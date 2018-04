Amal Aden. Foto: Solberg, Trond

Frykten for Koranskolen

debatt

Publisert: 22.04.18 11:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-22T09:16:05Z

Du som er i faresonen for å bli sendt ut av Norge og bli plassert på en såkalt «koranskole» – det er ikke skam å be om hjelp! Det er ditt liv det handler om.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Det nærmer seg sommer, og bekymringen for å bli sendt ut av Norge øker hos mange ungdommer med minoritetsbakgrunn. Ungdom som sitter på skolen og frykter årets sommerferie. De er livredde for at foreldrene deres skal dumpe dem på en såkalt «Koranskole».

Foreldrene mener at Koranen kan brukes som et helbredende middel for å drive ut de vestlige verdiene som skader dem. Foreldre som ikke klarer å ta vare på ungdommen sin tror Koranen kan hjelpe dem. Ungdom som har rusproblemer må lese Koranen så de blir helbredet. Ungdom som har kjæreste må sendes til Koranskolen slik at kjærligheten blir banket ut av dem. Ungdom som drikker, eller ungdom som mistenkes har «blitt for norske», må sendes til en Koranskole slik at de blir disiplinerte.

Mange som bor i Norge, og andre vestlige land, mener Koranen kan redde ungdom som i deres øyne ikke er gode muslimer. Det virker som det har blitt mer og mer populært de siste årene og sende ungdom til Koranskoler i foreldrenes opprinnelsesland. Det er tydelig at dette ikke bare handler om å lære Koranen, Koranen kan man lære her hjemme også. Men nå ser vi at ungdom blir sendt av gårde for å bli «ekte muslimer». Om og om igjen hører vi om ungdom som blir sendt til disse skolene og blir torturert. Ungdom forteller at de blir utsatt for umenneskelige lidelser fordi de har kjæreste eller har blitt «for norske».

Noen foreldre sender ungdommen sin på Koranskole fordi de frykter at deres sønn eller datter skal få rusproblemer, droppe skolen eller kjæreste. Men er tortur løsningen?

Vi som samfunn er som vanlig sjokkert, det blir vi jo hvert år. De samme talspersonene går ut og sier at foreldrene trenger hjelp og at vi må stille krav til samfunnet. Men er det det norske samfunnet som sender ut disse ungdommene? Hvorfor er det ingen som spør foreldrene hvorfor de sender ungdommen sin til land de selv har flyktet fra? Hvorfor krever man ikke mer fra disse foreldrene. Noen gjør nesten alt for å frikjenne foreldre som i noen tilfeller ødelegger ungdommen sin ved å sende dem vekk, det er en skam at noen bagatelliserer hva disse ungdommene har gått igjennom.

Det reklameres for disse skolene på nettet. Reklamen er rettet mot foreldre som har barn og ungdom som vokser opp i en vestlig verden. Det blir kalt rehabilitering. Jeg har møtt flere ungdommer som har vært på Koranskoler i kortere eller lengre perioder, jeg har ennå ikke møtt en ungdom som har noe positivt å fortelle om oppholdet.

Mona er født i Norge av foreldre med opprinnelse i Somalia . Hun forteller at hun var på fest med noen venninner da hun var 18 år. Hun tok et glass vin, hun ville bare smake, men noen sladrer til moren hennes. Moren blir hysterisk over at datteren har vært på fest og drukket vin. Mona unnskylder seg og forsikrer moren om at hun aldri skal gjøre det igjen, men moren er ikke fornøyd, og mener det er best om de reiser et liten tur til Somalia og at Mona kan være litt sammen med slektningene sine der. Mona vil gjøre alt for at moren skal tilgi henne. Sommeren 2016 reiser Mona og moren til Somalia. Mona får ikke møtt noen av slektningene sine, hun blir sendt rett på en Koranskole. Moren drar tilbake til Norge og Mona hører ikke fra familien på flere måneder.

Mona forteller at månedene på Koranskolen var et rent helvete. I dag sliter hun med store psykiske problemer etter måneder med tortur. Det som skulle redde henne har ødelagt henne. I dag går hun verken på skole eller jobber. Hun har mistet hele sitt sosiale nettverk og hun sliter med angst og depresjon.

Mange ungdommer frykter å oppleve det samme som Mona. Ungdom som tar et glass vin, en øl eller har sex utenfor ekteskapet er ikke kriminelle. De fortjener samme frihet som andre ungdom. Det er på tide at det får konsekvenser for foreldre som sender barna sine til Koranskoler.

Er du, eller noen du kjenner, i fare for å bli sendt ut av Norge – gå inn på

www.dittegetvalg.no. Det er ikke skam å be om hjelp – det er ditt liv det handler om.

Denne artikkelen handler om Barnevern

Integrering

Ungdom

Somalia

Frykt