn vi trodde i starten. Før hadde de velstående bedre tilgang til teknologi, nå er det allemannseie. Før var vi engstelige for at barn skulle bli hengende etter dersom de ikke lærte å bruke digitale verktøy, nå er det evnen til å slå av skjermen det skorter på.

Barn i lavinntektsfamilier i USA har lenge tilbragt flere timer hver dag foran tv-skjermen enn barn fra velstående familier.

Barn og unge vokser opp i en verden som er radikalt annerledes enn den deres foreldre opplevde. Da må vi drøfte hva som er kritisk viktig kompetanse i vår tid. Det er ikke de fakta som de unge kan pugge seg til på skolen. Deres evne til å samle seg om en bestemt oppgave er mye viktigere. Vi har allerede tilgang til all verdens informasjon – det er evnen til å utnytte informasjon som må oppøves.

Uten fokus blir arbeidet overfladisk, evnen til å løse komplekse problemer svinner og beslutninger fattes på tynt grunnlag. Barnet har evnen til fordypning som en naturlig del av sin kompetanse, f.eks. når de er oppslukt av leken. Da oppøver de også relasjonelle ferdigheter. Voksnes innblanding har alltid svekket slike naturlige kompetanser – nå skjer det enda raskere på de digitale flatene.

Vi har alle vansker med å håndtere oss selv og vår egen uro. Voksne og barns overdrevne skjermbruk er også et uttrykk for utfordringer med å håndtere eget sinn. Å gå i oss selv, og bli der, er ikke akkurat det vi er best til.

Men det er faktisk nøkkelen både til indre ro og ytre suksess. Indre ro er synonymt med god mental helse og fordrer en balanse som forrykkes av distrahert tilstedeværelse. Og som Kurt Vonnegut påpekte: «The secret to success in any human endeavour is total concentration».

Også selvregulering er en nøkkelkompetanse i en verden der en kan forspise seg på så mangt. Derfor er det viktigere å lære barna å selv håndtere skjermbruken, enn å installere ytre avgrensninger – det være seg straff eller overvåkning.

Faktisk kan voksne og barn hjelpe hverandre i et felles prosjekt for å håndtere det som nå er en genuint felles utfordring. «Hvordan kan vi lage regler for barna når vi selv er helt håpløse?», spurte en mor i VG nylig. Det er godt spurt!

Her noen konkrete råd som familien selv kan supplere:

Til foreldre:

Skru av varslinger og synkronisering av e-post på din egen mobil. Du må gå foran som et godt eksempel. Slå av lyden og legg fra deg mobilen i flere timer ad gangen. Om det dukker opp tanker og bekymringer som er jobbrelatert i hodet når du er hjemme, så skriv det ned. Lag analoge familieaktiviteter som et alternativ til de digitale: Spill kort og brettspill. Organiser eksterne aktiviteter som bowling, svømming eller sykling osv.

Til familien:

Sett av tid til et familiemøte. Snakk om dine egne mobilvaner, og hva det gjør med deg å være «på» hele tiden. Ungdommen vil kanskje kjenne seg igjen. Foreslå å lage familieregler for skjermbruk som er like for alle medlemmer i familien. Diskuter om skjermbruk skal inkludere tv-tid.

Eksempel på familieregler (for tenåringer):

- To timer mandag til torsdag

- Tre timer fredag, lørdag, søndag

- Tid på sosiale medier er inkludert

- Musikk, lydbok og podcast går utenom

- Når man er hos kamerater, kan man følge reglene der

- Vi legger bort mobiler og fjernkontroller når vi koser oss sammen

Til skolen:

Ha en aktiv dialog med elevene slik at de forstår hvor skadelig den konstante avbrytelsen kan være for deres læring. Fortell at dette er grunnen til at mobil ikke tillates i skoletiden.

Samle inn mobiler på morgenen og lever tilbake ved skoledagens slutt. Be barna sette på ikke-forstyrr funksjonen først. Det blir enklere for barna å fokusere, og de vil delta mer aktivt i undervisningen.