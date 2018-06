ENGANGSGRILLER: – Har folk bare et stort ego, spør Andreas C. Halse. Foto: Johannessen, Sara

Nei, pølsa di er ikke verdt en skogbrann

Publisert: 02.06.18 07:23

Hva i all verden er det som skjer når folk velger å ignorere i brannvesenets oppfordringer fordi de bare absolutt må grille pølse i sola?

ANDREAS CHRISTIANSEN HALSE, skribent

Jeg elsker brannvesenet. Ikke bare fordi de er ekstremt pliktoppfyllende mennesker som bokstavelig talt risikerer livet sitt for å redde andre. Eller fordi de har noen av de mest krevende jobbene man kan tenke seg. Begge deler hjelper selvsagt. Imidlertid er det som virkelig får meg til å elske brannvesenet at de går langt utover det man kan forvente og bruker enormt med tid og energi på å passe på oss allerede før ulykkene skjer.

Når for mange mennesker svir ned halve leiligheten og setter nabolaget i fare fordi de brenner en pizza grandiosa i fylla, vet brannvesenet råd og oppfordrer til å heller bestille mat. Enkelte steder har de gått så langt som å faktisk dele ut gratis mat for å forhindre ulykker. De ber deg ikke slutte å spise. De ber deg ikke drikke mindre. De gir rett og slett bare vennlige og strengt tatt mer behagelige tips om hvordan du kan spise uten å koste noen livet. Nei, brannvesenet er virkelig ikke de som moraliserer i utide. Så når de for en gangs skyld hever røsten litt skulle man tro folk tenkte det var en idé å kanskje høre litt etter. Som for eksempel når de ber deg slutte å tenne grillen fordi bare noen gnister i et knusktørt klima kan risikere å svi av store områder.

Strengt tatt kunne vi vel alle vist hardtarbeidende brannfolk såpass mye velvilje at vi ikke tvang dem til å jobbe døgnet rundt for å slukke større og mindre branner. Branner som kun har oppstått fordi en eller annen idiot mener seg berettiget til å ignorere rådene og påbudene om å ikke fyre opp den jævla grillen. Men så enkelt er det åpenbart ikke. Takket være tunghørte egoister er brannvesenet nå nødt til å bruke svært mange arbeidstimer på å understreke at forbudet faktisk gjelder deg også. Ja, selv om du har veldig lyst på pølse.

Jeg var selv vitne til dette utspille seg i praksis for noen dager siden. En liten gjeng hadde fyrt opp en engangsgrill på en av Oslos strender. Ganske kjapt fikk de streng beskjed fra en ansvarlig medborger om at dette er forbudt, bøtelegges med flerfoldige tusen og dessuten er svært farlig. Man kunne jo tro at dette ville anses som en relativt nyttig opplysning. Det ligger jo, strengt tatt, en viss felles interesse i at vi ikke svir at naturområdene vi oppholder oss i.

Men nei, ikke engang denne vennlige opplysningen var nok til å overstyre de grillenes behov for pølse i lompe. En må selvsagt prioritere her i livet. Og her prioriterte man seg selv.

Dessverre er de egoistiske pølsespiserne på Huk langt fra alene om sin sivile ulydighet. Tvert imot melder brannvesenet om at de er lei av å være barnepiker for folk som helt ukritisk fyrer opp både griller og åpne bål i naturen. På Twitter nevner en ansatt i brannvesenet at et soleklart flertall av telefonene de får inn handler om folk som gjerne vil få lov til å tenne griller og bål. Og at det er til tross for at de allerede har fått klart nei fra politiet!

En kan jo lure på hva det er som går av folk. Når vi altså har nådd et slikt punkt så mange tenker at deres behov for svidd grillmat overstyrer klare råd fra politiet, brannvesenet, risikoen for store bøter og ikke minst den åpenbare risikoen for å faktisk starte skogbrann.

Har folk bare et stort ego? Tror man at politiet og brannvesenet ikke har den nødvendige kompetansen til å forutse hvordan et utall tilfeller av åpne flammer potensielt kan slå ut i en knusktørr natur? Mistenker man myndighetene for å lyve? Eller gir man rett og slett bare faen?

Uansett hva som ligger bak er det både usympatisk og urovekkende og det får meg til å lure på landets evne til å dra i samme retning når det virkelig gjelder. Hvis ikke faren for å svi av byen er grunn god nok til å sette fellesskapets beste foran egoistiske behov er det vanskelig å se for seg hva som faktisk må til.

En ting som ihvertfall er åpenbart er at de sosiale kostnadene for å sette omgivelsene i fare er for små. Jeg er redd scenen jeg observerte på Huk hører til unntakene snarere enn regelen, men jeg vil rette en takk til han som sa ifra. Han ble nok oppfattet som kjipere enn klamydia der og da, men fyren er strengt tatt en helt. En som burde slippe å stå alene.

Fremover foreslår jeg at vi alle følger eksemplet og tar et felles ansvar for omgivelsene. Det er kanskje de egoistiske behovene til enkeltmennesker som styrer når grilling prioriteres foran å hindre potensielt svært alvorlig ulykker. Men det rammer lagt flere enn idioten med pølsa når uhellet først er ute.