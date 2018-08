EKTE NYHETER: Under Trump har National Enquirer gått fra å være en sensasjonstabloid til å bli et regjeringsorgan.

De ekte falske nyhetene

At mediemogulen David Pecker nå vender seg mot Donald Trump, kan bety at National Enquirer begynner å gjøre bruk av sitt overskuddslager av ikke-publiserte Trump-nyheter.

Donald Trumps karriere som superkjendis ble dratt i gang av pikante skandaler og sensasjonelle overskrifter i det siste tiåret før internett overtok mediene. Det var i perioden etter at Muren hadde falt og frem til Tvillingtårnene styrtet i grus, at det amerikanske mediemarkedet så en oppblomstring av sensasjonsjournalistikk. Bygget på en serie pikante skandaler som trengte seg frem i nyhetsbildet og dominerte overskriftene i innspurten av de gamle medienes storhetstid.

Lorena Babbit fra Virginia som skar pikken av mannen sin mens han sov, kjørte av gårde med den og kastet den i veikanten hvor den senere ble gjenfunnet og sydd på igjen.

Kunstløpstjernen Tonya Harding som kanskje/kanskje ikke var involvert i kneknusingen på konkurrenten Nancy Kerrigan før vinter OL-på Lillehammer.

17 år gamle Amy Fisher fra Long Island, New York som møtte opp på trappen til sin voksne elsker, Joey Buttafuoco og skjøt den uvitende kona hans i ansiktet.

Alle disse aktørene ble en slags herostratisk berømte celebriteter. Buttafoco spilte inn pornofilm. Kona hans ble et slags feministikon. Det ble laget ikke mindre enn tre tv-filmer om «The Long Island Lolita» Amy Fisher. Alle ble betalt for å selge historien til en ny underskog av «alternative medier» som beveget seg på armlengdes avstand fra resten av presseetikken:

Bølgen skapte TV-program som A Current Affair, Hard Copy og Inside Edition. Og de pustet nytt liv inn i game underdogs fra medieverden som The Globe. The Star. Og kikke minst: The National Enquirer.

Disse bladene var ikke egentlig dagsaviser men ukeblader trykket på avispapir og solgt ved kassen i dagligvarebutikkene. De haddeslepet seg gjennom åttitallet som den reneste parodi på tabloidaviser med store oppslag om Elvis-observasjoner, UFO-landinger, djeveldyrkelse og andre oppdiktede «nyheter» om kjentfolk.

Det var i dette medieklimaet Donald Trump gikk fra å være en lokalkjendis i New York City med sterke bånd til lokaltabloidene, og til å bli en celebritet på riksnivået.

Utroskapsaffæren hans med den unge skuespilleren Marla Maples gikk som en såpeopera gjennom medielandskapet fra de første stevnemøtene, via skilsmissen fra Ivanka Trump og frem til ekteskapet med Maple (som strandet i 1997).

Trump lærte noen viktige lekser om mediedynamikk i denne perioden. Det er senere blitt avslørt at han selv tipset forskjellige journalister anonymt om sine egne pikanterier og at han kultiverte et nært samarbeid med noen av de mest outrerte publikasjonene.

Og det nærmeste samarbeidet var med David Pecker, en selfmade mediemogul fra Bronx i Trumps egen hjemby. Som toppsjef i American Media, Inc (AMI) kontrollerer han så godt som alle de store amerikanske supermarked-tabloidene, Globe, Star, Radar Online og flaggskipet National Enquirer.

Under valgkampen i 2008 begynte the Enquirer også å spille en politisk rolle da det viste seg at det var sant, det avisen hadde hevdet i over et år: en av demokratenes ledende presidentkandidater, Jon Edwards, hadde bedratt sin kreftsyke kone over lang tid og fikk barn i hemmelighet med sin elskerinne.

Det var også Enquirer som var først fikk tak i nyheten om at Sarah Palins 17 år gamle datter ventet barn med kjæresten, den jevngamle Levi Johnston.

Etter dette økte publikasjonens kredibilitet blant journalister, og nyhetene de brakte ble ikke avfeiet på samme måte som før. Men under valgkampen åtte år senere ble avisen under Peckers ledelse en politisk aktør. De kjøpte de eksklusive rettighetene til historier som kunne være negative for Peckers gode venn, Donald Trump, bare for å begrave dem.

Samtidig som de pøste på med negative historier om Hillary Clinton og Trumps andre konkurrenter. Det var The Enquirer som først hevdet at faren til Ted Cruz var «innblandet» i drapet på John F. Kennedy. Rekken av negative (og usanne) oppslag om Bill og Hillary Clinton er for lang til refereres her.

«Pecker passet på Trump», forklarte Stu Zakim, en tidligere sjef i National Enquirer til CNN tidligere i år.

Men nå er det altså slutt. Før helgen kom nyheten om at Pecker nå har inngått en avtale om immunitet fra straffeforfølgelse for å vitne om Trump-utbetalinger.

Det betyr at vennskapet deres er over. Og at det som ikke er av interesse for FBI og Justisdepartementet, kanskje kan være interessant for National Enquirer. Vi snakker om en mann som kan sitte på over tyve år med ikke-publiserte Trump-historier.