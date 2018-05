TERROR IGJEN: Afghanske sikkerhetsstyrker har rykket ut til et selvmordsbombeangrep i Kabul tidligere denne måneden. Foto: Rahmat Gul / TT NYHETSBYRÅN

Slaget om Kabul

leder

Publisert: 22.05.18 01:13

Taliban og IS er midt i sin årlige våroffensiv i Afghanistan. Heller ikke denne gangen kan de tillates å vinne.

I Kabuls hovedstad advarer Taliban sivilbefolkningen mot å oppholde seg i nærheten av offentlige bygninger og utenlandske kontorer. Terrororganisasjonen hevder at den planlegger flere angrep mot denne typen mål i ukene som kommer. Advarselen er en direkte utfordring til afghanske myndigheter og de som har ansvaret for sikkerheten i hovedstaden. Ved å gå ut på denne måten ønsker Taliban å etablere en forestilling om at myndighetene og deres hjelpere fra NATO og andre land, står maktesløse når terroristene har bestemt seg. Slik øker terrorfrykten og usikkerheten i samfunnet, og veien til en politisk løsning og fred blir lenger, er Talibans tanke.

Samtidig har IS etablert seg i Afghanistan , der de fortsetter sine barbariske myrderier av sivile slik vi tidligere har sett i Irak og Syria. Sjia-moskeer og -forsamlinger angripes målrettet, kvinner og barn meies ned av håndvåpen og bomber. Målet er å skape en sekterisk voldsspiral som umuliggjør alle forsøk på å skape et noenlunde fungerende samfunn. Ekstremistene i IS livnærer seg på vold, død, tortur og undertrykkelse, og søker systematisk å rive ned alle former for sivilisasjon, slik at de kan fremstå som den eneste mulige orden i et fullstendig kaos.

Både IS og Taliban har som mål å rive ned alt det som er bygget opp i Afghanistan de siste årene. Skoler, valgordninger og sikkerhetsapparat, alt skal vekk mener de to ekstremistgruppene. Derfor er det avgjørende at de ikke når sine mål, at ikke terroren vinner. I en verden der mange skjøre stater trues av terror, er det ekstra viktig at Afghanistan og landets allierte ikke gir opp kampen. Et slikt nederlag i Afghanistan vil være en oppmuntring til terrorister verden over. Det vil føre til mer terror, flere drap på sivile, flere massakrer og en lengre vei å gå for dem som ønsker å bygge nye samfunn på ruinene av diktaturer og ødelagte stater.

Norge har sammen med sine allierte bidratt i Afghanistan i mange år. Noe av det vi har vært med viste seg ikke å være så vellykket. Men i dag er Norges viktigste og største bidrag spesialsoldatene fra Marinejegerkommandoen og andre avdelinger som støtter det afghanske antiterrorpolitiet i kampen mot spesielt IS og Taliban. Det er et viktig oppdrag, og det er i Norges og NATOs interesse at det lykkes. Kampen mot terror i Afghanistan må fortsette.