ARRANGERER FAKKELTOG: Rossnes skriver i forbindelse med at det søndag 25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Stopp voldtektene: «Den som tier samtykker?»

Hvor mange fakkeltog må til for at vi skal få et bedre rettsikkerhetssystem i landet vårt?

Publisert: 23.11.18 15:46

REGINE FOLKMAN ROSSNES, tekstforfatter.

Han går inn på soverommet. Hun er blitt lagt i sengen hans av felles venner. En bøtte står på gulvet. Tequilashots var noe hun ikke hadde tålt. Festen lot seg ikke stoppe av det. Men nå er den over. Alle har dratt hjem, bortsett fra henne. Han stryker henne på skulderen. De har hatt sex en gang tidligere. Hun har sikkert ikke noe imot å gjøre det igjen. Kanskje hun våkner, dersom han fortsetter å stryke?

Han merker ikke at hun faktisk er våken. Hun ligger rett ut. Later som ingenting. Hun er så trøtt. Orker ikke sex nå, er kvalm. Han kommer til å gi seg etter hvert, tenker hun. Hun har jo ikke sagt noe, eller gjort tegn til at hun er våken. «Han må jo skjønne at han ikke kan ha sex med en som sover. Det er jo nesten like avskyelig som å ha sex med et lik». Så beveger hånden seg nedover. G-strengen glir lett av, hun har kun på skjørt, i tillegg til tubetopp.

«Kjenner han gåsehuden? Blir han tent? Samme hud som jeg kjenner det nupper i?». Hun prøver å hinte til det med å gli forsiktig rundt. Over på magen. Later som om hun gjør det i søvne. «Skal han ikke spørre om jeg er våken?». Den kompisen hun trodde hun hadde - mistet på noen sekunder.

Det gjør henne redd. Han kan altså være kapital til hva som helst. Hun har tydeligvis aldri kjent han. «Blir han voldelig, dersom jeg sier tydelig nei? Da er det vel bedre å ligge stille?». Kroppen kjennes ut som bly, og blir ikke bedre av at han legger seg oppå henne.

Morgenen etter, takker han for en deilig natt. Hun sier ingenting. Får på klærne så fort hun kan. Går hjem med en byrde over skuldrene. Som hun kommer til å ha med seg livet ut. Skam som hun ikke skulle hatt.

Søndag 25. november er det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. 25novemberinitiativet arrangerer fakkeltoget «Stopp voldtektene – døm overgriperne». Men hvor mange fakkeltog må til for at vi skal få et bedre rettsikkerhetssystem i landet vårt?

Årets fakkeltog har følgende punkter som vi ønsker å på agendaen:

- Norsk lov må definere voldtekt slik internasjonale konvensjoner krever: Sex uten bevisst samtykke er voldtekt!

- Rettssystemet må gjennomgås og endres slik at seksualforbrytere dømmes og kvinner og barn får rettssikkerhet!

- Stortinget må bevilge mer penger til flere etterforskere og kompetanseheving i alle ledd!

- Alle kommuner må ha et godt hjelpetilbud til overgrepsutsatte!

- Holdningskampanjer om voldtekt og samtykke før sex!

- Vi krever slutt på at militære styrker forgriper seg på kvinner og barn i konfliktområder!

- Voldtektsforbrytere i krigssituasjoner må straffes som krigsforbrytere!

- Abort ved graviditet etter voldtekt må bli en global rettighet!

Det er ingen skam i å være et voldtektsoffer. Det er en skam å være en overgriper. Erna Solberg, kan du heller løse punktene ovenfor, og bli ferdig med å kødde med abortloven vår?